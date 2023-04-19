Наши легендарные красные конверты перевернули представление о том, как можно смотреть сериалы и фильмы из дома, и проложили дорогу к переходу на стриминг. <...>

Нам несказанно повезло, что мы на протяжении стольких лет делили с вами киновечера. Мы гордимся успехами, которых добились наши сотрудники, и нам не терпится и дальше радовать вас.

Всем, кто хоть раз ждал доставку заветного красного конверта у почтового ящика: спасибо.