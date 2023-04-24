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Маша Цепелева

Выручка «Кинопоиска» в 2022 году удвоилась — до 15,24 млрд рублей, чистый убыток сократился на 20% — до 3,86 млрд Статьи редакции

Из онлайн-кинотеатров, опубликовавших отчётность, год с чистой прибылью закончила только «Амедиатека».

  • Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (ООО «Кинопоиск») в 2022 году увеличилась в 2,1 раза — до 15,24 млрд рублей, заметил «Интерфакс» в отчётности компании. Чистый убыток составил 3,86 млрд рублей против 4,85 млрд рублей в 2021 году.
  • В 2021-м «Кинопоиск» уступал по выручке только «иви». В 2022-м последний занял второе место, выручка ООО «Иви.ру» выросла на 7,7% до 12,74 млрд рублей. Чистый убыток - 693,7 млн рублей.
  • Выручка Okko (ООО «Окко») составила 6 млрд рублей, чистый убыток — 7,9 млрд рублей, в 2021-м показатели были 5,2 млрд и 8,2 млрд соответственно.
  • Выручка «Амедиатеки» (ООО «А Сериал») по итогам года составила 4,78 млрд рублей (рост на 39,4%). Чистая прибыль увеличилась на 37,1%, до 970,7 млн рублей.
  • Start (основная операционная компания ООО «Старт.ру») в 2022 году увеличил выручку в 1,5 раза, до 4,4 млрд рублей, приводит данные издание. Чистый убыток сократился более чем в три раза и составил 133,8 млн рублей.
  • По данным TelecomDaily, в 2022 году выручка сервиса Kion выросла на 73%, Wink — на 42%, «Триколор Кино и ТВ» — на 36%. Компания не приводит конкретные цифры.
  • Онлайн-кинотеатр more.tv (ООО «МЗ») пока не опубликовал данные за 2022 год. В 2021-м его выручка составила 2,8 млрд рублей, год впервые закончился с прибылью — в 159 млн рублей. У Premier (ООО «Премьер») тоже пока нет данных за 2022 год, в 2021-м выручка составила 1,8 млрд рублей, чистый убыток — 3,4 млрд рублей.

#новость

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127 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Да и хуй с ними. Только торренты, только хардкор!

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Andy

Причем здесь Александр Орлов?

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9 комментариев
Иван Серик

Наш человек!

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Кирилл Вишняков

У Кинопоиска хорошие собственные проекты, тот же "Король и шут". Но как же там мало других фильмов, новых и старых, я уже раз 20 не находил там кино и уходил на другой сервис (бесплатный). И это даже без ушедших в последнее время фильмов западных студий.
Без Плюса, который в первую очередь нужен для музыки, я бы покупать подписку Кинопоиска не стал бы.

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Domorost

Вы король и шут смотрели? Это же абзац... https://domorost.ru/post/davaite-obsudim-serial-korol-i-shut_643eece7c97e515d10fecebc

Давайте обсудим сериал Король и Шут
Недавно вышел ролик на Кинопоиске про Короля и Шута. Как вам сериал, смотрели?
domorost.ru
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9 комментариев
Штуки из труб

А не бывает такого видеосервиса, где все есть. У меня подписка Плюс. Смотрю даже корейские сериалы, то есть они там есть. Конечно, чего-то нет (и тогда я иду… не угадаете… на Одноклассники, там обычно нахожу недостающее). Но объективно Кинопоиск - лучшее из подобных проектов.

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14 комментариев
Андрей Ежов

Примерно такой же опыт. Иногда находятся старые классные фильмы, но чаще вынужден смотреть где-то ещё

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Nick Name

Как будто библиотека ЯндексМузыки сильно отличается... С уходом западных лейблов выбор зарубежной музыки стал очень ограничен.
У КиноПоиска ситуация еще более сложная: популярного зарубежного контента минимум, а в отношении того, что осталось, надо соблюдать требования по локальному лицензированию (ограничения по регионам цифровой дистрибуции, языкам звуковых дорожек и субтитров).
Я смотрю голливудские фильмы на английском с английскими субтитрами, на КП таких вариантов - единицы.

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Вадим Д.

Фильмов меньше, народу больше, парадокс.

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Иван Серик
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Yan Pimenov

если бы так убытков вообще не было

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The Popov

У них же нет контента, платить не за что, убытки от огромных зарплат топ менеджменту? А дерут с пользователей дофига, жадность до добра не доведёт.

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Gollut

Ну вообще они копейку дерут, подписки 299р на все от яндекса, еще и на несколько аккаунтов. Это самое дешевое предложение на рынке.
При этом что-то оригинальное да снимают, о каких-то зарубежных договариваются и сейчас

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2 комментария
Nordic Michelle

Для меня Кинопоиск это сайт с отзывами на фильмы :)))

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Александр А.

Самые релевантные отзывы на rutracker.

Кинопоиск - там можно режиссера и актеров уточнить.

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1 комментарий
Дмитрий Глазков

Не понимаю бизнес-модели компаний выше. У кого-то каждый год чистый убыток выручку опережает. Они все дружно "отечественный Аватар" снимают?

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Adam Din

🤣🤣🤣

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Alexander Golubev

Демпингуют в попытке задушить конкурентов в РФ.

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Пётр Агеев

ну не каждый же год Чебурашку снимать

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Alex R

От куда убыток, если просто загрузил фильмы и продаешь подписку и просмотр фильма. Расходы минимальные на сервера и тех поддержку.

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Артем Федюкин

А правообладателям платить ничего не надо?))

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9 комментариев
Roman

Они же оригинальный контент снимают

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Jeronimo

Ты кинопаб с кинопоиском перепутал

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muiren

Есть Яндекс.Плюс (не для Кинопоиска, а для Маркета и родственникам для колонок с Алисой), но Кинопоиском не пользуюсь – там же смотреть теперь нечего. Единственная подписка на видеостриминг, которую оплачиваю и использую – Apple tv+, там есть что-то интересное хотя бы.

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Dmitry

Даже интересно, а что вы смотрите на Apple TV+?

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7 комментариев

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Александр Хрусталев

Там хватает хороших фильмов и сериалов 😉

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4 комментария
Анна Скирденко

очень маленький выбор фильмов, но чисто визуально сервис самый приятный из всех

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Плохой пришелец

откуда убыток?
не могу понять, как строить бизнес и работать в убыток? разве люди не считают экономику перед открытием? ваще не понимаю)

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unknown

Бизнесмены на виси)))

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Александр Хрусталев

Бизнес модель такая. На этапе развития основной целью ставят захват как можно большей доли рынка.

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Иван Саблин

Солидно, у КП выручка в 2,5 раза больше бюджета Фонда кино

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Таир Бакиев

Интересно как они отделяют выручку Кинопоиска и Яндекс Музыки.

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Александр Хрусталев

Вероятно по частоте пользования сервисами

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Поручик молчать

В прошлом году снимали фильмы, в этом нет. Вот и сокращение убытков.

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L Dovey

Нулевой пациент, Мажор, Монастырь, Майор Гром, Фандорин, Король и Шут - прям вообще ничего не сняли :)

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1 комментарий
Энтони Лавджой

Мне кинопоиск нравится.

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Maria Minkova

Хорошо, держите в курсе

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Комментарий удален модератором

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Anfilatova

всё к этому идет , еще пару месяцев и на кинопоиске будем смотреть фильмы с рекламой всяких казино и бк и за это еще подписку купить нужно будет

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2 комментария
Adam Din

Не понял, как у них убыток? У них что убыточная компания? Так они даже фильмов не снимают...

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Иван Саблин

Финансируют и много

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Alexey Remizov

Рекламой (физической) завещали Москву.

И на ТВ себя рекламировали.

Это так, навскидку

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Артём Нефедов

вывод: фильмы стали смотреть больше

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Иван Серик

Неожиданный поворот

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Васисуалий Лоханкин

На чем они все так растут, если доля западного контента только уменьшается и нужно идти на торренты?
На сериалах про ментов и дорамах?

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Alex Alexeev

Если вы про корейские Дорамы, то вы недооцениваете их, там очень сильное влияние как музыки так и сериалов)) а сериалы про ментов, их уже давно в таком количестве не снимают, как раньше

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1 комментарий
Melissa Mata

Меня больше интересует, кто же там сидит?.. Людей послушать, так все в бесплатных он-лайн кинотеатрах тусуются...

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Ияза Гара

В выручку включены подписчица Яндекс плюс, которые не смотрят Кинопоиск?

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Илон Маск

lordfilm норм сайт 🙂

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Творческий Потанцевал

Мне нравится выбор контента Амедиатеки. Правда подписка дороговата в сравнении с остальными. Видимо поэтому они в плюсе. На Кинопоиске покупал «старые/любимые» фильмы, чтобы всегда/везде можно было посмотреть в качестве.

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Ияза Гара

Качество и Кинопоиск - разве совместимые вещи?

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4 комментария
Милана Смирнова

Зачем вообще покупать подписки, если любой контент можно *при желании найти в сети и смотреть/слушать бесплатно? Дураки какие-то, честное слово)))

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Eddie II

Ну насчёт видео контента согласен, а вот с музыкой в разы проще платить за стриминг.

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Alexey Remizov

299 рублей ? Мы точно на vc.ru?

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1 комментарий
Domorost

А как выручка кинопоиска могла не увеличиться, когда яндекс ведет неконкурентные методы его продвижения? https://vc.ru/services/660570-kak-yandeks-kinootrasl-dobil

Как Яндекс киноотрасль добил — Сервисы на vc.ru
Я все еще уверен, что поиск — это независимая система, в которой есть равная конкуренция. Уже как…
vc.ru
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Александр Хрусталев

Прочитал. Куча букв ни о чем. У Гугла в топе выдачи по тому же запросу, внимание... КиноПоиск!

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1 комментарий
fyp

Интересно до какого года у амедиатеки эксклюзивные права на hbo?

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ilia

Иви - удивление в самом хорошем смысле:

не пуляют своими оригинальными проектами как Яндекс, не входят как Кинопоиск в подписки с муз.сервисами и другими "непрофильными", но при этом выручка не намного (сравнительно) отстает от Яндекса, а убыток так и вовсе офигеть насколько меньше.

Посмотреть бы точный расклад - сколько Кинопоиск сам по себе, без Музыки делает и результаты по итогам 2023 - когда каталог что Музыки, что Кинопоиска оскудел капец как.

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Фоксик

Старт еще убыточен?
Как же так. На него же мегафон подписывает, а отписаться хрен.
Еще тот квест
З.ы. кстати @мегафон как от этого говна отписаться?
Мне при заходе в личный кабинет выдает ошибку

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МегаФон

Грустно, что вам не понравился сервис( Отключить услугу можно в Личном кабинете, либо с помощью команды *583#. Сложности возникают именно со входом в Личный кабинет или при попытке отключить услугу?

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photo.travel

А навскидку - откуда такие убытки например у КиноПоиска?

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Alexey Remizov

Реклама. Билборды

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Максим Маринич

Довольно предсказуемо, надо же людям как то потреблять медийный контент...

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Svatoj

Кинопоиск сильно обмелел после удаления большинства популярных импортных фильмов, смотреть там больше нечего…

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