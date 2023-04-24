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Маша Цепелева

Выручка «Кинопоиск» в 2022 году удвоилась — до 15,24 млрд рублей, чистый убыток сократился на 20% — до 3,86 млрд Статьи редакции

Из онлайн-кинотеатров, опубликовавших отчётность, год с чистой прибылью закончила только «Амедиатека».

  • Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (ООО «Кинопоиск») в 2022 году увеличилась в 2,1 раза — до 15,24 млрд рублей, заметил «Интерфакс» в отчётности компании. Чистый убыток составил 3,86 млрд рублей против 4,85 млрд рублей в 2021 году.
  • В 2021-м «Кинопоиск» уступал по выручке только «иви». В 2022-м последний занял второе место, выручка ООО «Иви.ру» выросла на 7,7% до 12,74 млрд рублей. Чистый убыток - 693,7 млн рублей.
  • Выручка Okko (ООО «Окко») составила 6 млрд рублей, чистый убыток — 7,9 млрд рублей, в 2021-м показатели были 5,2 млрд и 8,2 млрд соответственно.
  • Выручка «Амедиатеки» (ООО «А Сериал») по итогам года составила 4,78 млрд рублей (рост на 39,4%). Чистая прибыль увеличилась на 37,1%, до 970,7 млн рублей.
  • Start (основная операционная компания ООО «Старт.ру») в 2022 году увеличил выручку в 1,5 раза, до 4,4 млрд рублей, приводит данные издание. Чистый убыток сократился более чем в три раза и составил 133,8 млн рублей.
  • По данным TelecomDaily, в 2022 году выручка сервиса Kion выросла на 73%, Wink — на 42%, «Триколор Кино и ТВ» — на 36%. Компания не приводит конкретные цифры.
  • Онлайн-кинотеатр more.tv (ООО «МЗ») пока не опубликовал данные за 2022 год. В 2021-м его выручка составила 2,8 млрд рублей, год впервые закончился с прибылью — в 159 млн рублей. У Premier (ООО «Премьер») тоже пока нет данных за 2022 год, в 2021-м выручка составила 1,8 млрд рублей, чистый убыток — 3,4 млрд рублей.

#новость

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36 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Да и хуй с ними. Только торренты, только хардкор!

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Andy

Причем здесь Александр Орлов?

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Слегка Придурковатый

Казалось бы, при чём здесь Геннадий и "Зенит"?

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Иван Серик

Кто?

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Andy

Александр Орлов, владелец тануки

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Иван Серик

Чего чего?

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Andy

Ничего

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Иван Серик

Сразу бы так! Не в этом суть!

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Пропащий Муму

Тануки у него один самых больших, вот чего.

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Иван Серик

Наш человек!

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Вадим Д.

Фильмов меньше, народу больше, парадокс.

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Иван Серик
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Кирилл Вишняков

У Кинопоиска хорошие собственные проекты, тот же "Король и шут". Но как же там мало других фильмов, новых и старых, я уже раз 20 не находил там кино и уходил на другой сервис (бесплатный). И это даже без ушедших в последнее время фильмов западных студий.
Без Плюса, который в первую очередь нужен для музыки, я бы покупать подписку Кинопоиска не стал бы.

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Alex R

От куда убыток, если просто загрузил фильмы и продаешь подписку и просмотр фильма. Расходы минимальные на сервера и тех поддержку.

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Roman

Они же оригинальный контент снимают

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Артем Федюкин

А правообладателям платить ничего не надо?))

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Булка хлеба

В свете нынешних событий, зарубежным по крайней мере, не надо.

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Rex Mundy

Какие события разрешают разрывать уже существующие контракты со стороны КП?

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Пропащий Муму

Да уже нет))

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Anfilatova

всё к этому идет , еще пару месяцев и на кинопоиске будем смотреть фильмы с рекламой всяких казино и бк и за это еще подписку купить нужно будет

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Пьяный кролик

Ну нахуй, я по старинке себе забил пару жёстких дисков фильмами с торрента и смотрю так

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Adam Din

Не понял, как у них убыток? У них что убыточная компания? Так они даже фильмов не снимают...

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Иван Саблин

Финансируют и много

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Артём Нефедов

вывод: фильмы стали смотреть больше

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Иван Серик

Неожиданный поворот

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Иван Саблин

Солидно, у КП выручка в 2,5 раза больше бюджета Фонда кино

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Дмитрий Глазков

Не понимаю бизнес-модели компаний выше. У кого-то каждый год чистый убыток выручку опережает. Они все дружно "отечественный Аватар" снимают?

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Adam Din

🤣🤣🤣

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Alexander Golubev

Демпингуют в попытке задушить конкурентов в РФ.

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Плохой пришелец

откуда убыток?
не могу понять, как строить бизнес и работать в убыток? разве люди не считают экономику перед открытием? ваще не понимаю)

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muiren

Есть Яндекс.Плюс (не для Кинопоиска, а для Маркета и родственникам для колонок с Алисой), но Кинопоиском не пользуюсь – там же смотреть теперь нечего. Единственная подписка на видеостриминг, которую оплачиваю и использую – Apple tv+, там есть что-то интересное хотя бы.

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Александр Хрусталев

Там хватает хороших фильмов и сериалов 😉

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muiren

Ну если посмотреть на то, что люди смотрят в HDRezka, то ничего кроме "Короля и Шута" не выстрелило у них.

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Александр Хрусталев

Чем плох "Операция Фортуна"?

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Васисуалий Лоханкин

На чем они все так растут, если доля западного контента только уменьшается и нужно идти на торренты?
На сериалах про ментов и дорамах?

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Энтони Лавджой

Мне кинопоиск нравится.

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