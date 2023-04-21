Я вообще не верю в экосистемы. «Экосистема» — это модный бренд, который все пытаются развивать. По сути люди просто строят бизнес, который должен принести для своих подписчиков и пользователей какие-то блага.

Когда экосистема заходит на концертный рынок, она начинает переплачивать за артистов. Это отражается на конечном покупателе и качестве.

Не могу сказать, что заход в отрасль таких игроков, как МТС, плох. Но каждый должен заниматься своим делом. А концертный бизнес — это вообще «закрытый клуб».