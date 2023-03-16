В России разблокировали музыкальный сервис Last.fm Статьи редакции
Сервис удалил запрещённую информацию с сайта, сообщили в Роскомнадзоре.
- По данным сервиса для проверки доступности сайтов GlobalCheck, Last.fm доступен у крупнейших российских операторов.
- Last.fm заблокировали в России 9 марта 2023 года из-за «распространения недостоверной информации, в том числе фейков о российской армии», сообщал Роскомнадзор. Согласно данным «Роскомсвободы», причина блокировки — страница с информацией об одной из песен украинского исполнителя Jalsomino.
- Сервис не первый раз блокировали в стране, но затем доступ восстанавливали.
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Роскомнадзор - Разблокировал
РКН–Last.fm — 1:0
Какая бооооль, какая бооооль...
РКН–Last.fm — 1:0
на каком основании?
Ни сном, ни духом не ведал о существовании такого исполнителя как Jalsomino.
Пришлось на Ютуб сходить )))
Премии себе выписали? За блокировку и разблокировку
Что за бред!
А завтра что?
Выпустят Навального, а Соловьева посадят за решетку?
Для этой страны люди Z у своих детей выбривают на затылках?
Скоро значки с буковками выпустят, что бы школьники носили.
Идею ввести значки как элемент школьной формы поддержало Минпросвещения РФ. Разработка дизайна поручена организации «Движение первых», передает Arbat.media
Два приплетателя нашли друг-друга.
Ну да. Минпрос и «Движение первых» два сапога на одну ногу.
https://www.vedomosti.ru/society/news/2023/03/13/966222-minprosvescheniya-podderzhalo-shkolnie-znachki
Не особо актуален в 2023
Не особо актуален в 2023
никому не интересен.
требую заблокировать на половину
А я уже думал что его никогда не разблокируют
не первый раз когда блокируют ,но и не последний когда разблокировали