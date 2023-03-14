Фильм «Дурные деньги» о трейдерах с Reddit, которые подняли акции GameStop, выйдет в прокат в России 19 октября Статьи редакции
За день до мирового релиза.
- Картину режиссёра Крэйга Гиллиесли («Круэлла», «Тоня против всех») выпустит в российский прокат компания Global Film, сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». Релиз состоится 19 октября 2023 года. Мировая премьера назначена на 20 октября.
- Фильм «Дурные деньги» расскажет о событиях начала 2021 года, когда акции сети игровых магазинов GameStop резко выросли в цене. Их массово скупали пользователи Reddit, чтобы «проучить хедж-фонды».
- После резкого роста акций хэдж-фонд Melvin потерял $7 млрд за месяц. Он был основным игроком, который ставил на понижение. К маю 2022 года фонд объявил о закрытии.
- Главные роли в фильме исполнили Пол Дано («Нефть»), Сет Роген («SuperПерцы»), Себастиан Стэн («Сокол и Зимний солдат») и Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда»).
- В основу картины легла книга «Антисоциальная сеть» писателя Бена Мезрича, автора книги, на которой основан фильм «Социальная сеть». Права на её экранизацию купила студия MGM в 2021 году.
- В сентябре 2022 года Netflix выпустил документальный мини-сериал об истории с GameStop.
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Видимо, в телеграммных каналах по инвестициям добавится еще один фильм для просмотра на выходных, кроме "Игры на понижение", "Волка с Уолл-Стрит", "Бойлерной" и прочих
Не торрент-версия же?
ну конечно, где же еще
"Дурные деньги" это в целом про фондовый рынок вообще. Да и не деньги это, так циферки, которые начинают стремительно таять как только ты пытаешься вывести их в кэш ))
не смотрел ,пожалуй надо ознакомиться с фильмом
Опять какая-то срань категории Б в прокате :(