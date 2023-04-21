«Ломать проще, чем строить»: главы концертных агентств рассказали, как изменилась индустрия и поможет ли приход VK и МТС Статьи редакции
Главное из материала РБК, которое поговорило с гендиректором TCI Эдуардом Ратниковым, президентом PMI Евгением Финкельштейном и президентом NCA Михаилом Шурыгиным.
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Как изменилась индустрия после 24 февраля 2022 года
- Доля «активных» артистов сильно сократилась, говорит президент PMI Евгений Финкельштейн. Многие российские музыканты публично высказались против действий правительства, поэтому больше не могут выступать. Украинские исполнители, как и зарубежные, не едут «по понятным причинам».
- Но в пандемию ситуация была хуже, считает он: сейчас агентства могут «подстраиваться под обстоятельства», а тогда проводить массовые мероприятия в принципе не разрешалось. С этим согласен и руководитель группы NCA Михаил Шурыгин.
- По словам гендиректора TCI Эдуарда Ратникова, после февраля одна только «Москва потеряла порядка 700 тысяч "качественных людей"»: это и профильные специалисты, и артисты, и аудитория, которая ходила на концерты.
Что пришлось пересмотреть в бизнес-модели
- TCI отдавало приоритет иностранным артистам, но теперь считает работу с концертным сегментом «второстепенной». Агентство сотрудничает с музыкантами из России, но сконцентрироваться хочет на сегменте шоу. Что компания понимает под «шоу» — Ратников не уточнил. В группе во «ВКонтакте» у TCI нет запланированных мероприятий, узнало vc.ru.
- Переключиться на шоу решило и PMI. На сайте агентства указаны будущие показы литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», а также поэтический моноспектакль художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина.
- В NCA тоже развивают новое направление — это поиск и поддержка местных молодых артистов. В 2022 году, например, компания устроила в Самаре фестиваль «Сам.Фест», который включал в себя не только живые выступления, но ещё и лекции и мастер-классы для новичков индустрии.
Существует ли «чёрный список» артистов, которым нельзя проводить концерты
По данным «Фонтантки», после 24 февраля промоутеры стали получать списки исполнителей, чьи выступления считаются «нежелательными» (издание получило сам документ). В них оказались «Би-2», «Аквариум», «ДДТ», Noize MC, Anacondaz, Oxxxymiron, IC3PEAK, Моргенштерн и другие.
- «Отвечу кратко: это не домыслы, и концертная индустрия на себе это ощущает», — заявил Финкельштейн. Шурыгин сказал, что сам список не видел и не слышал, чтобы его получали коллеги.
- Ратников тоже не получал никаких реестров, но признался, что был бы не удивлён: «Проблема в том, что одна из точек зрения опасна текущему положению дел в государстве, и государство будет бороться с этой опасностью».
Как рынок относится к тому, что в отрасль приходят непрофильные игроки вроде VK и МТС
- Это закономерный процесс, считает Ратников: часть концертного рынка освободилась, поэтому «произошла перегруппировка бизнеса». По его словам, время покажет, смогут ли VK и МТС привнести в индустрию что-то интересное. «Нередко это заканчивается "эффективным менеджментом", который всё постригает, не взрастив», — добавляет он.
- Шурыгин отмечает, что концертная сфера — «нежная» экосистема, где не всё зависит от бюджетов. С тем же согласны и в PMI.
Есть ли перспективы работы в странах СНГ
- Рынок СНГ уже давно «плотно интегрировался в российскую концертную сферу», а сейчас принимает тех российских музыкантов, которые не могут или не хотят выступать в России, говорит президент NCA Шурыгин. Но к полноценному бизнес-развитию в СНГ относится со скепсисом. Почему — не уточнил.
- Ратников не отрицает перспектив, но запрос на концерты там ниже, а ещё есть проблемы с логистикой: «Организовывать в условном Казахстане концерт Rammstein сложно: чтобы туда доехать, нужно отработать часть России хотя бы до Новосибирска или Омска». К тому же «большой артист» привык работать с национальным оператором, добавил глава TCI.
Как участники отрасли оценивают её будущее
- Интерес к концертным мероприятиям, мюзиклам и шоу растёт на фоне отсутствия киноновинок, говорит Финкельштейн. Помогают также развитие культурной программы «Пушкинская карта» и то, что «отрасль давно прошла импортозамещение: до прошлогодних событий 80% рынка занимали российские исполнители», заявил он.
- Шурыгин признаёт, что есть нехватка артистов, но зато больше интереса привлекают новые проекты и молодые музыканты, а это «благоприятная обстановка для творчества». С последним отчасти согласен и Ратников. По его словам, сейчас хорошие условия, чтобы создавать «продукты-заменители» и разрабатывать новые концертные форматы.
приход МТС - звучит как аппокалипсис
Последнее что ты увидишь, так это логотип с яйцом. Ах да......
Знаю не по наслышке - насколько трудно было пробиться на нормальные площадки и получить эфиры молодым музыкантам. Я им помогал через свой проект Радио Сцена как мог, но без денег всё-равно никак и выше головы не прыгнешь. Взращивать своих артистов труднее, согласен - проще взять готовые проекты и с них стричь прибыль. К чему я это говорю - нормального и не жадного продюсирования в России нет и не было. Только лишь видеохостингам и некоторых открытым площадкам удавалось показать и то по случаю в основном нормальных исполнителей. Дальше их никто не поддерживал и не хотел поддерживать по вышеназванной причине. Сейчас ситуация - бери и делай. Только всё-равно не делают.....
Да, поэтому концертные агентства жаль в последнюю очередь.
Талант сам пробьется, а говно слушать - дураков нет.
А пассивных всегда хватало.Москва потеряла порядка 700 тысяч "качественных людей"
Это что де, в столице не все — небожители и сверхчеловеки?!
Шоу им нужны. Мало нам общего мега-шоу.
В Москве люди делятся на небожителей и тех, кто на них работает сутра до вечера.
Спокуха, вчерашних безголосых тиктокеров усиленно накачивают как сегодняшних и завтрашних звезд, без шоу не останемся.
Самое главное найти как можно тупее и симпатичных ну или тупых, послушных и готовых на все, чтобы бизнес пошел в гору !
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@Участковый моментально новый дубликат, оригинал - https://vc.ru/media/672463-lomat-proshche-chem-stroit-glavy-koncertnyh-agentstv-rasskazali-kak-izmenilas-industriya-i-pomozhet-li-prihod-vk-i-mts?comment=5827663
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@Участковый ещё дубликат, оригинальный комментарий - https://vc.ru/media/672463-lomat-proshche-chem-stroit-glavy-koncertnyh-agentstv-rasskazali-kak-izmenilas-industriya-i-pomozhet-li-prihod-vk-i-mts?comment=5827547
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Они не сказали где деньги за 6 билетов на отмененные концерты 2020 года, заявки на возврат которых были поданы больше года назад?)
а кто вам задолжал — кто-то из этих ребят? я уже перестала следить за тем, что мне вернули, а что нет, но, кажется, что большую часть точно отдали :—(
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@Участковый дубликат, оригинальный комментарий - https://vc.ru/media/672463-lomat-proshche-chem-stroit-glavy-koncertnyh-agentstv-rasskazali-kak-izmenilas-industriya-i-pomozhet-li-prihod-vk-i-mts?comment=5827519
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@Участковый дубликат, оригинальный комментарий - https://vc.ru/media/672463-lomat-proshche-chem-stroit-glavy-koncertnyh-agentstv-rasskazali-kak-izmenilas-industriya-i-pomozhet-li-prihod-vk-i-mts?comment=5827496
Что компания поднимает под «шоу» — Ратников не уточнил.
Исправьте поднимает)
<3
Не смогут. Там полный швах, они ничего не понимают в этой сфере.
Да там никто ни в чем не понимает, они 10 лет стриминг не могут человеческий запилить, хотя просто скопировать надо. А тут вообще интеллектуальный коллапс будет.
Скорее всего просто завяжут на себя эксклюзив на все что осталось и будут под откат Газманова с Долиной по кругу катать по России
только евреи понимают ... или просто не русские... остальные ничего не понимают и поэтому нельзя допускать к пирогу ...
Доля «активных» сильно сократилась, говорит президент PMI - зато количество пассивных увеличилось) дисбаланс налицо
Причем нехило так
Прежде всего, реальность ударила по системам и компаниям, применяющих устаревшие бизнес модели.. В прошлых условиях они могли существовать по инерции еще долго. В нынешних их "непопадание в рынок" и негативные факторы их приканчивают быстрее. Теперь нужны платформы для оргов, с собственным эквайрингом орга/агента, с максимальным самообслуживанием.
Чем бы это помогло?
Стоит добавить, что из-за ужесточившейся конкуренции
и системных проблем с количеством и качеством контента, платформы, не обладающие мощными b2c-каналами продаж, скорее всего, в не столь далекой перспективе будут вынуждены как минимум потерять свою независимость и обивать пороги платформ, у которых они есть, а как максимум – закрыться.
Не менее важным фактором для организаторов является наличие удобных и современных билетных решений. Отраслевым стандартом уже давно считаются облачные web-сервисы, поэтому динозавры с десктопным ПО середины нулевых также находятся под угрозой, т.к. клиент, который успел прокатиться на мерседесе, уже не захочет передвигаться на гужевой повозке, пусть эта повозка и довезет в конечном счете из п. А в п. Б.
интерес растет еще и потому что когда вокруг все плохо нужны хоть какие то позитивные моменты
когда все плохо, на Хорошая Мина ничего не изменит, ведь плохо ни куда не исчезнет !
не то случай- тайм Вор, бат Шоу маст гоу ол тайм
Концертов нет и не планируется, артистов и музыкантов записывают в иноагентов, просто класс
Какое удручающее будущее - ВК и МТС, а живой музыки не хватает. От последнего фото Галахера (но концерте которого, кстати, я была) стало совсем тоскливо
Мне вообще не понятно, как МТС может стать каким-то популярным брендом. На что рассчитывают эти старперы?
Это элементарно не Ватсон.
Недавно был на одном мероприятии МТС. Ребята пипец какие отсталые
https://vc.ru/u/1680035-krendel-s-percem/653337-pohorony-mts
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расследовательская журналистика, которую мы заслужили
Уже не помню, кто был организаторами, но концерты были Billy Talent, Green Day и Park Live 😸
Все дело в том Что есть рынок и ни кто не хочет чтобы его кто то забрал, Поэтому СТАРЫЕ и говрят что он "Закрыт", намекая что все деньги только их и ник то не имеет права "красть" "их деньги". Поэтому так враждебно к любой конкуренции или приходу новых игроков.