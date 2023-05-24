Netflix ограничил обмен паролями по всему миру — теперь это отдельная платная услуга Статьи редакции
В США, например, за дополнительного пользователя нужно будет платить $7,99 в месяц.
- Как пишет The Verge, Netflix продолжает борьбу с обменом паролями среди подписчиков. Эта лазейка позволяла зрителям пользоваться общими аккаунтами и не платить по отдельности за подписки.
- Подписчики стандартного плана Netflix Standard смогут добавить одного человека за $7,99 в месяц, а владельцы Netflix Premium — двоих, но платить придётся по $7,99 за каждого отдельно. У владельцев базовых подписок с рекламой вообще не будет такой опции — даже за плату.
- Netflix предупреждает, что один аккаунт можно использовать без доплат, но только в пределах вместе проживающей «семьи».
- Письма с объяснением новых правил начали рассылать клиентам в 103 странах, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Австралию и Мексику.
- The Verge отметило, что ещё в 2017 году в Netflix не были против обмена паролями и даже писали об этом в Twitter, но с тех пор позиция компании поменялась.
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Любовь не вечна, как оказалось
А вот с этим парнем лучше не шутить
любовь живет три года ...
Такое ощущение, что за твиттером подсматривают.
И какой профит в покупке дополнительных акков за ту же сумму? У Яндекса, по крайней мере, семейная подписка выгоднее получается.
Яндекс и нетфликс очень релевантное сравнение
Сравнение не сервисов, а тарификации доступа.
решили прикрыть лавочку,печально
Чес говоря нетфликс с их черной повесточкой не выглядит привлекательным, да и шедевры они не выпускают
Вообще пох
Кажется что они денежки больше хотят)))
Торрент
ну рано или поздно это бы произошло
Когда тусил всей долиной пару лет, а теперь с бодуна зашёл посмотреть баланс.