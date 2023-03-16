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Таня Боброва

В России разблокировали музыкальный сервис Last.fm Статьи редакции

Сервис удалил запрещённую информацию с сайта, сообщили в Роскомнадзоре.

  • По данным сервиса для проверки доступности сайтов GlobalCheck, Last.fm доступен у крупнейших российских операторов.
  • Last.fm заблокировали в России 9 марта 2023 года из-за «распространения недостоверной информации, в том числе фейков о российской армии», сообщал Роскомнадзор. Согласно данным «Роскомсвободы», причина блокировки — страница с информацией об одной из песен украинского исполнителя Jalsomino.
  • Сервис не первый раз блокировали в стране, но затем доступ восстанавливали.

#новость #роскомнадзор #lastfm

1087 просмотров
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18 комментариев
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 Николай Бойко

Роскомнадзор - Разблокировал

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Вадим Д.

РКН–Last.fm — 1:0

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C. Steel

Какая бооооль, какая бооооль...
РКН–Last.fm — 1:0

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Aleks B

на каком основании?

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ЯД
Сервис удалил запрещённую информацию с сайта, сообщили в Роскомнадзоре.
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Андрей Вечерний
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Эдуард Гульбзденьчиков

Ни сном, ни духом не ведал о существовании такого исполнителя как Jalsomino.
Пришлось на Ютуб сходить )))

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Игорь Протасов

Премии себе выписали? За блокировку и разблокировку

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just a.

Что за бред!
А завтра что?
Выпустят Навального, а Соловьева посадят за решетку?
Для этой страны люди Z у своих детей выбривают на затылках?

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Эдуард Гульбзденьчиков

Скоро значки с буковками выпустят, что бы школьники носили.
Идею ввести значки как элемент школьной формы поддержало Минпросвещения РФ. Разработка дизайна поручена организации «Движение первых», передает Arbat.media

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C. Steel

Два приплетателя нашли друг-друга.

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Эдуард Гульбзденьчиков

Ну да. Минпрос и «Движение первых» два сапога на одну ногу.
https://www.vedomosti.ru/society/news/2023/03/13/966222-minprosvescheniya-podderzhalo-shkolnie-znachki

Минпросвещения поддержало идею ввести школьные…
Минпросвещения поддержало идею ввести патриотические значки в качестве элемента школьной формы.
www.vedomosti.ru
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Ицтерские Данелянды

Не особо актуален в 2023

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Ицтерские Данелянды

Не особо актуален в 2023

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Виолетта

никому не интересен.

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Куртуазный маньерист

требую заблокировать на половину

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Alister Brown

А я уже думал что его никогда не разблокируют

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Арина Александрова

не первый раз когда блокируют ,но и не последний когда разблокировали

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