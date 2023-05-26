Медиа
Таня Боброва

Бывший гендиректор Spotify в России Илья Алексеев занял должность директора по развитию бизнеса «МТС Медиа» Статьи редакции

Это новая должность в структуре компании.

  • Алексеев будет отвечать за коммерческую деятельность, «поиск возможностей для роста бизнеса и реализация планов по улучшению ключевых показателей» «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра Kion, рассказала компания.
  • До назначения Алексеев был гендиректором Spotify в России и СНГ. Стриминговый сервис работал на российском рынке с 2020 года, а в 2022-м объявил о приостановке работы. У компании в России было 2,1 млн пользователей с платной подпиской, она называла запуск в стране самым успешным за всё время.
  • С 2018-го по 2019-й Алексеев занимал должность заместителя гендиректора по цифровому бизнесу в рекламной группе Media Instinct Group, а до этого работал директором по продажам в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России и запрещённой). Там он отвечал за развитие бизнеса.
Илья Алексеев / «МТС Медиа»

#новость #мтсмедиа #kion

1673 просмотров
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31 комментарий
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 Подушка опасности

Spotify в России был три дня всего

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Игорь Плахин

а достижение все равно осталось с ним

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Паронормальный

Интересно, откуда у МТС деньги на всю эту движуху?

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Влад

Они постоянно повышают тарифы

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Dima Alexeev

То есть, МТС зарабатывает не от всей суммы тарифа, а только от дельты, на которую тариф повышен?

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Влад

То есть МТС это ахриневший связист, который берет деньги за воздух, причем постоянно повышая на этот воздух цены и предоставляя не лучшее качество своих услуг.

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Dima Alexeev

Я плачу 950 рублей в месяц. У меня есть всё + бесплатный КИОН, который я не просил. У сына тариф 555 рублей в месяц.
Почему я тут должен быть недоволен? Куда дешевле еще?

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Влад

Ну платите, кто то платит и 1500.
Когда сможете купить симку с безлимитным интернетом, тогда и поговорим.

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Juja 111

А он нужен безлимит? Какая то нездоровая мания к безлимитам

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Влад

Интересный вопрос. В общем то - да. Нужен. Если вы конечно не хотите переплачивать в какой то момент.

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Александр Платонов

Безлимитный интернет только на корпоративных симках остался, да и то режут.
Могу предоставить симку с безлимитным тарифом корпоративным. Цена за тариф в месяц 230р за безлимитный интернет и 700 минут)
Если интересно
TG: PlatonHD

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Паронормальный

У меня Тинькофф бесплатно

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Федор Русаков

Сейчас уже можно найти тарифы у других операторов гораздо дешевле. 950 рублей многовато)

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Garmonbon

что входит во "все'?

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Алексей С

Я оплатил

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Мия Сергеева

скажите пожалуйста а что делает такой директор на работе - ну там применяет математические экономические модели или что

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Паронормальный

Рисует презентации

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Мия Сергеева

а разве это делает не девочка студентка принятая на практику ?)

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Кузьмич

деньги получает

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Мия Сергеева

скажите пожалуйста а что надо знать чтобы работать таким директором ну там вариационное исчисление или там математические методы прогнозирования и экономики или что

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Паронормальный

Знать ничего не нужно, нужно правильно тусить

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Мия Сергеева

так тусовщиков миллионы а директоров совсем мало)

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Паронормальный

не с теми тусят. Алексеев устроился в Facebook младшим менеджером... а для России это "ооо-ооо, он же в Facebook работал"

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Кузьмич

Вы абсолютно правы, но нетворкинг полезнее для кошелька, чем знания

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Алексей С

После того как отрубили безлимиты, мне интернета на 0.5 месяца хватает.

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Кузьмич

Перестаньте качать порнуху, всю уже выкачали из инета, другим не останется

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Алексей С

С порнухой и недели не хватит

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Deschain

https://youtu.be/51Lshy_U_EY

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Цой жив

"поиск возможностей для роста бизнеса" - этим занимается не коммерческий блок, а CPO, а "роста бизнеса и реализация планов по улучшению ключевых показателей», занимается Growth Hacking. Когда же МТС трансформирется в цифровой бизнес?

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Гриша Колесников

после спотика МТС звучит уже не очень

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Мия Сергеева

будет отвечать за , «поиск возможностей для роста бизнеса и реализация планов по улучшению ключевых показателей» - а как он будет это делать - ну там звонить куда то или что - как проходит рабочий день такого директора

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