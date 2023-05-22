Сооснователи коммуникационного агентства Setters запустили издание Setters Media и привлекли на него 10 млн рублей Статьи редакции
Медиа будет посвящено культуре, бизнесу и технологиям. Инвестором стала инвестиционная компания Reca Ventures.
- Слоган Setters Media — «издание для тех, кто согласен на будущее», рассказала компания. Его целевая аудитория — специалисты креативных индустрий, любители культуры, науки и инноваций и предприниматели.
- Через новое медиа Reca Ventures собирается, помимо прочего, «поддерживать портфельные компании» и рассказывать о своих рыночных исследованиях.
- К запуску издание составило список из 50 героев, которые, по его мнению, выступают «визионерами сегодняшнего дня и определяют облик будущего». Среди них: сооснователи финтеха «Точка», магазина «Подписные издания» и сети пекарен «Слой» Андрей Завадский, Михаил Иванов, а также Павел Калинский и Елена Ковтун соответственно.
- Туда же вошли предприниматель Александр Сысоев, основатель медиапроекта Studio 21 Виктор Худошин, авторы кинофестиваля Beat Film Festival Алёна Бочарова и Кирилл Сорокин, основательница ювелирного бренда Avgvst Наталья Брянцева, режиссёр Олег Трофим, автор культурных пространств «Хлебозавод» и «Суперметалл» Алексей Капитанов и другие.
- Коммуникационное агентство Setters основано в 2015 году. Летом 2021 года оно вложило $1 млн в сервис по поиску работы «Буду», в октябре 2022-го — $125 тысяч в «Пиархаб». В декабре оно объединило все свои проекты в холдинг Setters Creative Capital, а в феврале 2023-го получило российский бизнес стартапа по изучению китайского языка Laoshi.
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Что-то 406 ошибку выбивает при открытии сайта... У всех так?
у меня работал до публикации и работает сейчас :—(
о, получилось через ВПН зайти
Издание для тех, кто согласен на VPN
я на ВПН... что еще уже 10 ак
Ну и молодцы, вот и славно.
Комментарий удален модератором
звучит все многообещающе
До первого всхрюка против страны.