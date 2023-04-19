«Последний сезон»: Netflix закроет DVD-прокат спустя 25 лет работы, чтобы «уйти на пике» Статьи редакции
Последние диски доставят клиентам 29 сентября 2023 года.
- По словам Netflix, бизнес «продолжает сокращаться», и компании всё труднее предоставлять «высококлассное качество» услуг.
- Netflix начинала бизнес как прокат DVD «по почте». Всего за 25 лет работы она отправила клиентам свыше 5,2 млрд дисков 20 разных жанров и 530 поджанров. Первый диск доставила 10 марта 1998 года — это был фильм «Битлджус». Самой популярной картиной за всю историю сервиса стала «Невидимая сторона» 2008 года.
- В декабре 2019 года тогдашний глава Netflix Рид Хастингс сказал, что не планирует закрывать сервис ещё как минимум пять лет, а на 2020-й им пользовалось больше 2 млн человек. Правда, Wired уже тогда сообщало, что аудитория сокращается, а новых фильмов на физических носителях становится всё меньше.
4904 просмотров
А вы уже оценили новый фильм про Илона Маска?
Там афроамериканец и там афроамериканец. Вроде все верно.
Про меня фильм сняли? 😳
Щас же мода на аналог. Металлика вон купила завод винила, продажи пластинок бьют рекорды. Короче, Нетфликс - закрывайте к хуям DVD-прокат и открывайте... VHS-прокат. Поднимете миллиарды бабла, инфа соточка.
у тебя не тот репертуар
В кассетах была романтика. Сейчас ее нет. Кстати спасибо за пост, идею он мне подарил. На выходных поеду на барахолку, куплю видак старый, выкину из него все и вставлю в него внутрянку от тв бокса
А я ему и говорю: слыш, Нетфликс, ты че
лучше выпускать сериалы на диафильмах!
Не, лучше blu ray просто. Я бы подьзовался
Я бы и в vhs кинотеатры 90-х походил сейчас
Магма ! Моя первая порнуха которую посмотрел. У кореша родители не очень хорошо спрятали кассету. Было нам лет 7. Ничего не поняли, но было интересно все равно . Если не ошибаюсь, там даже писсинг сцены были
когда уходишь на пике
На крутое пике
Ну да, DVD-прокат в 2023-м это пик и расцвет «индустрии».
А что если имелось ввиду пике?)
на пике текущего спада)
Это америка.
А в России прокат дисков такой был: в гости приходишь, смотришь что есть у друга, и вы обмениваетесь дисками с интересными фильмами :)
кассетами :-)
По нынешним временам blue Ray не самый худой способ хранить коллекцию видео.
зачем? я вот в юношестве копил копил порнушку, а потом уже в солидном возрасте посмотрел на эти 240х320 дрыгания и удалил все к ебеням
На блюрей переходят
Автор статьи неправильно выразился - под DVD прокатом он имел ввиду всю дисковую нишу.
У меня целая полка фильмов на DVD.
Может надо кому?
А еще blue ray плеер Samsung (из последних моделей)
А когда взрослые войдут, в стенку надо отворачиваться?
Готов забрать вместе с плеером за бесплатно 🥴
Ок
молодежь такая «а что так можно было?»
Переходят на рутрекер?
Чтоб уйти на пике, нужно было уйти года 5 назад
Зачем? Продукт может приносить деньги и на стадии спада
В кассетах была романтика. Сейчас ее нет. Кстати спасибо за пост, идею он мне подарил. На выходных поеду на барахолку, куплю видак старый, выкину из него все и вставлю в него внутрянку от тв бокса
"им пользовалось больше 2 млн человек"
Кто все эти люди?
Консервативные, всё таки, пользователи в Штатах. Интересны причины такого потребительского поведения, это привычка или экономия на интернете?
Хммм, ну чтобы весь киноконтент смотреть надо штук 5 подписок оформить. А на дисках вся киноколлекция доступна, независимо от правообладателя.
Физические носители удалённо не уничтожить.
может на работу брали? какие нибудь дальнобойщики или охранники.
Те, у кого медленный интернет, например, сельская местность и всякие горные районы
забили на дедушек и бабушек
Дедуль и бабуль уже учат пользоваться онлайн-кинотеатрами потихоньку)
красиво попрощались -молодцы
Тогда было бы «уйти (свалиться) в пике». Но... Велик и могуч русский язык!
мой 2007...DVD, эх
что-то на ностальгическом...
Уйти в пикЕ
Пираты довели нетфликс до конвульсий
А я ему и говорю: слыш, Нетфликс, ты че
Не, лучше blu ray просто. Я бы подьзовался
А я думал, этим Qwikster занимается.
Ну да, DVD-прокат в 2023-м это пик и расцвет «индустрии».
забили на дедушек и бабушек
им пользовалось больше 2 млн человек"
Кто все эти люди?
Учитывая бытовой консерватизм, особенно на периферии, даже не удивительно. В США, в этом плане, если что-то есть, то оно будет всегда. Одним словом – стабильность.
Бедные японцы, как же теперь без дисков то жить