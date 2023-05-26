Бывший гендиректор Spotify в России Илья Алексеев занял должность директора по развитию бизнеса «МТС Медиа» Статьи редакции
Это новая должность в структуре компании.
- Алексеев будет отвечать за коммерческую деятельность, «поиск возможностей для роста бизнеса и реализация планов по улучшению ключевых показателей» «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра Kion, рассказала компания.
- До назначения Алексеев был гендиректором Spotify в России и СНГ. Стриминговый сервис работал на российском рынке с 2020 года, а в 2022-м объявил о приостановке работы. У компании в России было 2,1 млн пользователей с платной подпиской, она называла запуск в стране самым успешным за всё время.
- С 2018-го по 2019-й Алексеев занимал должность заместителя гендиректора по цифровому бизнесу в рекламной группе Media Instinct Group, а до этого работал директором по продажам в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России и запрещённой). Там он отвечал за развитие бизнеса.
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Spotify в России был три дня всего
а достижение все равно осталось с ним
Интересно, откуда у МТС деньги на всю эту движуху?
Они постоянно повышают тарифы
То есть, МТС зарабатывает не от всей суммы тарифа, а только от дельты, на которую тариф повышен?
То есть МТС это ахриневший связист, который берет деньги за воздух, причем постоянно повышая на этот воздух цены и предоставляя не лучшее качество своих услуг.
Я плачу 950 рублей в месяц. У меня есть всё + бесплатный КИОН, который я не просил. У сына тариф 555 рублей в месяц.
Почему я тут должен быть недоволен? Куда дешевле еще?
Ну платите, кто то платит и 1500.
Когда сможете купить симку с безлимитным интернетом, тогда и поговорим.
А он нужен безлимит? Какая то нездоровая мания к безлимитам
Интересный вопрос. В общем то - да. Нужен. Если вы конечно не хотите переплачивать в какой то момент.
Безлимитный интернет только на корпоративных симках остался, да и то режут.
Могу предоставить симку с безлимитным тарифом корпоративным. Цена за тариф в месяц 230р за безлимитный интернет и 700 минут)
Если интересно
TG: PlatonHD
У меня Тинькофф бесплатно
Сейчас уже можно найти тарифы у других операторов гораздо дешевле. 950 рублей многовато)
что входит во "все'?
Я оплатил
скажите пожалуйста а что делает такой директор на работе - ну там применяет математические экономические модели или что
Рисует презентации
а разве это делает не девочка студентка принятая на практику ?)
деньги получает
скажите пожалуйста а что надо знать чтобы работать таким директором ну там вариационное исчисление или там математические методы прогнозирования и экономики или что
Знать ничего не нужно, нужно правильно тусить
так тусовщиков миллионы а директоров совсем мало)
не с теми тусят. Алексеев устроился в Facebook младшим менеджером... а для России это "ооо-ооо, он же в Facebook работал"
Вы абсолютно правы, но нетворкинг полезнее для кошелька, чем знания
После того как отрубили безлимиты, мне интернета на 0.5 месяца хватает.
Перестаньте качать порнуху, всю уже выкачали из инета, другим не останется
С порнухой и недели не хватит
https://youtu.be/51Lshy_U_EY
"поиск возможностей для роста бизнеса" - этим занимается не коммерческий блок, а CPO, а "роста бизнеса и реализация планов по улучшению ключевых показателей», занимается Growth Hacking. Когда же МТС трансформирется в цифровой бизнес?
после спотика МТС звучит уже не очень
будет отвечать за , «поиск возможностей для роста бизнеса и реализация планов по улучшению ключевых показателей» - а как он будет это делать - ну там звонить куда то или что - как проходит рабочий день такого директора