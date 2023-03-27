«Яндекс» запустил мини-сериал о том, как работает «Яндекс Такси» Статьи редакции
Премьера состоялась на YouTube 27 марта 2023 года.
- В «Антологии технологий “Яндекс Такси“» компания расскажет, как работает ценообразование, откуда берётся повышенный спрос, за что водители ставят низкие баллы пассажирам и «почему “Яндекс” может найти что угодно, кроме нужного подъезда».
- Первую серию, например, посвятили стоимости поездок и тому, «как получается, что она не устраивает ни водителей, ни пассажиров», уточнив, из чего она складывается и почему меняется.
- Из второй серии пользователи узнают, какие технологии обеспечивают безопасность поездок и как они действуют до момента заказа, во время поездки и после её завершения.
- В декабре 2022 года «Яндекс» также выпустил мини-сериал из девяти серий о том, как развиваются разные направления в компании: о работе складов «Маркета», тестированиях в «Кинопоиске» и разработке собственных электросамокатов в «Яндекс Go».
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Интересно, расскажут ли они в сериальчике, почему мне, подписчику Яндекс.Плюс, дороже такси предлагается, чем простым юзерам?
Здравствуйте, благодарим за вопрос. Действительно, это так. Отметим, что данная корректировка была сделана в рамках ПИД-регуляции. В качестве мотивации скоро отправлю вам в личку персональный код на 10 руб., действующий 27.03.2023 с 14:00 до 15:00. Приятных поездок!
как выяснили?
Да нет разницы, проверял на яблоке с плюсом и втором телефоне без плюса на андройде. Больше всего бесит постоянный повышенный спрос в любое время.
хз у меня обычно разница рублей 10-20. Но с подпиской еще сотня баллов идёт. Причем яндекс может немного изменять маршрут, даже если одновременно обновлять поездку на двух телефонах.
Я ровно об этом же указал в одном из недавних постов
Здравствуйте! Я из Go. Спойлер — дороже не предлагается :) Плюс никак не увеличивает стоимость поездки: цена для всех пользователей одна, но у подписчиков 10% возвращаются баллам. Что касается отдельной строчки в чеке, то это просто так технически оформляется кешбэк. Вот здесь мы рассказали об этом более подробно: https://vc.ru/yandex.go/191500-kak-rabotaet-keshbek-yandeks-plyus-v-taksi/
а где главная героиня?
ВЕЗИ МЕНЯ МРАЗЬ
картинка со звуком...
Правда расскажут о ценообразовании? Или почему таксист, приехав на вызов отменяет его и уезжает? Очень любопытная сказка получится.
Тут и пяти сезонов не хватит.
Да нихуя там не расскажут. Будет очередной самоанонизм в стиле, какие мы хорошие, возим клиентов, чуть ли не задаром, и нет ни одного косяка, а злые хейтеры взламывают системы Яндекса и подмахивают клиентам цены и портят сервис. А клиенты в сериале будут восторженно хлопать глазками и кричать "Вау! Спасибо что ты есть Яндекс! И я говорю это честно и никто мне не заплатил 15 рублей за восторженный отзыв в сети"
Ему не выгодно везти вас, ему проще приехать и указать, что клиент не вышел.
Так не упадёт рейтинг
ну судя по тайм кодам покажут
Дык конечную точку видно только за примерно пятьдесят метров до клиента. Правда я думал таксёрики уже таким не промышляют...
Жду мини-сериал о том, как они прямо сейчас отжимают рынок недвижемости в своем поиске
А вот пища для размышления. https://vc.ru/services/647112-kak-yandeks-arenda-rynok-otzhimaet-u-ciana-i-avito
О нет! яндекс поместил свой сервис на третью строчку, тем самым убил всех остальных конкурентов!
Что там насчет периодических обманов со стороны водителей? Схемы то у них годами не меняются.
Пример?
Ровно также, как и у хитроумных пассажиров. Это не проблема системы, а находчивость людей
Удивительно, а почему нет том же VK? Я уже не говорю про Rutube. Хотя бы сразу на все платформы.
Яндекс, как топ-2 поисковик видимо что-то знает о трафике и его свойствах на площадках...
Мне реально интересно, потому что тот же VK, вроде, имеет какой-никакой трафик. Всё же и аудитория есть и рекламится агрессивно.
А чего это на ютубе? Почему скрепные платформы не развивают?! А не иноагентах ли яндекс часом?
Глянем
Пускай покажут реальные поездки марамоев с мурино.
Ага, поездка четвером по эконому с плюсом за сто-пятьдесят рублей до другого района. При условии что все четыре пассажира вышли из пивбара, а значит перегар на месте...
был же уже у них проект
сорян, это ситимобил был
Смотрите в сериале:
в этом сериале будут хорошие водители и плохие пассажиры, вот прям точно
Расскажут ли там о том, как таксисты берут заказ, потом включают счётчик ожидания (типа приехали и ждут) и не отвечают на звонки и сообщения во встроенном мессенджере? Или как время подачи пишет 6-7 минут, а потом резко уходит на 1 минуту и включается счётчик за ожидания?
"посвятили стоимости поездок и тому, «как получается, что она не устраивает ни водителей, ни пассажиров»"
Ну и как они отмазались, смотрел кто?
Теперь придется выбирать, что посмотреть первым: это или "Король и шут"
Тот момент, когда сразу пошел в комментарии.
А что случилось? Почему для исправления репутации пришлось отдельный сериал запускать?