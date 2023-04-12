Universal Music попросила Apple Music, Spotify и другие стриминги удалять музыку, созданную ИИ — FT Статьи редакции
Один из крупнейших в мире музыкальных лейблов обеспокоен возможным нарушением авторских прав своих артистов.
- Universal Music Group попросила стриминговые сервисы закрыть разработчикам доступ к своим музыкальным каталогам, если они используют их для обучения ИИ, пишет Financial Times со ссылкой на электронные письма лейбла. Как именно они должны это сделать, издание не уточняет.
- Также компания «налево и направо» отправляет запросы на удаление музыки, сгенерированной ИИ, рассказал знакомый с вопросом источник газеты.
- Некоторые разработчики могли обучать свои ИИ-модели на защищённом авторским правом контенте, не запрашивая согласий или не выплачивая компенсаций тем, кто владеет или производит музыку, пишет газета.
- Представитель Universal Music Group сказал FT, что группа несёт ответственность перед артистами и предотвращает «несанкционированное использование их музыки и загрузку платформами контента, нарушающего права создателей». Spotify отказался от комментариев, Apple не ответила на запрос.
- В январе 2023 года Getty Images подал в суд на Stability AI, которая разрабатывает нейросеть для генерации изображений Stable Diffusion. Фотобанк считает, что разработчик незаконно скопировал и использовал для её обучения миллионы изображений, защищенных авторским правом. Тогда же группа художников и юридическая компания Joseph Saveri Law Firm подали иск к разработчикам Midjourney и Stable Diffusion.
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Еще одна вымирающая ниша пищщит
Нейронки сгенерят свой Universal Music с песнями и плясками. Только что сделал:
А вот почему условный Роджер Уотерс прямо обязан зарабатывать больше условного нейрохирурга?
Был рынок да сплыл.
Ну чё пацаны, надо признать что повезло нам пожить в до-нейронные времена. Жалко конечно что они закончились, но всё-таки было клёво. Вкусно ели, сладко пили, были нужными и очень важными. Следующие поколения будут нам завидовать.
ИИ скоро удалит Universal Music и прочие мейджор-лейблы))
Используйте этот комментарий чтобы отметиться: "был до новой технологической революции")))
Скачал на память
Времена серьёзного пересмотра всей системы авторских прав близки
Я не имею музыкального слуха и музыкального образования.
Однако мне кажется есть мелодия и аранжировка. Аранжировка - это симфонический оркестр исполняет Queen, или наоборот исполняют какой-то концерт для симфонического оркестра рок группой или в аранжировке электронных инструментов.
Мне кажется что ИИ тут может преуспеть в 2-х областях, сыграть вместо оркестра (группы) все известные мелодии, в подражание существующим аранжировкам. Если имеются ноты для всех инструментов - так вообще легкая задача для ИИ. Даже если получится "сухо, без души" для рекламных роликов и компьютерных игр пойдет.
Так и писать мелодии в духе кого-то. Как я помню на новый год то ли 2017 то ли 2018 Яндекс делал музыку кажется под Стравинского.(ссылку "под Стравиского" найти не смог, нашел на другие треки)
https://daily.afisha.ru/news/13705-alisa-ot-yandeksa-vypustila-svoy-pervyy-muzykalnyy-albom/