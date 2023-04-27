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Таня Боброва

Крупнейшие российские киносети понесли «миллиардные» убытки в 2022-м на фоне ухода голливудских студий — РБК Статьи редакции

Издание изучило открытую бухгалтерскую отчётность крупнейших российских кинотеатров.

  • Основное юрлицо объединённой киносети «Формула кино» и «Синема парк» — АО «Синема парк» (управляет 65 кинотеатрами) потеряло 43,2% выручки, она составила 4,6 млрд рублей по итогам года. Чистый убыток юрлица в 2022-м составил 1,8 млрд рублей против 861,8 млн рублей чистой прибыли годом ранее.
  • У ООО «РСМ» — юрлица этой же сети, которое управляет 12 кинотеатрами — выручка упала на 47,3%, до 1,1 млрд рублей. Чистый убыток составил 482,4 млн рублей против 37 млн рублей прибыли в 2021-м.
  • Выручка ООО «Каро Фильм Менеджмент», которое управляет большинством кинотеатров сети «Каро», сократилась на 41,8%, до 2,2 млрд рублей. Чистый убыток составил 1,3 млрд рублей против 9,4 млн рублей годом ранее.
  • Выручка управляющего сетью «Киномакс» одноименного юрлица упала на 46,6%, примерно до 2 млрд рублей. Убыток составил 973,2 млн рублей против прибыли в 2021-м. О падении выручки на 44,2% отчиталась и компания, управляющая сетью «Синема Стар»: выручка составила 491,5 млн рублей при убытке 40 млн рублей против прибыли 9,3 млн годом ранее.
  • В «Каро» отказались от комментариев изданию. В «Киномаксе» и «Синема Стар» не ответили на запросы. Глава объединённой киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин назвал 2022 год «катастрофическим» для кинопроката: он ожидает, что 2023-й будет «чуть лучше», а оборот рынка составит 30 млрд рублей против 23 млрд в 2022-м.
  • Васясин отметил, что несмотря на публичные высказывания некоторых чиновников о поддержке отрасли, никаких конкретных решений не принято: «Не решен ни вопрос принудительного лицензирования, ни вопрос субсидий, чтобы дожить до 2024–2025 годов, когда российские продюсеры отснимут свои фильмы».
  • Отрасль подкосил в том числе уход голливудских студий: в 2021 году из 40,7 млрд рублей кассовых сборов почти 75% обеспечили зарубежные фильмы, указывает РБК. Как пишет издание, прокат начал стабилизироваться только к концу 2022 года, а на первой неделе 2023-го посещаемость кинотеатров установила рекорд на фоне успеха одного фильма «Чебурашка».
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Таня Боброва
Этот кризис «намного драматичнее» пандемии: главное из интервью главы объединённой сети «Формула кино» и «Синема парк» Статьи редакции

Алексей Васясин рассказал РБК о том, что происходит в киносети, а также об отношениях с зарубежными студиями и IMAX.

Источник: afisha.ru

#новость #кинотеатры

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27 комментариев
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 Вадим Д.

Если честно, до сих пор удивляюсь как они выживают с 2020-го.
На одной Чебурашке и, простите за ругательство, верхом на Вызове далеко не уедешь.

Параллельный импорт всех возможных фильмов — единственный вариант.

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Alex Melnikoff

так вроде возили аватара и что-то еще

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Вадим Д.

Очень штучно, это не поток.

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Денис Демидов

У них нет денег строить новые кинотеатры, а стоимость аренды старых снижают владельцы ТЦ, вся реальная экономика падает, все всё понимают, так и выживают.

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Kiss1nger

Отрасль попросту уничтожена.

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Александр Щербаков

на этом фоне особенно забавно, как киносети дружно согласились не прокатывать параллельные фильмы ради вызова. возможно конечно, у них и выбора не было особо, но даже успешный Чебурашка показал, что на одном российском кино не выжить им

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Владислав Куликов

Скоро и в кино ходить некому будет

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Намочил Манту

а что такое?

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Вася Пражкин
чтобы дожить до 2024–2025 годов, когда российские продюсеры отснимут свои фильмы

А как же "Вызов"? Обязать народ раз в неделю ходить на него в кинотеатры, вплот до "когда российские продюсеры отснимут свои фильмы".

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неформат

чебурашка аватара же по сборам побил орали с каждого утюга 😂🐵

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Посторонним В

Мне в кино расхотелось ходить еще во время пандемии и с тех пор желание так и не появилось. Хз, одна ли я такая.

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Alex Melnikoff

нее, в пандемию был прям кайф, ходил на матрицу новую, в огромном зале человека 4 было по разным углам, кроме меня. я уж и забыл, почему не люблю ходить в кт))

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Beyond Borders Education

А возращение Чебурашки не помогло разве? все СМИ трещали рекорд по сбором ,, .Возращение Елок должно исправить ситуацию

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енот

Крупным - возможно, помогло, а региональным сетям немного

Нам нужно десять таких «Чебурашек» и десять таких новогодних каникул, чтобы выйти хотя бы в небольшой плюс,— сказал «Известиям» владелец одной региональной киносети

https://iz.ru/1453912

Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за…
При этом наказания может и не последовать
iz.ru
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BoS

помогло, просто кинотеатры привыкли за пандемию клянчить деньги у государства и всячески прибеднятся. У меня в соседнем Каро пару лет назад работало сотрудника два, а сейчас опять с десяток ходит и хрен знает что делает

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illusive man

им же сказали в правительстве что делать, забирать детей на несколько часов и возвращать с улыбкой и в аквагриме

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Alex

Хаха, жрите теперь сами попкорн по 300 р за ведро.

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Garmonbon

зато по всей Москве строят новые типовые кинотеатры, как когда то кинотеатр Россия

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Дичь Петрович

Сиди дома, смотри ковёр - какие ещё кинотеатры?

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Alex Melnikoff

ну так-то дома 4k hdr тв куда как поудобнее, чем в зале на сотни человек

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Vitaly Ya

Акустика ещё рулит, такую чтобы окна дрожали все таки хорошо иметь в частном доме, а не квартире.

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Alex Melnikoff

прям что б окна дрожали оно и не факт, что надо.
более того, вот эти заморочки с низкой громкостью речи на фоне спецэффектов реально бесят. неужели сложно выравнивать звук?

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Невкусно и грустно

Падут кинотеатры (якорная аренда) - пушной зверек ТЦ

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Domorost

А яндекс добил. https://vc.ru/services/660570-kak-yandeks-kinootrasl-dobil

Как Яндекс киноотрасль добил — Сервисы на vc.ru
Я все еще уверен, что поиск — это независимая система, в которой есть равная конкуренция. Уже как…
vc.ru
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Кирилл Панин

эх,даже боливудские шедевры не помогли

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Васисуалий Лоханкин

Повеяло видеосалонами из 90-ых )

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Дмитрий Абрамов

Странно, что понесли убытки, а как же импортозамещение

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