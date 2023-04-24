Выручка «Кинопоиск» в 2022 году удвоилась — до 15,24 млрд рублей, чистый убыток сократился на 20% — до 3,86 млрд Статьи редакции
Из онлайн-кинотеатров, опубликовавших отчётность, год с чистой прибылью закончила только «Амедиатека».
- Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (ООО «Кинопоиск») в 2022 году увеличилась в 2,1 раза — до 15,24 млрд рублей, заметил «Интерфакс» в отчётности компании. Чистый убыток составил 3,86 млрд рублей против 4,85 млрд рублей в 2021 году.
- В 2021-м «Кинопоиск» уступал по выручке только «иви». В 2022-м последний занял второе место, выручка ООО «Иви.ру» выросла на 7,7% до 12,74 млрд рублей. Чистый убыток - 693,7 млн рублей.
- Выручка Okko (ООО «Окко») составила 6 млрд рублей, чистый убыток — 7,9 млрд рублей, в 2021-м показатели были 5,2 млрд и 8,2 млрд соответственно.
- Выручка «Амедиатеки» (ООО «А Сериал») по итогам года составила 4,78 млрд рублей (рост на 39,4%). Чистая прибыль увеличилась на 37,1%, до 970,7 млн рублей.
- Start (основная операционная компания ООО «Старт.ру») в 2022 году увеличил выручку в 1,5 раза, до 4,4 млрд рублей, приводит данные издание. Чистый убыток сократился более чем в три раза и составил 133,8 млн рублей.
- По данным TelecomDaily, в 2022 году выручка сервиса Kion выросла на 73%, Wink — на 42%, «Триколор Кино и ТВ» — на 36%. Компания не приводит конкретные цифры.
- Онлайн-кинотеатр more.tv (ООО «МЗ») пока не опубликовал данные за 2022 год. В 2021-м его выручка составила 2,8 млрд рублей, год впервые закончился с прибылью — в 159 млн рублей. У Premier (ООО «Премьер») тоже пока нет данных за 2022 год, в 2021-м выручка составила 1,8 млрд рублей, чистый убыток — 3,4 млрд рублей.
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Да и хуй с ними. Только торренты, только хардкор!
Причем здесь Александр Орлов?
Казалось бы, при чём здесь Геннадий и "Зенит"?
Кто?
Александр Орлов, владелец тануки
Чего чего?
Ничего
Сразу бы так! Не в этом суть!
Тануки у него один самых больших, вот чего.
Наш человек!
Фильмов меньше, народу больше, парадокс.
У Кинопоиска хорошие собственные проекты, тот же "Король и шут". Но как же там мало других фильмов, новых и старых, я уже раз 20 не находил там кино и уходил на другой сервис (бесплатный). И это даже без ушедших в последнее время фильмов западных студий.
Без Плюса, который в первую очередь нужен для музыки, я бы покупать подписку Кинопоиска не стал бы.
От куда убыток, если просто загрузил фильмы и продаешь подписку и просмотр фильма. Расходы минимальные на сервера и тех поддержку.
Они же оригинальный контент снимают
А правообладателям платить ничего не надо?))
В свете нынешних событий, зарубежным по крайней мере, не надо.
Какие события разрешают разрывать уже существующие контракты со стороны КП?
Да уже нет))
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всё к этому идет , еще пару месяцев и на кинопоиске будем смотреть фильмы с рекламой всяких казино и бк и за это еще подписку купить нужно будет
Ну нахуй, я по старинке себе забил пару жёстких дисков фильмами с торрента и смотрю так
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Не понял, как у них убыток? У них что убыточная компания? Так они даже фильмов не снимают...
Финансируют и много
вывод: фильмы стали смотреть больше
Неожиданный поворот
Солидно, у КП выручка в 2,5 раза больше бюджета Фонда кино
Не понимаю бизнес-модели компаний выше. У кого-то каждый год чистый убыток выручку опережает. Они все дружно "отечественный Аватар" снимают?
🤣🤣🤣
Демпингуют в попытке задушить конкурентов в РФ.
откуда убыток?
не могу понять, как строить бизнес и работать в убыток? разве люди не считают экономику перед открытием? ваще не понимаю)
Есть Яндекс.Плюс (не для Кинопоиска, а для Маркета и родственникам для колонок с Алисой), но Кинопоиском не пользуюсь – там же смотреть теперь нечего. Единственная подписка на видеостриминг, которую оплачиваю и использую – Apple tv+, там есть что-то интересное хотя бы.
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Там хватает хороших фильмов и сериалов 😉
Ну если посмотреть на то, что люди смотрят в HDRezka, то ничего кроме "Короля и Шута" не выстрелило у них.
Чем плох "Операция Фортуна"?
На чем они все так растут, если доля западного контента только уменьшается и нужно идти на торренты?
На сериалах про ментов и дорамах?
Мне кинопоиск нравится.