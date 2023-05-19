Онлайн-кинотеатры в России говорят о росте подписчиков, но привлекать их всё сложнее: что происходит на рынке Статьи редакции
Главное из материала «Ъ» о ситуации на начало 2023 года.
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- Опрошенные газетой онлайн-кинотеатры отчитываются о росте аудитории с начала 2023 года. Например, у «Кинопоиска» количество смотрящих подписчиков выросло на 65% год к году — до 9,6 млн по итогам первого квартала.
- В «Амедиатеке» говорят о росте количества подписчиков на 8% с января по март, в Start — на 20% с января. В Okko просто отметили «активный рост», не уточнив цифр, а в Wink — что темпы роста платных подписок «выше, чем годом ранее».
Но привлекать аудиторию всё сложнее
- Среди причин этого — сокращение доступных маркетинговых инструментов: Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат Meta, признанной экстремистской в России, и заблокированы на территории страны), а также YouTube (в марте 2022-го полностью приостановил монетизацию для пользователей из России).
- Ещё одна причина — закрытие доступа к контенту мировых киностудий Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures. Сервисы не могут продлить права на многие фильмы — в итоге из российских онлайн-кинотеатров пропали, например, «Гарри Поттер» и «Фантастические твари».
- Одновременно уход мейджоров провоцирует проблему пиратства. В Start отмечают, что пользователи ищут западные новинки у пиратов — и там же находят новые российские проекты.
Онлайн-кинотеатры ставят на новых партнёров и оригинальные проекты
- Сервисы выходят из положения, находя новых партнёров и чаще проводя совместные акции. Например, Wink — не только базовый онлайн-кинотеатр в тарифах «Ростелекома» и Tele2, но также входит в подписки VK Combo и «Огонь».
- Коллаборации с другими участниками медиарынка по производству и продвижению оригинального контента начали набирать популярность ещё до проблем со студийным контентом, говорят в Okko. В частности, онлайн-кинотеатр делал сериалы «Мосгаз» и «Шаляпин» совместно с эфирными каналами.
- Оригинальный контент — один из ключевых факторов роста аудитории. Такие проекты лидируют в «Кинопоиске»: например, сериал «Король и Шут» за месяц посмотрели более 3 млн подписчиков. У Start рост обеспечили продолжения «Содержанок», «Вампиров средней полосы» и другие проекты.
- Okko рассчитывает выпустить в 2023 году рекордное количество оригинальных сериалов — более 15. Wink хочет увеличить объёмы выпуска собственного контента почти в два раза, включая коэксклюзивы: «Фактически для нас это будет первый год с объёмом оригинального контента на уровне других игроков».
- Видеосервисы находят партнёров и за рубежом. Например, Wink закупает турецкие проекты для женской аудитории, корейские — для молодежи; Start «видит тренд» на турецкие сериалы, а показ индийских проектов — пока эксперимент. Среди других стран — Казахстан, Сербия, Израиль, Китай, скандинавские страны.
Сложно привлекать подписчиков сериалами о страданиях и всяких битвах ментов с бандитами.
Новые Зиты и Гиты тоже вряд ли способствуют.
Есть, конечно, годные вещи, но их крупицы в общем море шлака.
Лучший кинотеатр:
Скачивать Торренты через ПК, чтобы посмотреть их на телевизоре, это уже устаревший способ) настоящие падаваны смотрят Торренты напрямую. Лучшая разработка, убившая подписочные сервисы
Помню, были даже браузерные плагины для прямого просмотра. Для FF точно был.
Я не очень понял. Для просмотра нужно установить и клиент и сервер?
Нужен тв бокс на android tv 9-11 и бац, у вас свой мультимедиа центр. Далее ставим пиджак на NUM, чтобы рутрекер учитывался в поиске и все, можно смотреть напрямую. Ещё удобнее чем любые подписочные сервисы, а главное бесплатно
Для меня онлайн-кинотеатры - это прежде всего удобство, я не большой фанат торрентов и просмотра фильмов на левых сайтах с орущей рекламой. Но цена/качество, а точнее количество контента, которое все равно надо покупать за деньги отдельно от подписки очень огорчает.
Сейчас есть выбор среди онлайн кинотеатров без рекламы, с большой базой и удобным интерфейсом и не надо платить поехавшим "легальным" кинотеатрам которые цензурируют контент
Каким из них вы пользуетесь?
Хотите скажу в чем проблема онлайнкинотеатров? В том что иностранные фильмы это пиратка, и у Кинопоиска (по крайней мере) есть такая тема что кроме подписки плюс нужно покупать некоторые фильмы которые недоступны по подписке
Можешь объяснить, в чём проблема для зрителя наличие "пираток" у сервиса?
Смысл смотреть пиратские фильмы и платить за них, когда есть hdrezka и куча других сайтов?
Еще раз, в чем проблема для клиента сервиса? если ты клиент, то без разницы, откуда в сервисе фильмы, если ты пользователь торрента - ты не клиент
Проблема в том, что за новинку фильма от marvel, например, сервис почему-то все ровно просит отдельно платить. Отсюда вопрос у клиента сервиса - насколько это адекватно отдельно платить за пиратку и почему? Это благотворительность для владельцев сервиса Кинопоиск и других? Или может деньги идут в приюты для собак?
Еще раз, какая разница, платить за пиратку или нет?
Зачем платить за краденое? Это какая-то новая религия - платить за нелегальный контент? Если платформы потеряют берега и начнут пиратить, смысл ими пользоваться, если рядом есть бесплатный аналог и даже лучше: у Резки выбор озвучки намного лучше, чем у них, и оригинальная озвучка почти всегда есть, в отличие от официалов
Нет варианта "плачу только не за пиратку в онлайн-кинотеатрах", тк клиент не знает, какие там отношения.
Или пользуюсь онлайн-кинотеатрами, или нет
да у того же Кинопоиска в целом далеко не все фильмы есть, для меня скорее в этом проблема. хотел недавно Гарри Поттера пересмотреть — нет, у них лицензия кончилась. хотел Теорию большого взрыва — её тоже убрали. а многих фильмов или сериалов изначально просто нет. и ну просто приходится смотреть через пиратский сайт(
Обычные кинотеатры уже не стесняются пиратить западное кино, сколько без этой возможности проживут онлайн-кинотеатры? Думаю, что вопрос с "принудительно-лицензированным" контентом скоро встанет на повестке. Без западных проектов наши сервисы практически потеряли смысл
Кинопоиск хорош... Для кого-нибудь. Как-то его попробовал и был не в восторге. Платишь за подписку, идешь радостный выбирать фильм на вечер, а там: "Доплати за этот фильм еще 10р", "а за этот еще 30р", "а за этот еще....". Так за месяц натекает примерно еще одна подписка(
или радостный ищешь фильм, а его нет. и остальных 15 тоже, которые хотелось посмотреть..
Тоже такое было)))0 Это его второй серьезный траббл
Как ни зайду за фильмом, который хочу глянуть - его там нет
Поэтому просто забил, подписка закончилась, я на своем аккаунте был от силы 8-10 раз за месяц, и всегда разочаровывался
Разве не объявили амнистию торентам ?
Проблема онлайн-кинотеатров в том, что основная масса клиентов уже пользуется одним-двумя или тремя кинотеатрами. Или четырьмя, как я (эпл - в пачке с подпиской, Кинопоиск - лучший был всегда, или - сын мультики смотрит и у меня супер-тариф, окко - стоит копейки, тк сбер) .
Скандинавские детектвы каеф, но их мало, на них тольок не вывезут, в сторону документалок можно было бы посмотреть, по аналогии с нетфликсом, конкуренции там не очень много в РФ
Оффлайн релиз Пиратов Карибского мор🏴☠️
О каких подписках речь, если у них нет свежего контента? Любители чебурашки скоро поймут что что-то не так)
Я тоже хз, что делать с кинопоиском. Сейчас стал абсолютно бесполезной хренью
кино станет интересным и конкурентным, когда сможет говорить о вещах, которые действительно волнуют создателей кино.
в принципе в последнее время вышло несколько неплохих проектов нашего производства
Например?
Ох, какие только внешние причины не придумают сотрудники, чтобы оправдать свои фейлы. А причина то одна - неуникальный сервис, отсутствие стратегии развития и бездарное руководство.
Блин, как? Как они привлекают больше людей?! За счет чего!?!?
наши пездюки )
Отписался от Яндекс плюс( пока не знаю временно или насовсем). Раньше было удобно -все в одном. Но! Сначала заметил , что уменьшили ‘ассортимент’ ( тот же Гарри Поттер и др), а ценник увеличили до 299. Последние месяцы смотрел корейские сериалы, поэтому особо не замечал отсутствия чего либо.
Но Потом несколько раз не мог найти нужные фильмы.
Плюс в ям музыки стало меньше ( тот же k-pop, решил изучить новый жанр ))
Плюс все эти моменты с ‘теорией заговора’ , что с подпиской такси дороже . Все это в целом привело к отписке.
Вернулся на эм за 169, так дешевле и ‘ассортимент ‘ лучше плюс звук.
Пока отдыхаю от фильмов и Кинопоиска . Мне было бы удобнее с раздельной подпиской за 169-199 р, а на общей 299.
Пс. Еще столкнулся с тем, что Властелин колец оказывается урезанный был . Посмотрел пиратку режиссерскую и обалдел.
Режиссерские всегда круче обычных. Не понимаю, кто выбирает обычные. Это как на полшишечки.