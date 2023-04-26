Роскомнадзор исключил Spotify из списка ИТ-компаний, которые должны открывать офис в России по закону о «приземлении» Статьи редакции
Посещаемость сервиса упала ниже 500 тысяч российских пользователей в сутки, объяснил регулятор.
- После соответствующего заявления Spotify исключили из списка, созданного по закону о «приземлении», пишет «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.
- Суточная посещаемость иностранного сервиса должна превышать 500 тысяч российских пользователей. Если на протяжении трёх месяцев посещаемость не соответствует этому показателю, компанию могут исключить по её заявлению, напомнили в Роскомнадзоре.
- Закон «о приземлении» обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в день открывать филиалы в России, регистрировать личный кабинет на сайте регулятора и размещать на своём сайте форму для обращений. Роскомнадзор опубликовал список из 13 таких компаний в 2021 году. Все требования исполнила, например, Apple.
- Если требования не выполнить, компаниям грозит исключение из поиска, запрет на рекламу в России и приём платежей, частичная или полная блокировка. В июле 2022-го Владимир Путин также подписал закон об оборотных штрафах для ИТ-компаний за отказ «приземляться».
- Spotify объявил о приостановке работы в России весной 2022 года. Тогда же компания раскрыла количество пользователей с платной подпиской в стране — 2,1 млн человек.
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Я так понимаю, Спотифай сам отправил РКН скрин посещаемости с подписью "Нет у нас 500 тыщ в РФ, вот те крест!"?
РКН снова опозорился.
Да, без музыки скучновато работать...
Да, упала из-за vpn.
Даже если Spotify вернётся обратно, посещаемость снова возрастет, РКН снова включит в список о приземлении…цикличный круг..
Все-таки надеюсь, что с Spotify их на куй пошлет.
Никаких больше вечеринок.
Ситуация такая, что Spotify выгодно возвращаться и снова брать деньги с российских подписчиков, потому что они сейчас на бесплатной игле сидят, но есть также морально-этическая сторона, что я тоже понимаю.