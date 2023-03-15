У нас много читателей, которые вычитывают в книге то, чего там нет. Размытость закона приводит к тому, что не только издатели пытаются понять, надо ли издавать роман или он должен быть отложен, но и читатели, причём та часть аудитории, которая читать не умеет. Они начинают при одном упоминании персонажа, бросившего взгляд на героя своего пола, вопить, что это пропаганда.