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Netflix ограничил обмен паролями по всему миру — теперь это отдельная платная услуга Статьи редакции

В США, например, за дополнительного пользователя нужно будет платить $7,99 в месяц.

  • Как пишет The Verge, Netflix продолжает борьбу с обменом паролями среди подписчиков. Эта лазейка позволяла зрителям пользоваться общими аккаунтами и не платить по отдельности за подписки.
  • Подписчики стандартного плана Netflix Standard смогут добавить одного человека за $7,99 в месяц, а владельцы Netflix Premium — двоих, но платить придётся по $7,99 за каждого отдельно. У владельцев базовых подписок с рекламой вообще не будет такой опции — даже за плату.
  • Netflix предупреждает, что один аккаунт можно использовать без доплат, но только в пределах вместе проживающей «семьи».
  • Письма с объяснением новых правил начали рассылать клиентам в 103 странах, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Австралию и Мексику.
  • The Verge отметило, что ещё в 2017 году в Netflix не были против обмена паролями и даже писали об этом в Twitter, но с тех пор позиция компании поменялась.
Netflix @netflix

Love is sharing a password.

Любовь — это обмен паролями

#netflix #новость

2142 просмотров
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14 комментариев
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 Марк Силин

Любовь не вечна, как оказалось

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Иван Серик
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Никита

А вот с этим парнем лучше не шутить

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Юрий Долгоруков

любовь живет три года ...

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Вадим Д.

Такое ощущение, что за твиттером подсматривают.

И какой профит в покупке дополнительных акков за ту же сумму? У Яндекса, по крайней мере, семейная подписка выгоднее получается.

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Joseph

Яндекс и нетфликс очень релевантное сравнение

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Вадим Д.

Сравнение не сервисов, а тарификации доступа.

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Юрий Долгоруков

решили прикрыть лавочку,печально

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Максим Степанов

Чес говоря нетфликс с их черной повесточкой не выглядит привлекательным, да и шедевры они не выпускают

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Владимир Зыков

Вообще пох

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Анушка

Кажется что они денежки больше хотят)))

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Кот

Торрент

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Марк

ну рано или поздно это бы произошло

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Бинарный Ёж

Когда тусил всей долиной пару лет, а теперь с бодуна зашёл посмотреть баланс.

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