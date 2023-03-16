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DTF

Кинокомпания IFC Films показала трейлер фильма BlackBerry — «о взлёте и падении первого в мире смартфона» Статьи редакции

Документальная драма расскажет о производителе устройств Research In Motion и о том, как он недооценил iPhone.

  • Роль сооснователя компании Майка Лазаридиса исполнил Джей Барушель («Малышка на миллион»), а её тогдашнего содиректора Джеймса Балсилли сыграл Гленн Хоуэртон («В Филадельфии всегда солнечно»).
  • В основу фильма легла книга «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлёта и падения BlackBerry» журналистов Жаки Макниш и Шона Силкоффа.
  • Премьера картины состоялась 17 февраля 2023 года на 73-м Берлинском кинофестивале, где фильм номинировали на премию «Золотой Медведь». Международный релиз пройдёт 21 мая 2023-го. У фильма уже есть первые оценки от критиков: на Metacritic он получил 83 балла из 100, а на Rotten Tomatoes — 95% «свежести».
  • Смартфоны BlackBerry набрали популярность в 2000-х, так как одни из первых предложили удобную физическую клавиатуру и набор бизнес-функций. После выхода iPhone компания начала уступать Apple, хотя говорила, что не видела в ней реального конкурента.
  • В 2016 году BlackBerry сперва отказалась от выпуска смартфонов на платформе Blackberry 10, а после — и от собственного производства.

Вот ещё несколько новостей о фильмах про бизнес и рынки, которые вы могли пропустить:

#новость #blackberry

912 просмотров
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30 комментариев
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С чего вдруг он "первый в мире"?

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Вася Пражкин

Вот-вот, такому откровенному пиздежу даже я удивился. Blackberry расчехлилась только в 2003-м со своим Quark, а до 2003-го был не один смартфон выпущен, включая Nokia 9210 Communicator в 2001-м на полноценном Symbian.

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Невероятный Блондин

@DTF отвечай за базар ))

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Павел Скиннер

Вероятно, речь идет о первом массовом смартфоне. Все-таки решения от Нокии и прочих были очень нишевыми аппаратами, а Блэкберри стал на какое-то время де-факто стандартом в бизнес-среде.

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Слегка Придурковатый

Актёр на скрине мерзкий. Не буду смотреть.

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Гнида

Мы передали ваши претензии нашему актеру. Он очень сильно переживает по этому поводу, и сказал что ему неимоверно похуй

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Слегка Придурковатый

Спасибки.

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just a.

Лайк, если до сих пор на qwerty сидишь (key2 или unihertz) 🥲

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Николай Замотаев
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just a.

У меня такой был года до '14. 👍.
Сейчас я на unihertz pocket

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Николай Замотаев

Я смотрел на blackberry key2 (клава мелкая) и на gemini (там ок, но это мини-ноутбук уже, а не телефон, ну и отдельные мелочи есть).
В общем - пока сижу на обычном смартфоне.

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Philipp Novikov

Физическую QWERTY люблю до сих пор - теперь в полноценных портативных PC.

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Вася Пражкин

Так встаньте уже, что на нем сидеть?

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Yaroslav Zolotov

обожаю такие фильмы,не только про становление спортсменов нужно рассказывать)

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Dimitri

Только BlackBerry не был первым смартфоном. Эта была вот это штука от IBM в 1994.

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умный человек

и что эта штука умела, кроме как звонить?

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Николай Замотаев

Слать факсы и email. И вроде бы PDA-шные фичи типа календаря.

https://www.microsoft.com/buxtoncollection/a/pdf/Simon%20User%20Manuals.pdf

https://www.microsoft.com/buxtoncollection/a/pdf…
https://www.microsoft.com/buxtoncollection/a/pdf/Simon%20User%20Manuals.pdf
www.microsoft.com
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Евгений Широков

А где написано что первый телефон? Первый с физ.клавой написано

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Dimitri

В заголовке написано что первый смартфон.

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Евгений Широков

Во-первых речь о смартфонах, а нео телефонах, во-вторых надо читать дальше заголовка иногда,

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Dimitri

Где я про телефон писал? 🤦‍♂️Речь как раз о смартфонах шла и BlackBerry точно не первым был.

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Антон Маринин

Че какой душный? дай повозмущаться то. Завтра пятницу еще терпеть.

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Sergei Olenev

Первый в мире смартфон - Ericsson R380.

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Максим Горький

Хорошие были аппараты, но смотреть про них кино не буду.

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Valeriy Dik

А про тетрис будешь?

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Николай Замотаев

А чего про него смотреть?

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Максим Горький

Про тетрис да, можно посмотреть.

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shopmeonline.ru

Уже все про него забыли давно, а многие даже и не знают))

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Невероятный Блондин

Джобс о том, кто тут смарт

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Настя Савельева

Стоит ждать фильм про сименс А50 или ту самую не убиваемую ноклу?

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