Кинокомпания IFC Films показала трейлер фильма BlackBerry — «о взлёте и падении первого в мире смартфона» Статьи редакции
Документальная драма расскажет о производителе устройств Research In Motion и о том, как он недооценил iPhone.
- Роль сооснователя компании Майка Лазаридиса исполнил Джей Барушель («Малышка на миллион»), а её тогдашнего содиректора Джеймса Балсилли сыграл Гленн Хоуэртон («В Филадельфии всегда солнечно»).
- В основу фильма легла книга «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлёта и падения BlackBerry» журналистов Жаки Макниш и Шона Силкоффа.
- Премьера картины состоялась 17 февраля 2023 года на 73-м Берлинском кинофестивале, где фильм номинировали на премию «Золотой Медведь». Международный релиз пройдёт 21 мая 2023-го. У фильма уже есть первые оценки от критиков: на Metacritic он получил 83 балла из 100, а на Rotten Tomatoes — 95% «свежести».
- Смартфоны BlackBerry набрали популярность в 2000-х, так как одни из первых предложили удобную физическую клавиатуру и набор бизнес-функций. После выхода iPhone компания начала уступать Apple, хотя говорила, что не видела в ней реального конкурента.
- В 2016 году BlackBerry сперва отказалась от выпуска смартфонов на платформе Blackberry 10, а после — и от собственного производства.
Вот ещё несколько новостей о фильмах про бизнес и рынки, которые вы могли пропустить:
- Фильм «Дурные деньги» о трейдерах с Reddit, которые подняли акции GameStop, выйдет в прокат в России 19 октября.
- «Это идеальная игра»: Apple TV показала трейлер фильма «Тетрис» об истории создания игры.
- «Люди не знают, что такое Nike»: Amazon выпустила трейлер фильма Air — о взлёте компании на «баскетбольном» рынке.
912 просмотров
С чего вдруг он "первый в мире"?
Вот-вот, такому откровенному пиздежу даже я удивился. Blackberry расчехлилась только в 2003-м со своим Quark, а до 2003-го был не один смартфон выпущен, включая Nokia 9210 Communicator в 2001-м на полноценном Symbian.
@DTF отвечай за базар ))
Вероятно, речь идет о первом массовом смартфоне. Все-таки решения от Нокии и прочих были очень нишевыми аппаратами, а Блэкберри стал на какое-то время де-факто стандартом в бизнес-среде.
Актёр на скрине мерзкий. Не буду смотреть.
Мы передали ваши претензии нашему актеру. Он очень сильно переживает по этому поводу, и сказал что ему неимоверно похуй
Спасибки.
Лайк, если до сих пор на qwerty сидишь (key2 или unihertz) 🥲
У меня такой был года до '14. 👍.
Сейчас я на unihertz pocket
Я смотрел на blackberry key2 (клава мелкая) и на gemini (там ок, но это мини-ноутбук уже, а не телефон, ну и отдельные мелочи есть).
В общем - пока сижу на обычном смартфоне.
Физическую QWERTY люблю до сих пор - теперь в полноценных портативных PC.
Так встаньте уже, что на нем сидеть?
обожаю такие фильмы,не только про становление спортсменов нужно рассказывать)
Только BlackBerry не был первым смартфоном. Эта была вот это штука от IBM в 1994.
и что эта штука умела, кроме как звонить?
Слать факсы и email. И вроде бы PDA-шные фичи типа календаря.
https://www.microsoft.com/buxtoncollection/a/pdf/Simon%20User%20Manuals.pdf
А где написано что первый телефон? Первый с физ.клавой написано
В заголовке написано что первый смартфон.
Во-первых речь о смартфонах, а нео телефонах, во-вторых надо читать дальше заголовка иногда,
Где я про телефон писал? 🤦♂️Речь как раз о смартфонах шла и BlackBerry точно не первым был.
Че какой душный? дай повозмущаться то. Завтра пятницу еще терпеть.
Первый в мире смартфон - Ericsson R380.
Хорошие были аппараты, но смотреть про них кино не буду.
А про тетрис будешь?
А чего про него смотреть?
Про тетрис да, можно посмотреть.
Уже все про него забыли давно, а многие даже и не знают))
Джобс о том, кто тут смарт
Стоит ждать фильм про сименс А50 или ту самую не убиваемую ноклу?