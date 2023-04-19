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Полина Лааксо

«Последний сезон»: Netflix закроет DVD-прокат спустя 25 лет работы, чтобы «уйти на пике» Статьи редакции

Последние диски доставят клиентам 29 сентября 2023 года.

  • По словам Netflix, бизнес «продолжает сокращаться», и компании всё труднее предоставлять «высококлассное качество» услуг.

Наши легендарные красные конверты перевернули представление о том, как можно смотреть сериалы и фильмы из дома, и проложили дорогу к переходу на стриминг. <...>

Нам несказанно повезло, что мы на протяжении стольких лет делили с вами киновечера. Мы гордимся успехами, которых добились наши сотрудники, и нам не терпится и дальше радовать вас.

Всем, кто хоть раз ждал доставку заветного красного конверта у почтового ящика: спасибо.

Тед Сарандос, содиректор Netflix
«Спасибо за просмотр»
  • Netflix начинала бизнес как прокат DVD «по почте». Всего за 25 лет работы она отправила клиентам свыше 5,2 млрд дисков 20 разных жанров и 530 поджанров. Первый диск доставила 10 марта 1998 года — это был фильм «Битлджус». Самой популярной картиной за всю историю сервиса стала «Невидимая сторона» 2008 года.
  • В декабре 2019 года тогдашний глава Netflix Рид Хастингс сказал, что не планирует закрывать сервис ещё как минимум пять лет, а на 2020-й им пользовалось больше 2 млн человек. Правда, Wired уже тогда сообщало, что аудитория сокращается, а новых фильмов на физических носителях становится всё меньше.
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Кирилл Казаков
От проката DVD до сервиса потокового мультимедиа: на чём строится бренд Netflix Статьи редакции

Перевод статьи бывшего топ-менеджера Netflix Гибсона Биддла, в которой он поделился опытом работы над брендом.

#netflix #новость

4904 просмотров
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85 комментариев
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 Злой Голем

А вы уже оценили новый фильм про Илона Маска?

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Gre Li

Там афроамериканец и там афроамериканец. Вроде все верно.

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1 комментарий
Илон Маск

Про меня фильм сняли? 😳

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Щас же мода на аналог. Металлика вон купила завод винила, продажи пластинок бьют рекорды. Короче, Нетфликс - закрывайте к хуям DVD-прокат и открывайте... VHS-прокат. Поднимете миллиарды бабла, инфа соточка.

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Цой жив

у тебя не тот репертуар

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5 комментариев
Станислав

В кассетах была романтика. Сейчас ее нет. Кстати спасибо за пост, идею он мне подарил. На выходных поеду на барахолку, куплю видак старый, выкину из него все и вставлю в него внутрянку от тв бокса

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Danila Poyarkov

А я ему и говорю: слыш, Нетфликс, ты че

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Куртуазный маньерист

лучше выпускать сериалы на диафильмах!

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fyp

Не, лучше blu ray просто. Я бы подьзовался

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dimaworldboy

Я бы и в vhs кинотеатры 90-х походил сейчас

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dimaworldboy

Магма ! Моя первая порнуха которую посмотрел. У кореша родители не очень хорошо спрятали кассету. Было нам лет 7. Ничего не поняли, но было интересно все равно . Если не ошибаюсь, там даже писсинг сцены были

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Leonid Sobchenko

когда уходишь на пике

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Gre Li

На крутое пике

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Вадим Д.
«уйти на пике»

Ну да, DVD-прокат в 2023-м это пик и расцвет «индустрии».

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Алексей Волков

А что если имелось ввиду пике?)

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2 комментария
Сергей Пахомов

на пике текущего спада)

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Barbos

Это америка.

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Игорь З.

А в России прокат дисков такой был: в гости приходишь, смотришь что есть у друга, и вы обмениваетесь дисками с интересными фильмами :)

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Dev

кассетами :-)

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vvtwittep

По нынешним временам blue Ray не самый худой способ хранить коллекцию видео.

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Trade Scum

зачем? я вот в юношестве копил копил порнушку, а потом уже в солидном возрасте посмотрел на эти 240х320 дрыгания и удалил все к ебеням

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5 комментариев
Энтони Лавджой

На блюрей переходят

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Раскаяние и Мармелад

Автор статьи неправильно выразился - под DVD прокатом он имел ввиду всю дисковую нишу.

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Невероятный Блондин

У меня целая полка фильмов на DVD.
Может надо кому?

А еще blue ray плеер Samsung (из последних моделей)

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S1m0ne

А когда взрослые войдут, в стенку надо отворачиваться?

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1 комментарий
Михаил Кометов

Готов забрать вместе с плеером за бесплатно 🥴

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2 комментария
Николай Куликов

Ок

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Айнур

молодежь такая «а что так можно было?»

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Куртуазный маньерист

Переходят на рутрекер?

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Иван Бирюк

Чтоб уйти на пике, нужно было уйти года 5 назад

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Dima Alexeev

Зачем? Продукт может приносить деньги и на стадии спада

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Lev Maksimov

В кассетах была романтика. Сейчас ее нет. Кстати спасибо за пост, идею он мне подарил. На выходных поеду на барахолку, куплю видак старый, выкину из него все и вставлю в него внутрянку от тв бокса

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Цой жив

"им пользовалось больше 2 млн человек"
Кто все эти люди?

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Dima Alexeev

Консервативные, всё таки, пользователи в Штатах. Интересны причины такого потребительского поведения, это привычка или экономия на интернете?

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Цкуро Бесцветный

Хммм, ну чтобы весь киноконтент смотреть надо штук 5 подписок оформить. А на дисках вся киноколлекция доступна, независимо от правообладателя.

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1 комментарий
lucklessman

Физические носители удалённо не уничтожить.

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4 комментария
Куртуазный маньерист

может на работу брали? какие нибудь дальнобойщики или охранники.

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2 комментария
Юрий Юрьевич

Те, у кого медленный интернет, например, сельская местность и всякие горные районы

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6 комментариев
Айнур

забили на дедушек и бабушек

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Ирина Голунова

Дедуль и бабуль уже учат пользоваться онлайн-кинотеатрами потихоньку)

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Yamile

красиво попрощались -молодцы

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Kira Bondareva

Тогда было бы «уйти (свалиться) в пике». Но... Велик и могуч русский язык!

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Milton Fridman

мой 2007...DVD, эх

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Ирина Голунова
DVD-прокат

что-то на ностальгическом...

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fyp

Уйти в пикЕ

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Юлия Жилина

Пираты довели нетфликс до конвульсий

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Petr Volkov

А я ему и говорю: слыш, Нетфликс, ты че

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Makar Lavrov

Не, лучше blu ray просто. Я бы подьзовался

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Artemy

А я думал, этим Qwikster занимается.

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Malika Lavrova

Ну да, DVD-прокат в 2023-м это пик и расцвет «индустрии».

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Egor Shishkin

забили на дедушек и бабушек

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Olivia Kuzmina

им пользовалось больше 2 млн человек"
Кто все эти люди?

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Игорь Богданов

Учитывая бытовой консерватизм, особенно на периферии, даже не удивительно. В США, в этом плане, если что-то есть, то оно будет всегда. Одним словом – стабильность.

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NotFop

Бедные японцы, как же теперь без дисков то жить

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