В плёнке и на дальней полке: как в России продают книги при законах об иностранном влиянии и «пропаганде ЛГБТ» Статьи редакции
Главное из материала Forbes Life.
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Что делают с книгами иностранных агентов
- С 1 декабря 2022 года в силу вступил закон, который обязывает магазины продавать печатную продукцию иноагентов в защитной плёнке, чтобы с их содержанием нельзя было ознакомиться до покупки, и с маркировкой «18+». Магазины соблюдают правила и убирают работы с видных полок, но не все они уверены, что это эффективные ограничения.
- Магазины не перестали продавать такие книги, а издатели — публиковать их, но тираж всё-таки уменьшили — на случай, если власти запретят ими торговать, отмечает директор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.
Что делают с книгами об ЛГБТ
- 5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете в России «пропаганды ЛГБТ». По словам Ильина, у него есть две трактовки. Первая — правительство разработает список запрещённых книг, и книжникам не придётся гадать. Вторая — «поводом для разбирательства может стать любая книга, а предъявить претензию может любой госорган». Именно с этой интерпретацией согласно большинство.
- Заниматься цензурой издательства вынуждены сами, так как государство «взяло на себя только карательные функции» — вместо того чтобы сформировать комиссию для оценки книг.
- В теории книгопечатники могут привлечь сторонних рецензентов: Popcorn Books, например, ищет тех, кто давал заключения РКН и МВД. Но и это вряд ли исключит все риски. «Если десять экспертов скажут, что книга соответствует законам, но РКН будет придерживаться иного мнения и подтвердит это заключением одного своего эксперта, то вердикт известен заранее», — сетует Ильин.
- Проверка одного произведения может занимать до нескольких месяцев. И подвергать ей приходится даже научно-популярные издания о сексе, в которых затрагивается тема однополых отношений. Так что если раньше юристы читали книги «в исключительных случаях», то теперь — постоянно и «поабзацно». Усугубляют ситуацию также «кляузы» от «неравнодушных граждан».
- Издательство Popcorn Books, помимо прочих, вынуждено сняло с продажи и отозвало у магазинов почти половину своего ассортимента, так как в этих книгах фигурировали ЛГБТ-персонажи. Компания объясняла, что получает угрозы и не хочет в таких условиях «бросать вызов» власти.
- По оценкам Ильина, убытки от вывода из продажи тиража всего одной книги могут составить от 600 тысяч до 1 млн рублей. «[То есть] если мы в профилактическом порядке уберём из продажи десять книг, то потеряем, грубо говоря, 10 млн рублей», — поясняет он.
Что ждёт рынок в условиях ограничений
- По словам Ильина, читатели не готовы сужать свой «круг чтения», в связи с чем продолжит расти рынок электронного пиратства. Компании, в свою очередь, могут попробовать торговать снятыми с продажи книгами за рубежом, ориентируясь на русскоговорящую аудиторию. Так собирается поступить и Popcorn Books.
- Из-за закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» обеднеет рынок переводной литературы. Издатели вынуждены практически не глядя отказываться от новинок, если в книге есть всего лишь намёк на однополые отношения. А пока они ищут другие варианты для печати, могут истечь и контракты с зарубежными партнёрами.
- Российский книжный рынок сталкивался с подобной ситуацией в 2021 году, пишет Forbes, — когда заработал «запрет публичного отождествления решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с решениями и действиями нацистской Германии в ходе Второй мировой войны».
- В результате некоторые издательства перестали рассматривать рукописи, которые хоть как-то затрагивают события того периода. И изменения коснулись не только литературы с военной тематикой. «Альпине», например, пришлось вырезать фрагмент из бестселлера «Всё хреново» просто потому, что автор использовал события войны в качестве примера.
Другие новости о том, как живёт c 2022 года российский книжный рынок:
- «Лабиринт» убрал часть книг из продажи из-за законопроекта об ЛГБТ-пропаганде — чтобы проверить на «запрещённый» контент.
- Российские книжные сети стали убирать из продажи книги после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.
- Против издательства Popcorn Books возбудили административное дело из-за «пропаганды ЛГБТ».
- Владелец Popcorn Books начал искать покупателя на издательство.
- «Книги — не пиво и гречка, Кинга Прилепиным не заменить»: глава издательства «Эксмо-АСТ» — о ситуации на книжном рынке.
- Пиратство, пересказы нон-фикшена и поддержка своих авторов: глава «Эксмо-АСТ» — о ситуации на книжном рынке.
Блядь, почему я испытываю стыд за таких людей?
По-моему, по Конституции цензура в Российской Федерации запрещена. Хотя, с таким раскладом, скоро просто Конституцию запретят.
Вам показалось.
Вот тоже думаю, может приснилось
Вы пишите сразу в какой именно редакции, а то правки вносят быстро, хрен уследишь.
ее тоже скоро будут продавать в плёнке и на дальней полке)
магазинам нужно как то выживать,а такие книги пользуются популярностью
Лучше бы взялись за запрет и утилизацию действительно общественно-опасных книг типа корана, в которых читателям даются прямые указания убивать инакомыслящих.
О боги! Неужели в России продают такие книги?!
Итог: одна забаненная книга, самоконтроль всей индустрии и перекрытие заработка на лгбт подростках с помощью скандалов.
Не нравятся крайности - как лютая пропаганда десятков гендеров и отказ принимать какие-то действия в ситуациях типа трансов в спорте, так и такие популистические запреты для удовлетворения электората, среди которого даже сами люди с нетрадиционной ориентацией будут признаться не то что миру, а самим себе, что они такие.
Латентность как скрепа
Ех,Русские