Группа Metallica купила фабрику по производству виниловых пластинок Furnace Record Pressing Статьи редакции
Сумма сделки не разглашается.
- О покупке группой предприятия в Александрии, США, сообщило издание Billboard. До этого Metallica сотрудничала с ним порядка 15 лет, чтобы «прессовать» альбомы и собирать наборы из нескольких товаров, включая CD и DVD.
- В одном только 2022 году группа, по словам её менеджмента, выпустила всего более 905,5 тысячи пластинок в виде 620 тысяч комплектов. Часть из них изготовила именно Furnace Record Pressing.
- Основанная в 1996 году фабрика площадью около 6503 м² считается одной из крупнейших в стране и отвечает за полный цикл выпуска: от сведения, производства и упаковки до изготовления «слипматов», вкладышей для скачивания цифровых версий и доставки товара покупателям.
- Metallica обещает, что фабрика продолжит работу в привычном режиме: будет, как и прежде, выпускать винил для разных музыкантов, сохранив высокое качество производства и обслуживания. Гендиректор, а также операционные руководители останутся на своих должностях.
- В 2022 году — впервые с 1987 года — в США и Великобритании продали больше виниловых пластинок, чем CD. В США, например, это 41 млн копий против 33 млн. Продажи этих носителей выросли в том числе в Германии, Японии и Южной Корее.
- Покупка завода — «мудрое решение», отмечает Variety. По мнению издания, лейблы и музыканты ценят добросовестных производителей, которых на рынке мало, поэтому у фабрики может выстроиться «очередь на месяцы вперёд».
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🤘🏻 😎 🤘🏻
whiskey in the jar?))
новый альбом совсем не тот
После смерти Курта Кобейна Metallica уже не та.
После кого? Смерть басиста Клифа была
Шутить изволит товарищ. Здесь такое не редкость, привыкайте.
Походу нет. Взгляни ниже. Он верит в это.
но ведь действительно не та
Мужик, пожалуйста, скажи что ты шутишь, тут порой и так звезданутых хватает
Там явно ошибка, Курта никогда не было в составе Метлов 😏
Там и не сказано, что Курт был в составе Метлов.
Блин, я знаю правду, но не понимаю кто из вас друг друга стебет, черт! 🤣👍 это игра в мафию на новый лад 👏
Сказано. «Умер ли коллектив после смерти Курта.. Или современный состав тоже ничего»
Теперь я уже не понимаю чутишь ли ты или нет🤣
Никакого больше взрыва мозга от их музыки
Да и уход Гуфа был не на руку (
Александра доказала, что их музыка имеет уровень классики
https://youtu.be/VGk24PddSf4
Одна песня
Где-то грустит Дэйв Мастейн
Грустит, но, думаю, из-за своего здоровья, а не из-за этой новости. Всё-таки Дэйв классный дядька, а в последнее время его творчество смотрится интересней бесконечного "возвращения к корням" Металлики. Не зря Грэмми в семнадцатом взял.
Наконец-то новый альбом скоро выйдет!🤘😄
Не плохой вариант придумали, как напомнить о себе😅 Если честно, уже забываю этих ребят
Да обычное дело. Помимо музыки, исполнители паралельно много ещё чем занимаются, чтобы на жизнь зарабатывать. Да и Металлика а напоминании не нуждается, это не Филлип Киркоров
У них мировые туры в ноль раскупаются билеты в любой стране. ) Так что хоть метал сейчас и не в тренде, но армия фанатов никуда не делась.
рад за них) думаю для них это новый этап в их деятельности)
К винила будет вторая жизнь )
Эти старпёры скоро еще и кассетную фабрику купять.
Метла красавцы, группа моего детства. Жаль, что больше их концертов в Москве не увидим, шоу тоже были крутые.
40 лет лабать музыку. Хоть у Хэта голос конечно и подсел последние лет 10.
Как раз недавно была новость, что впервые с 1987 года продажи пластинок превысили продажи cd-дисков. Металлика хочет попасть в тренд
Лучше бы апрелевскую Мелодию купили