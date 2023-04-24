Выручка «Кинопоиска» в 2022 году удвоилась — до 15,24 млрд рублей, чистый убыток сократился на 20% — до 3,86 млрд Статьи редакции
Из онлайн-кинотеатров, опубликовавших отчётность, год с чистой прибылью закончила только «Амедиатека».
- Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (ООО «Кинопоиск») в 2022 году увеличилась в 2,1 раза — до 15,24 млрд рублей, заметил «Интерфакс» в отчётности компании. Чистый убыток составил 3,86 млрд рублей против 4,85 млрд рублей в 2021 году.
- В 2021-м «Кинопоиск» уступал по выручке только «иви». В 2022-м последний занял второе место, выручка ООО «Иви.ру» выросла на 7,7% до 12,74 млрд рублей. Чистый убыток - 693,7 млн рублей.
- Выручка Okko (ООО «Окко») составила 6 млрд рублей, чистый убыток — 7,9 млрд рублей, в 2021-м показатели были 5,2 млрд и 8,2 млрд соответственно.
- Выручка «Амедиатеки» (ООО «А Сериал») по итогам года составила 4,78 млрд рублей (рост на 39,4%). Чистая прибыль увеличилась на 37,1%, до 970,7 млн рублей.
- Start (основная операционная компания ООО «Старт.ру») в 2022 году увеличил выручку в 1,5 раза, до 4,4 млрд рублей, приводит данные издание. Чистый убыток сократился более чем в три раза и составил 133,8 млн рублей.
- По данным TelecomDaily, в 2022 году выручка сервиса Kion выросла на 73%, Wink — на 42%, «Триколор Кино и ТВ» — на 36%. Компания не приводит конкретные цифры.
- Онлайн-кинотеатр more.tv (ООО «МЗ») пока не опубликовал данные за 2022 год. В 2021-м его выручка составила 2,8 млрд рублей, год впервые закончился с прибылью — в 159 млн рублей. У Premier (ООО «Премьер») тоже пока нет данных за 2022 год, в 2021-м выручка составила 1,8 млрд рублей, чистый убыток — 3,4 млрд рублей.
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Да и хуй с ними. Только торренты, только хардкор!
Причем здесь Александр Орлов?
Наш человек!
У Кинопоиска хорошие собственные проекты, тот же "Король и шут". Но как же там мало других фильмов, новых и старых, я уже раз 20 не находил там кино и уходил на другой сервис (бесплатный). И это даже без ушедших в последнее время фильмов западных студий.
Без Плюса, который в первую очередь нужен для музыки, я бы покупать подписку Кинопоиска не стал бы.
Вы король и шут смотрели? Это же абзац... https://domorost.ru/post/davaite-obsudim-serial-korol-i-shut_643eece7c97e515d10fecebc
А не бывает такого видеосервиса, где все есть. У меня подписка Плюс. Смотрю даже корейские сериалы, то есть они там есть. Конечно, чего-то нет (и тогда я иду… не угадаете… на Одноклассники, там обычно нахожу недостающее). Но объективно Кинопоиск - лучшее из подобных проектов.
Примерно такой же опыт. Иногда находятся старые классные фильмы, но чаще вынужден смотреть где-то ещё
Как будто библиотека ЯндексМузыки сильно отличается... С уходом западных лейблов выбор зарубежной музыки стал очень ограничен.
У КиноПоиска ситуация еще более сложная: популярного зарубежного контента минимум, а в отношении того, что осталось, надо соблюдать требования по локальному лицензированию (ограничения по регионам цифровой дистрибуции, языкам звуковых дорожек и субтитров).
Я смотрю голливудские фильмы на английском с английскими субтитрами, на КП таких вариантов - единицы.
Фильмов меньше, народу больше, парадокс.
если бы так убытков вообще не было
У них же нет контента, платить не за что, убытки от огромных зарплат топ менеджменту? А дерут с пользователей дофига, жадность до добра не доведёт.
Ну вообще они копейку дерут, подписки 299р на все от яндекса, еще и на несколько аккаунтов. Это самое дешевое предложение на рынке.
При этом что-то оригинальное да снимают, о каких-то зарубежных договариваются и сейчас
Для меня Кинопоиск это сайт с отзывами на фильмы :)))
Самые релевантные отзывы на rutracker.
Кинопоиск - там можно режиссера и актеров уточнить.
Не понимаю бизнес-модели компаний выше. У кого-то каждый год чистый убыток выручку опережает. Они все дружно "отечественный Аватар" снимают?
🤣🤣🤣
Демпингуют в попытке задушить конкурентов в РФ.
ну не каждый же год Чебурашку снимать
От куда убыток, если просто загрузил фильмы и продаешь подписку и просмотр фильма. Расходы минимальные на сервера и тех поддержку.
А правообладателям платить ничего не надо?))
Они же оригинальный контент снимают
Ты кинопаб с кинопоиском перепутал
Есть Яндекс.Плюс (не для Кинопоиска, а для Маркета и родственникам для колонок с Алисой), но Кинопоиском не пользуюсь – там же смотреть теперь нечего. Единственная подписка на видеостриминг, которую оплачиваю и использую – Apple tv+, там есть что-то интересное хотя бы.
Даже интересно, а что вы смотрите на Apple TV+?
Комментарий удален модератором
Там хватает хороших фильмов и сериалов 😉
очень маленький выбор фильмов, но чисто визуально сервис самый приятный из всех
откуда убыток?
не могу понять, как строить бизнес и работать в убыток? разве люди не считают экономику перед открытием? ваще не понимаю)
Бизнесмены на виси)))
Бизнес модель такая. На этапе развития основной целью ставят захват как можно большей доли рынка.
Солидно, у КП выручка в 2,5 раза больше бюджета Фонда кино
Интересно как они отделяют выручку Кинопоиска и Яндекс Музыки.
Вероятно по частоте пользования сервисами
В прошлом году снимали фильмы, в этом нет. Вот и сокращение убытков.
Нулевой пациент, Мажор, Монастырь, Майор Гром, Фандорин, Король и Шут - прям вообще ничего не сняли :)
Мне кинопоиск нравится.
Хорошо, держите в курсе
Комментарий удален модератором
всё к этому идет , еще пару месяцев и на кинопоиске будем смотреть фильмы с рекламой всяких казино и бк и за это еще подписку купить нужно будет
Не понял, как у них убыток? У них что убыточная компания? Так они даже фильмов не снимают...
Финансируют и много
Рекламой (физической) завещали Москву.
И на ТВ себя рекламировали.
Это так, навскидку
вывод: фильмы стали смотреть больше
Неожиданный поворот
На чем они все так растут, если доля западного контента только уменьшается и нужно идти на торренты?
На сериалах про ментов и дорамах?
Если вы про корейские Дорамы, то вы недооцениваете их, там очень сильное влияние как музыки так и сериалов)) а сериалы про ментов, их уже давно в таком количестве не снимают, как раньше
Меня больше интересует, кто же там сидит?.. Людей послушать, так все в бесплатных он-лайн кинотеатрах тусуются...
В выручку включены подписчица Яндекс плюс, которые не смотрят Кинопоиск?
lordfilm норм сайт 🙂
Мне нравится выбор контента Амедиатеки. Правда подписка дороговата в сравнении с остальными. Видимо поэтому они в плюсе. На Кинопоиске покупал «старые/любимые» фильмы, чтобы всегда/везде можно было посмотреть в качестве.
Качество и Кинопоиск - разве совместимые вещи?
Зачем вообще покупать подписки, если любой контент можно *при желании найти в сети и смотреть/слушать бесплатно? Дураки какие-то, честное слово)))
Ну насчёт видео контента согласен, а вот с музыкой в разы проще платить за стриминг.
299 рублей ? Мы точно на vc.ru?
А как выручка кинопоиска могла не увеличиться, когда яндекс ведет неконкурентные методы его продвижения? https://vc.ru/services/660570-kak-yandeks-kinootrasl-dobil
Прочитал. Куча букв ни о чем. У Гугла в топе выдачи по тому же запросу, внимание... КиноПоиск!
Интересно до какого года у амедиатеки эксклюзивные права на hbo?
Иви - удивление в самом хорошем смысле:
не пуляют своими оригинальными проектами как Яндекс, не входят как Кинопоиск в подписки с муз.сервисами и другими "непрофильными", но при этом выручка не намного (сравнительно) отстает от Яндекса, а убыток так и вовсе офигеть насколько меньше.
Посмотреть бы точный расклад - сколько Кинопоиск сам по себе, без Музыки делает и результаты по итогам 2023 - когда каталог что Музыки, что Кинопоиска оскудел капец как.
Старт еще убыточен?
Как же так. На него же мегафон подписывает, а отписаться хрен.
Еще тот квест
З.ы. кстати @мегафон как от этого говна отписаться?
Мне при заходе в личный кабинет выдает ошибку
Грустно, что вам не понравился сервис( Отключить услугу можно в Личном кабинете, либо с помощью команды *583#. Сложности возникают именно со входом в Личный кабинет или при попытке отключить услугу?
А навскидку - откуда такие убытки например у КиноПоиска?
Реклама. Билборды
Довольно предсказуемо, надо же людям как то потреблять медийный контент...
Кинопоиск сильно обмелел после удаления большинства популярных импортных фильмов, смотреть там больше нечего…