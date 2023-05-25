«Яндекс Еда» запустила собственное издание об открытии ресторанов, шеф-поварах и «гастрономических путешествиях» Статьи редакции
У «Открытой кухни» уже есть еженедельная рассылка и Telegram-канал.
- В ближайшее время заработает сайт, объявила компания. Издание будет писать о «культовых заведениях» и новых ресторанах, шеф-поварах, рецептах и «гастрокарте России».
- Кроме этого издание планирует составлять рейтинги заведений в России, в том числе с помощью экспертов ресторанной индустрии. На сайте рассылки сейчас есть восемь выпусков про ржаной хлеб, гурьевскую кашу и другие блюда. Из материалов можно перейти на сайт «Еды» и заказать доставку блюда, о котором рассказывалось.
- Издатель «Открытой кухни» — Анастасия Карпова, бывший заместитель главреда русскоязычного Forbes. В команде также есть выходцы из «Коммерсанта», Elle, «Собаки.ru». Издание планирует привлекать также внешних журналистов и экспертов.
354 просмотров
Не издание, а телеграм-канал. А то так уже каждый — издатель.
И ещё одно место в выдаче будет занято...
Наверное, не всё так плохо в стране, раз запускаются издания о ресторанах и гастрономии