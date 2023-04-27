Крупнейшие российские киносети понесли «миллиардные» убытки в 2022-м на фоне ухода голливудских студий — РБК Статьи редакции
Издание изучило открытую бухгалтерскую отчётность крупнейших российских кинотеатров.
- Основное юрлицо объединённой киносети «Формула кино» и «Синема парк» — АО «Синема парк» (управляет 65 кинотеатрами) потеряло 43,2% выручки, она составила 4,6 млрд рублей по итогам года. Чистый убыток юрлица в 2022-м составил 1,8 млрд рублей против 861,8 млн рублей чистой прибыли годом ранее.
- У ООО «РСМ» — юрлица этой же сети, которое управляет 12 кинотеатрами — выручка упала на 47,3%, до 1,1 млрд рублей. Чистый убыток составил 482,4 млн рублей против 37 млн рублей прибыли в 2021-м.
- Выручка ООО «Каро Фильм Менеджмент», которое управляет большинством кинотеатров сети «Каро», сократилась на 41,8%, до 2,2 млрд рублей. Чистый убыток составил 1,3 млрд рублей против 9,4 млн рублей годом ранее.
- Выручка управляющего сетью «Киномакс» одноименного юрлица упала на 46,6%, примерно до 2 млрд рублей. Убыток составил 973,2 млн рублей против прибыли в 2021-м. О падении выручки на 44,2% отчиталась и компания, управляющая сетью «Синема Стар»: выручка составила 491,5 млн рублей при убытке 40 млн рублей против прибыли 9,3 млн годом ранее.
- В «Каро» отказались от комментариев изданию. В «Киномаксе» и «Синема Стар» не ответили на запросы. Глава объединённой киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин назвал 2022 год «катастрофическим» для кинопроката: он ожидает, что 2023-й будет «чуть лучше», а оборот рынка составит 30 млрд рублей против 23 млрд в 2022-м.
- Васясин отметил, что несмотря на публичные высказывания некоторых чиновников о поддержке отрасли, никаких конкретных решений не принято: «Не решен ни вопрос принудительного лицензирования, ни вопрос субсидий, чтобы дожить до 2024–2025 годов, когда российские продюсеры отснимут свои фильмы».
- Отрасль подкосил в том числе уход голливудских студий: в 2021 году из 40,7 млрд рублей кассовых сборов почти 75% обеспечили зарубежные фильмы, указывает РБК. Как пишет издание, прокат начал стабилизироваться только к концу 2022 года, а на первой неделе 2023-го посещаемость кинотеатров установила рекорд на фоне успеха одного фильма «Чебурашка».
1004 просмотров
Если честно, до сих пор удивляюсь как они выживают с 2020-го.
На одной Чебурашке и, простите за ругательство, верхом на Вызове далеко не уедешь.
Параллельный импорт всех возможных фильмов — единственный вариант.
так вроде возили аватара и что-то еще
Очень штучно, это не поток.
У них нет денег строить новые кинотеатры, а стоимость аренды старых снижают владельцы ТЦ, вся реальная экономика падает, все всё понимают, так и выживают.
Отрасль попросту уничтожена.
на этом фоне особенно забавно, как киносети дружно согласились не прокатывать параллельные фильмы ради вызова. возможно конечно, у них и выбора не было особо, но даже успешный Чебурашка показал, что на одном российском кино не выжить им
Скоро и в кино ходить некому будет
а что такое?
А как же "Вызов"? Обязать народ раз в неделю ходить на него в кинотеатры, вплот до "когда российские продюсеры отснимут свои фильмы".
чебурашка аватара же по сборам побил орали с каждого утюга 😂🐵
Мне в кино расхотелось ходить еще во время пандемии и с тех пор желание так и не появилось. Хз, одна ли я такая.
нее, в пандемию был прям кайф, ходил на матрицу новую, в огромном зале человека 4 было по разным углам, кроме меня. я уж и забыл, почему не люблю ходить в кт))
А возращение Чебурашки не помогло разве? все СМИ трещали рекорд по сбором ,, .Возращение Елок должно исправить ситуацию
Крупным - возможно, помогло, а региональным сетям немногоНам нужно десять таких «Чебурашек» и десять таких новогодних каникул, чтобы выйти хотя бы в небольшой плюс,— сказал «Известиям» владелец одной региональной киносети
https://iz.ru/1453912
помогло, просто кинотеатры привыкли за пандемию клянчить деньги у государства и всячески прибеднятся. У меня в соседнем Каро пару лет назад работало сотрудника два, а сейчас опять с десяток ходит и хрен знает что делает
им же сказали в правительстве что делать, забирать детей на несколько часов и возвращать с улыбкой и в аквагриме
Хаха, жрите теперь сами попкорн по 300 р за ведро.
зато по всей Москве строят новые типовые кинотеатры, как когда то кинотеатр Россия
Сиди дома, смотри ковёр - какие ещё кинотеатры?
ну так-то дома 4k hdr тв куда как поудобнее, чем в зале на сотни человек
Акустика ещё рулит, такую чтобы окна дрожали все таки хорошо иметь в частном доме, а не квартире.
прям что б окна дрожали оно и не факт, что надо.
более того, вот эти заморочки с низкой громкостью речи на фоне спецэффектов реально бесят. неужели сложно выравнивать звук?
Падут кинотеатры (якорная аренда) - пушной зверек ТЦ
А яндекс добил. https://vc.ru/services/660570-kak-yandeks-kinootrasl-dobil
эх,даже боливудские шедевры не помогли
Повеяло видеосалонами из 90-ых )
Странно, что понесли убытки, а как же импортозамещение