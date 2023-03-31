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DTF

На Apple TV+ вышел «Тетрис» — фильм об истории создания игры можно посмотреть на русском языке Статьи редакции

В главных ролях — Тэрон Эджертон и Никита Ефремов.

Трейлер фильма
  • «Тетрис» основан на реальных событиях. В центре сюжета — советский программист Алексей Пажитнов (Никита Ефремов) и геймдизайнер Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон), которые борятся за права на культовую головоломку.
  • Режиссёром выступил Джон С. Бейрд, известный по «Грязи».
  • Фильм получил в основном положительные оценки от критиков. На Metacritic у него 59 баллов из 100, а на Rotten Tomatoes — 81% «свежести» на основе почти 100 рецензий.
  • Как и другие релизы на Apple TV+, «Тетрис» получил официальный русскоязычный дубляж. При желании можно выбрать и английскую озвучку с субтитрами на русском языке.
Истории
Придумать популярную игру, но не заработать на ней: история «Тетриса» и его изобретателя Статьи редакции

Права на головоломку Алексея Пажитнова десять лет принадлежали советскому правительству, а за рубежом её без лицензии продавали иностранные предприниматели.

Алексей Пажитнов The Digital Antiquarian

#новость #тетрис

2829 просмотров
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44 комментария
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 Даниил О

Вангую комменты кремлеботов про русскую озвучку, поэтому заранее: да, на русском языке говорит 300 млн человек, из которых только 140 живет в РФ. Нет, нельзя их из-за этого завоевывать. Даже если фамилия у них Федоровы

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Gollut

Ну я не кремлебот, но можно парировать, что они сотрудничают с российской студией для озвучания (вроде Невафильм были раньше), тем самым спонсируя смертоубийства

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Мухомор

парирую в ответ
ты написал коммент, тем самым улучшил статистику сайта vc.ru
лучше статистика, больше денег
больше денег, больше налогов
налоги куда идут?)
верно!

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Gollut

А вот так и есть, все вымазаны

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Alexander Bobylev

Решение: от всего изолироваться, а лучше вообще самовыпилиться и прекратить спонсировать... хоть что-то. Profit.

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Сергей Я

Чего? Ты что несёшь? О чем вообще? Чё к чему?🤦🏽‍♂️

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Михаил Зеленин

Почему нельзя? Вы русофоб?

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Капустник

Откуда у вас данные про 300 миллионов?

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Alexey Dymov

Apple же ушла из России, как так?

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KK

А как это связано с переводом? Или на русском только в РФ говорят?
Может там вставка с 1xbet и перевод для эпл достался бесплатно =)

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Alexey Dymov

Три топора, точно. И Витя-АК

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Alex Shevchenko

Расскажут как понять бабла)

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Антон Большаков

Как так что ? Русский язык используется не только в России

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Artur Kuramshin

Придётся смотреть бесплатно на других сайтах, хотя apple tv вроде ещё работает в РФ

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Невероятный Блондин

Работает

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Сергей Я

Недочёт. Исправим.

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Не очень хороший человек
Apple же ушла из России

Россия: стой, догоню, хуже будет!

И что-то нет у меня недоверия к этим словам ))

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Градибор Пожарский

Куда ушла? Apple Music и Apple TV всё так же работают.

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Невероятный Блондин

Спасибо. Сейчас посмотрю

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Невероятный Блондин

.

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Евгения Маленкова

у вас 1час 57 минут,не отвлекайтесь🤣🤣🤣

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Aleks B

ждем отчет через час

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Невероятный Блондин

Он два часа идёт ((

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new_comment

А двойную скорость выставить нельзя?

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Alex Shevchenko

С первого уровня так с ходу сложно на двойной)

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Сексорцист Милфхантерович

Есть часовая версия.

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Aleks B

нет времени на раскачку!

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Айнур

пойду сыграю

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Бабичева Вера

отличная идея

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Angelica

сейчас и покруче головоломки есть)

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Берта Зуева

Но тетрис легенда)

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Сексорцист Милфхантерович

Должно быть годнота. Помню как в своё время кекал от камео создателя пак-мана в "Пикселях".

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Марек Охотин

Ностальгия

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Слегка Придурковатый

На торрентах уже есть?

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Мария Alisa

Я тоже хочу с торрента скачать, присоединяюсь к вопросу 😳

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Сергей Я

Тетрис есть.

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Marat Garifullin

Нурлана Сабурова забыли упомянуть )

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Alex Shevchenko

Тетрис основан на реальных событиях 😁

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Максим Трофимов

Почему главный герой не чернокожий трансвестит?

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Dark Soul

Это вы про эфиопа из жмурок?

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Таисия Игнатьева

Ох уж эти соревнования по тетрису, игра не на жизнь, а на смерть

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Сергей Я

Блять, опять русского показали как чухонца, а страну как мордор? Даже если тогда так и было, то непорядок. Своих то они всегда приукрашивают.

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Дмитрий Маслов

Теперь я знаю чем буду заниматься вечером

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Профессиональный читатель

Каст хорош, но какая Москва серая — смотреть страшно. Это как всегда желтая Мексика в голливудских фильмах

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