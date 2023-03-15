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Полина Лааксо

Группа Metallica купила фабрику по производству виниловых пластинок Furnace Record Pressing Статьи редакции

Сумма сделки не разглашается.

  • О покупке группой предприятия в Александрии, США, сообщило издание Billboard. До этого Metallica сотрудничала с ним порядка 15 лет, чтобы «прессовать» альбомы и собирать наборы из нескольких товаров, включая CD и DVD.
  • В одном только 2022 году группа, по словам её менеджмента, выпустила всего более 905,5 тысячи пластинок в виде 620 тысяч комплектов. Часть из них изготовила именно Furnace Record Pressing.
  • Основанная в 1996 году фабрика площадью около 6503 м² считается одной из крупнейших в стране и отвечает за полный цикл выпуска: от сведения, производства и упаковки до изготовления «слипматов», вкладышей для скачивания цифровых версий и доставки товара покупателям.
  • Metallica обещает, что фабрика продолжит работу в привычном режиме: будет, как и прежде, выпускать винил для разных музыкантов, сохранив высокое качество производства и обслуживания. Гендиректор, а также операционные руководители останутся на своих должностях.
  • В 2022 году — впервые с 1987 года — в США и Великобритании продали больше виниловых пластинок, чем CD. В США, например, это 41 млн копий против 33 млн. Продажи этих носителей выросли в том числе в Германии, Японии и Южной Корее.
  • Покупка завода — «мудрое решение», отмечает Variety. По мнению издания, лейблы и музыканты ценят добросовестных производителей, которых на рынке мало, поэтому у фабрики может выстроиться «очередь на месяцы вперёд».
Metallica. Источник: Nlc
Экскурсия на фабрику Furnace Record Pressing

#винил #новость #музыка

662 просмотров
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32 комментария
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 Вадим Д.

🤘🏻 😎 🤘🏻

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S1m0ne

whiskey in the jar?))

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GPT-Либерал-смузихлёб

новый альбом совсем не тот

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Хозяин

После смерти Курта Кобейна Metallica уже не та.

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Alex B

После кого? Смерть басиста Клифа была

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Вася Пражкин

Шутить изволит товарищ. Здесь такое не редкость, привыкайте.

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Евгений Широков

Походу нет. Взгляни ниже. Он верит в это.

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Хозяин

но ведь действительно не та

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Евгений Широков

Мужик, пожалуйста, скажи что ты шутишь, тут порой и так звезданутых хватает

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Хозяин
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Alex B

Там явно ошибка, Курта никогда не было в составе Метлов 😏

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Вася Пражкин

Там и не сказано, что Курт был в составе Метлов.

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NotFop

Блин, я знаю правду, но не понимаю кто из вас друг друга стебет, черт! 🤣👍 это игра в мафию на новый лад 👏

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Alex B

Сказано. «Умер ли коллектив после смерти Курта.. Или современный состав тоже ничего»

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NotFop

Теперь я уже не понимаю чутишь ли ты или нет🤣

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jonewayne

Никакого больше взрыва мозга от их музыки

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Вильгельм Богачев

Да и уход Гуфа был не на руку (

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Deschain

Александра доказала, что их музыка имеет уровень классики
https://youtu.be/VGk24PddSf4

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Danila Poyarkov

Одна песня

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Татьяна

Где-то грустит Дэйв Мастейн

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Leonidas

Грустит, но, думаю, из-за своего здоровья, а не из-за этой новости. Всё-таки Дэйв классный дядька, а в последнее время его творчество смотрится интересней бесконечного "возвращения к корням" Металлики. Не зря Грэмми в семнадцатом взял.

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Alex B

Наконец-то новый альбом скоро выйдет!🤘😄

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Владислав Костиков

Не плохой вариант придумали, как напомнить о себе😅 Если честно, уже забываю этих ребят

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Евгений Широков

Да обычное дело. Помимо музыки, исполнители паралельно много ещё чем занимаются, чтобы на жизнь зарабатывать. Да и Металлика а напоминании не нуждается, это не Филлип Киркоров

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Васисуалий Лоханкин

У них мировые туры в ноль раскупаются билеты в любой стране. ) Так что хоть метал сейчас и не в тренде, но армия фанатов никуда не делась.

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Георгий Дронов

рад за них) думаю для них это новый этап в их деятельности)

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Robert RSM

К винила будет вторая жизнь )

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Максим Горький

Эти старпёры скоро еще и кассетную фабрику купять.

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Васисуалий Лоханкин

Метла красавцы, группа моего детства. Жаль, что больше их концертов в Москве не увидим, шоу тоже были крутые.
40 лет лабать музыку. Хоть у Хэта голос конечно и подсел последние лет 10.

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Vitaly Tolstykh
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Евгений Вилков

Как раз недавно была новость, что впервые с 1987 года продажи пластинок превысили продажи cd-дисков. Металлика хочет попасть в тренд

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Alexey Dymov

Лучше бы апрелевскую Мелодию купили

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