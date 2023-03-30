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Кинопрокатчик «Централ партнершип» разработал российский аналог IMAX под названием «Космакс» Статьи редакции

Затраты на проект составили около 5 млн рублей.

  • О создании нового кинотеатрального формата «Ведомостям» рассказал гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин. По его словам, технология объединяет в себе максимально чёткое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук.
  • Ранее в России использовали IMAX — формат с аналогичными техническими характеристиками от одноимённой канадской компании. В июне 2022 года она прекратила свою работу в РФ.
  • За разработку «Космакса» отвечал технический департамент «Централ партнершип». По оценке Верещагина, затраты на проект не превысили 5 млн рублей.
  • Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет «Вызов» Клима Шипенко. Его называют первой в истории кинолентой, часть съёмок которой проходила в космосе. Главную роль в драме исполнила Юлия Пересильд.
  • Для показа фильмов в формате «Космакс» кинозал должен быть оборудован качественным цифровым кинопроектором и звуковым оборудованием, отмечает Верещагин. Сама картинка также должна быть отснята в высоком разрешении и с определённым кадрированием — только так можно будет достичь максимального качества при показе фильма. «Космакс» сможет поддерживать любой открытый формат, но IMAX — это закрытый формат.
  • Верещагин уверен, что «Космакс» будет востребован среди зрителей, так как часть аудитории кинотеатров уже привыкла к премиальному формату кинопоказа.
  • Юристы отмечают, что перед запуском технологии «Централ партнершип» предстоит запатентовать её, а также суметь в случае чего доказать, что это именно оригинальная разработка, которая технически сильно отличается от IMAX.

#новость #imax

4372 просмотров
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88 комментариев
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 Art Ai

Я работал в кинотеатральной сфере с 1995 года. Имею прямые контакты с IMAX, Занимался инсталляцией оборудования IMAX и его обслуживанием. И могу сказать: создать за 5 млн аналог IMAX это полная чушь. Максимум что они могли сделать- пиратить. Это все.

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C. Steel

Они всего лишь формат создали. Причем в современных условиях, когда вокруг уже множество форматов, в том числе открытых.

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Комментарий удален модератором

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Алексей С

Не выбрасывать же. С 95 года сколько бабла ввалили.

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Donald Trump

по-моему чрезмерная важность супербольшой картинки IMAX сильно преувеличена.
если фильм дерьмо, то тут ни какой IMAX не поможет.
а что там надо повторить?
цифровой проекторы для кино? а что их только IMAX производит?
нигде больше цифровый кинотеатральный проектор купить нельзя?
экран? дак он висит вроде.
звук - дак он во всех кинотеатрах сейчас неплохой.
чтобы снимать кино, не нужна специальная камера IMAX. хватит и ARRI ALexa или Sony Venice.
Будущее не за проекционными технологиями. Пусть даже и лазерными (ибо там контраст там все равно никакой!).
Смотрите в сторону LED
https://www.hi-fi.ru/news/video/detail/lg-led-cinema-pervyy-kino/

LG LED Cinema — первый кинотеатр LG с экраном на…
Компания LG Electronics открыла кинотеатр со светодиодным экраном LG LED Cinema Display.
www.hi-fi.ru
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Илья Михалков

Пароль подобрали ко всем аймаксовским устройствам?

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Art Ai

И в целом кинотеатры в РФ на пути к финалу. Период короны для них покажется хорошим временем.

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Юрий Антонов

А в мире?

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Генерал Ермолов

Они себя чувствуют даже лучше, чем раньше. Просто сбросили маски, вспомнили свои старые бандитские повадки и занимаются воровством голливудским фильмов без всяких экивоков про легальность.

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1 комментарий
Red Hot Wine

просили помощи просили...а толку...только за счет пиратства выживут

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Алексей С

Не переживай. МФЦ откроют или приставов заселят :-)

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Слегка Придурковатый

Кекмакс.

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Hero

Роскосмакс

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Юрий Болотов

Русмакс и точка))))

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1 комментарий
Александр Пересветов

Ну молодцы, нечего тут зубы скалить. Я любил в аймакс с детьми ходить, мне этого формата не хватало. С удовольствием схожу

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S.Capusta

Я тоже любил этот формат, и с удовольствием смотрел Автар 3D IMAX.
Но думаю, что ни вы, ни я уже не сходим.
Это ведь не только формат и патенты. Это оборудование, это снятые фильмы в этом формате, это специальные залы в конце концов.. Это дорогая технология.

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Иван Иванов

На что вы туда пойдете?-)

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1 комментарий
Слава Мак

Аймакс и точка

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Art Ai

Но более вероятно то, что будет просто демонстрация обычного контента на большой экран.

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Art Ai

Но может конечно для обывателя эта лапша и прокатит

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Aleks B

прокатит за обе щеки

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Император Нолимоций

Разумеется, никто ничего не разрабатывал, а просто слизали IMAX. Неужели даже это дается с таким трудом, что нельзя побольше времени уделить неймингу и назвать «продукт» не настолько всрато?

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Aleks B

его невозможно слизать

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1 комментарий
Reborn Soul

Там максимум могли макет из картона сделать.

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Nick Name

Контент-то где под такой формат?
Imax (и, соответственно, Космакс) заточен под большие экраны и большие залы, т.е. под блокбастеры... Где они нынче? Кто окупит такие залы?

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Слегка Придурковатый

Послание президента России Федеральному собранию в формате Космакс. Масштабно, эпично!

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1 комментарий
Alex Netske

А вы в курсе, что в IMAX показывали обычные фильмы с снятые не по технологии IMAX? Исключением были только Аватар, Третий Бетмен от Нолана, ну, и некоторые фильмы снятые камерой IMAX или в высоком разрешении, их довольно мало.

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2 комментария
Art Ai

Ещё раз говорю.. оборудование IMAX способно показывать рядовой контент.

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1 комментарий
Sergei Timofeyev
Где они нынче?

Рутрекер

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Цифровые комплексы

Ха, всего 5 млн рублей и несколько месяцев разработки для аналога IMAX. Выкусите, лицензиары!
P.S. Мне страшно что у них получилось на выходе с такими бюджетами

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Слегка Придурковатый

Диапроектор-фильмоскоп МФ-1488 "Космакс".

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10 комментариев
Boris Kuzmin

Купить самый крутой проектор на алике

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Алексей С

Как что? Сказали же - Космакс

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sardelkin

взяли проекторы пожырнее, колонок побольше понавешали и назвали разработкой за 5млн? непонятно в чём именно заключается разработка

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Garmonbon

на вднх хрущевскую круговую панораму не могут отреставрировать который год - какой космакс

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виктор сикрит

Cock Max

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Art Ai

И более того: сам IMAX закончился с приходом цифры. И фактически представляет из себя 2 обыкновенных цифровых проектора. Поэтому особого труда нет запускать рядовой 4к контент на них.

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Alex Netske

Ну да. Сам делал фильм для кинотеатра и на большом экране вполне неплохо смотрится в FULL HD. Забавно, что съёмки были в 6К, на монтаже все перевели в 4К для удобства, но из-за укороченных сроков производства быстрее было выводить в Full HD. Просто бюджетный был проект.

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Дмитрий Зима

я один не понимаю описанного в статье? IMAX - это в первую очередь формат, в котором должен быть подготовлен сам материал фильма, а уже потом оборудование для его показа. Кто заставить снимать фильмы в формате Космакс? И когда в этом формате ждать вселенную марвел например?

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Невероятный Блондин

Ичпочмак и то привлекательнее звучит

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виктор сикрит

А главное, что аппетитнее

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Дмитрий Беговатов
Затраты на проект составили около 5 млн рублей.

Так нужно еще оборудование ведь новое везде, да? На аймаксовское оно не встанет?

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AKB47

Так это спизженный взломанный зареверсинжинированный аймакс

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Роман Величкин
максимально чёткое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук

Чебурашка в новом, высоком качестве!

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Случайные фотографии

Очень смешно обрезался заголовок новости в шторке с уведомлениями.

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Доллар по 28
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1 комментарий
Макс Мартин
По оценке Верещагина, затраты на проект не превысили 5 млн рублей

Наклеить поверх IMAX свой шильдик везде?

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A B

А фильмы под этот формат?))) в imax ходят смотреть крутые перестрелки, экшОн и т д, снятые на западе с помощью новейших технологий. Какой смысл, если таких фильмов в прокате нет?))

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Ziyech

Вы как бы Джон Уик 4 описали)

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2 комментария
Булка хлеба

Полотно взяли от натяжного потолка, и скачали аватар в 4к?

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Сергей Я

8к скорее всего.

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Alexey V

Космакс? А что не климакс…

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Сергей Я

А где они были 8 лет??

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Сергей Я

Кос и Пос.

P.S. Кто понял, тот понял.

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Март Свитшотов

А чего не КлиМакс, например?

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fyp

С-ка я думал это только мне пришло)

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Andrey Zykov

Господи, спасибо, что не Росмакс

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Soviet Pooh

РосКосМакс

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Black7

Может лучше КвасМакс, ну или в духе современной России КлиМакс

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Mike Amir
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fyp

КЛИМАКС - может тогда уж?

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Руслан Келлерман

а миллион денег дали тому человеку кто придумал такое креативное название, которое, конечно же, не похоже ни на что другое

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Soviet Pooh

Косматый Макс

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Pasha Z

Аврорамакс

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Эдуард Самойлов

Хоспаде, а на норм название денег не хватило)

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Анна Матвеева

это типа чтобы 158 елки смотреть?

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Илья Заводов

в чем смысл делать аналог аймакса? есть же и прекрасно работает

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Andrey

Переюзать оборудование аймакс за 5млн рублей - ну правильно, не выбрасывать же )

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