Кинопрокатчик «Централ партнершип» разработал российский аналог IMAX под названием «Космакс» Статьи редакции
Затраты на проект составили около 5 млн рублей.
- О создании нового кинотеатрального формата «Ведомостям» рассказал гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин. По его словам, технология объединяет в себе максимально чёткое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук.
- Ранее в России использовали IMAX — формат с аналогичными техническими характеристиками от одноимённой канадской компании. В июне 2022 года она прекратила свою работу в РФ.
- За разработку «Космакса» отвечал технический департамент «Централ партнершип». По оценке Верещагина, затраты на проект не превысили 5 млн рублей.
- Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет «Вызов» Клима Шипенко. Его называют первой в истории кинолентой, часть съёмок которой проходила в космосе. Главную роль в драме исполнила Юлия Пересильд.
- Для показа фильмов в формате «Космакс» кинозал должен быть оборудован качественным цифровым кинопроектором и звуковым оборудованием, отмечает Верещагин. Сама картинка также должна быть отснята в высоком разрешении и с определённым кадрированием — только так можно будет достичь максимального качества при показе фильма. «Космакс» сможет поддерживать любой открытый формат, но IMAX — это закрытый формат.
- Верещагин уверен, что «Космакс» будет востребован среди зрителей, так как часть аудитории кинотеатров уже привыкла к премиальному формату кинопоказа.
- Юристы отмечают, что перед запуском технологии «Централ партнершип» предстоит запатентовать её, а также суметь в случае чего доказать, что это именно оригинальная разработка, которая технически сильно отличается от IMAX.
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Я работал в кинотеатральной сфере с 1995 года. Имею прямые контакты с IMAX, Занимался инсталляцией оборудования IMAX и его обслуживанием. И могу сказать: создать за 5 млн аналог IMAX это полная чушь. Максимум что они могли сделать- пиратить. Это все.
Они всего лишь формат создали. Причем в современных условиях, когда вокруг уже множество форматов, в том числе открытых.
Комментарий удален модератором
Не выбрасывать же. С 95 года сколько бабла ввалили.
по-моему чрезмерная важность супербольшой картинки IMAX сильно преувеличена.
если фильм дерьмо, то тут ни какой IMAX не поможет.
а что там надо повторить?
цифровой проекторы для кино? а что их только IMAX производит?
нигде больше цифровый кинотеатральный проектор купить нельзя?
экран? дак он висит вроде.
звук - дак он во всех кинотеатрах сейчас неплохой.
чтобы снимать кино, не нужна специальная камера IMAX. хватит и ARRI ALexa или Sony Venice.
Будущее не за проекционными технологиями. Пусть даже и лазерными (ибо там контраст там все равно никакой!).
Смотрите в сторону LED
https://www.hi-fi.ru/news/video/detail/lg-led-cinema-pervyy-kino/
Пароль подобрали ко всем аймаксовским устройствам?
И в целом кинотеатры в РФ на пути к финалу. Период короны для них покажется хорошим временем.
А в мире?
Они себя чувствуют даже лучше, чем раньше. Просто сбросили маски, вспомнили свои старые бандитские повадки и занимаются воровством голливудским фильмов без всяких экивоков про легальность.
просили помощи просили...а толку...только за счет пиратства выживут
Не переживай. МФЦ откроют или приставов заселят :-)
Кекмакс.
Роскосмакс
Русмакс и точка))))
Ну молодцы, нечего тут зубы скалить. Я любил в аймакс с детьми ходить, мне этого формата не хватало. С удовольствием схожу
Я тоже любил этот формат, и с удовольствием смотрел Автар 3D IMAX.
Но думаю, что ни вы, ни я уже не сходим.
Это ведь не только формат и патенты. Это оборудование, это снятые фильмы в этом формате, это специальные залы в конце концов.. Это дорогая технология.
На что вы туда пойдете?-)
Аймакс и точка
Но более вероятно то, что будет просто демонстрация обычного контента на большой экран.
Но может конечно для обывателя эта лапша и прокатит
прокатит за обе щеки
Разумеется, никто ничего не разрабатывал, а просто слизали IMAX. Неужели даже это дается с таким трудом, что нельзя побольше времени уделить неймингу и назвать «продукт» не настолько всрато?
его невозможно слизать
Там максимум могли макет из картона сделать.
Контент-то где под такой формат?
Imax (и, соответственно, Космакс) заточен под большие экраны и большие залы, т.е. под блокбастеры... Где они нынче? Кто окупит такие залы?
Послание президента России Федеральному собранию в формате Космакс. Масштабно, эпично!
А вы в курсе, что в IMAX показывали обычные фильмы с снятые не по технологии IMAX? Исключением были только Аватар, Третий Бетмен от Нолана, ну, и некоторые фильмы снятые камерой IMAX или в высоком разрешении, их довольно мало.
Ещё раз говорю.. оборудование IMAX способно показывать рядовой контент.
Рутрекер
Ха, всего 5 млн рублей и несколько месяцев разработки для аналога IMAX. Выкусите, лицензиары!
P.S. Мне страшно что у них получилось на выходе с такими бюджетами
Диапроектор-фильмоскоп МФ-1488 "Космакс".
Купить самый крутой проектор на алике
Как что? Сказали же - Космакс
взяли проекторы пожырнее, колонок побольше понавешали и назвали разработкой за 5млн? непонятно в чём именно заключается разработка
на вднх хрущевскую круговую панораму не могут отреставрировать который год - какой космакс
Cock Max
И более того: сам IMAX закончился с приходом цифры. И фактически представляет из себя 2 обыкновенных цифровых проектора. Поэтому особого труда нет запускать рядовой 4к контент на них.
Ну да. Сам делал фильм для кинотеатра и на большом экране вполне неплохо смотрится в FULL HD. Забавно, что съёмки были в 6К, на монтаже все перевели в 4К для удобства, но из-за укороченных сроков производства быстрее было выводить в Full HD. Просто бюджетный был проект.
я один не понимаю описанного в статье? IMAX - это в первую очередь формат, в котором должен быть подготовлен сам материал фильма, а уже потом оборудование для его показа. Кто заставить снимать фильмы в формате Космакс? И когда в этом формате ждать вселенную марвел например?
Ичпочмак и то привлекательнее звучит
А главное, что аппетитнее
Так нужно еще оборудование ведь новое везде, да? На аймаксовское оно не встанет?
Так это спизженный взломанный зареверсинжинированный аймакс
Чебурашка в новом, высоком качестве!
Очень смешно обрезался заголовок новости в шторке с уведомлениями.
Наклеить поверх IMAX свой шильдик везде?
А фильмы под этот формат?))) в imax ходят смотреть крутые перестрелки, экшОн и т д, снятые на западе с помощью новейших технологий. Какой смысл, если таких фильмов в прокате нет?))
Вы как бы Джон Уик 4 описали)
Полотно взяли от натяжного потолка, и скачали аватар в 4к?
8к скорее всего.
Космакс? А что не климакс…
А где они были 8 лет??
Кос и Пос.
P.S. Кто понял, тот понял.
А чего не КлиМакс, например?
С-ка я думал это только мне пришло)
Господи, спасибо, что не Росмакс
РосКосМакс
Может лучше КвасМакс, ну или в духе современной России КлиМакс
КЛИМАКС - может тогда уж?
а миллион денег дали тому человеку кто придумал такое креативное название, которое, конечно же, не похоже ни на что другое
Косматый Макс
Аврорамакс
Хоспаде, а на норм название денег не хватило)
это типа чтобы 158 елки смотреть?
в чем смысл делать аналог аймакса? есть же и прекрасно работает
Переюзать оборудование аймакс за 5млн рублей - ну правильно, не выбрасывать же )