На Apple TV+ вышел «Тетрис» — фильм об истории создания игры можно посмотреть на русском языке Статьи редакции
В главных ролях — Тэрон Эджертон и Никита Ефремов.
- «Тетрис» основан на реальных событиях. В центре сюжета — советский программист Алексей Пажитнов (Никита Ефремов) и геймдизайнер Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон), которые борятся за права на культовую головоломку.
- Режиссёром выступил Джон С. Бейрд, известный по «Грязи».
- Фильм получил в основном положительные оценки от критиков. На Metacritic у него 59 баллов из 100, а на Rotten Tomatoes — 81% «свежести» на основе почти 100 рецензий.
- Как и другие релизы на Apple TV+, «Тетрис» получил официальный русскоязычный дубляж. При желании можно выбрать и английскую озвучку с субтитрами на русском языке.
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Вангую комменты кремлеботов про русскую озвучку, поэтому заранее: да, на русском языке говорит 300 млн человек, из которых только 140 живет в РФ. Нет, нельзя их из-за этого завоевывать. Даже если фамилия у них Федоровы
Ну я не кремлебот, но можно парировать, что они сотрудничают с российской студией для озвучания (вроде Невафильм были раньше), тем самым спонсируя смертоубийства
парирую в ответ
ты написал коммент, тем самым улучшил статистику сайта vc.ru
лучше статистика, больше денег
больше денег, больше налогов
налоги куда идут?)
верно!
А вот так и есть, все вымазаны
Решение: от всего изолироваться, а лучше вообще самовыпилиться и прекратить спонсировать... хоть что-то. Profit.
Чего? Ты что несёшь? О чем вообще? Чё к чему?🤦🏽♂️
Почему нельзя? Вы русофоб?
Откуда у вас данные про 300 миллионов?
Apple же ушла из России, как так?
А как это связано с переводом? Или на русском только в РФ говорят?
Может там вставка с 1xbet и перевод для эпл достался бесплатно =)
Три топора, точно. И Витя-АК
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Расскажут как понять бабла)
Как так что ? Русский язык используется не только в России
Придётся смотреть бесплатно на других сайтах, хотя apple tv вроде ещё работает в РФ
Работает
Недочёт. Исправим.
Россия: стой, догоню, хуже будет!
И что-то нет у меня недоверия к этим словам ))
Куда ушла? Apple Music и Apple TV всё так же работают.
Спасибо. Сейчас посмотрю
.
у вас 1час 57 минут,не отвлекайтесь🤣🤣🤣
ждем отчет через час
Он два часа идёт ((
А двойную скорость выставить нельзя?
С первого уровня так с ходу сложно на двойной)
Есть часовая версия.
нет времени на раскачку!
пойду сыграю
отличная идея
сейчас и покруче головоломки есть)
Но тетрис легенда)
Должно быть годнота. Помню как в своё время кекал от камео создателя пак-мана в "Пикселях".
Ностальгия
На торрентах уже есть?
Я тоже хочу с торрента скачать, присоединяюсь к вопросу 😳
Тетрис есть.
Нурлана Сабурова забыли упомянуть )
Тетрис основан на реальных событиях 😁
Почему главный герой не чернокожий трансвестит?
Это вы про эфиопа из жмурок?
Ох уж эти соревнования по тетрису, игра не на жизнь, а на смерть
Блять, опять русского показали как чухонца, а страну как мордор? Даже если тогда так и было, то непорядок. Своих то они всегда приукрашивают.
Теперь я знаю чем буду заниматься вечером
Каст хорош, но какая Москва серая — смотреть страшно. Это как всегда желтая Мексика в голливудских фильмах