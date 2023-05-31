На онлайн-кинотеатры Premier, Start и оператора «Мегафон» составили протоколы за «ЛГБТ-пропаганду» Статьи редакции
По ним компаниям грозят штрафы до 4 млн рублей.
- На поступившие в московские суды материалы административных дел по ст. 6.21.2 КоАП (об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних и распространении информации, вызывающей желание сменить пол) обратила внимание «Медиазона».
- Эта статья предполагает штрафы от 1 млн до 4 млн рублей или приостановку работы на 90 суток. Какой именно контент стал причиной протоколов — неизвестно. «Медиазона» обратилась к компаниям за комментариями, но не получила ответ.
- Заседание по административному делу ООО «Премьер» назначено на 21 июня в Мещанском районном суде Москвы, протокол на ПАО «Мегафон» 29 июня должен рассмотреть Тверской районный суд. В Черемушкинский районный суд поступили материалы дела в отношении ООО «Старт.Ру», но дата заседания еще не назначена. «Мегафон» — совладелец Start.
- В апреле 2023 года Роскомнадзор рассказал, что составил в отношении сервисов Movix и Peers.TV административные протоколы за «ЛГБТ-пропаганду». Ведомство заявило, что выявило ещё 15 таких нарушений у «десятка других аудиовизуальных сервисов» — но не уточняло, у каких.
- 26 мая «Медиазона» сообщила, что аналогичный протокол составили на дистрибьюторскую кинокомпанию «Русский репортаж» — из-за сериала «Сделано в Италии».
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. Ещё до его принятия часть книг из продажи убрал «Лабиринт», после это стали делать и другие книжные сети и сервисы. В январе 2023-го против издательства Popcorn Books возбудили административное дело.
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Маразм крепчал, старики все также не принимали таблетки.
Чет даже жалко легальные онлайн-кинотеатры. Там итак щас контент постоянно кастрированный стали замечать, что даже смысл у сериалов теряется. Как и от просмотра таких "кастратов".
Вроде итак идут на встречу и уничтожают смысловую нагрузку и всё равно "страйк" словили.
Даже любопытно за что конкретно.
А вообще я за свою жизнь столько ЛГБТ в сериалах видел и всё равно предпочитаю женщин. Что же не так то. В России говорят что должен по мужикам уже ходить, ан нет.. Нифига.
Насколько же мы в разных реальностях живём.
Наверное не все такие стойкие как вы. Например дети очень внушаемы, особенно в определённом возрасте.
Помню себя школьником - ни курение и распитие спиртных напитков на ТВ повлияли на то, что в какой-то период я начал употреблять алкоголь и курить, а примеры людей вокруг.
Настолько смешно слушать эти сказки, что даже грустно становится за тех, кто их придумывает - с фантазией там вообще беда.
А на детей реклама СТО с полуголыми тетями на машинах не влияет? Что-то в нашем обществе после такого женщина-автомеханик не считается чем-то более нормальным, чем плотный мужчина. Плохо влияли на детей?)
А как понять, что именно у них может вызвать желание сменить пол? Может сказка про принцессу? Они будут читать и думать, что хорошо быть девочкой, жить легче, пойду пол сменю))
Детям важно с кем спит тот мужик? Или им важно, чтобы в школе информатику не на доске мелом чертили? Вас кормят комбикормом подменяя важное херотой, а вы ведетесь.
Ты вот, вроде умно говоришь, а главное то не понял..
Расчет этих сериалов то не на тебя.. А на твое потомство!
Если для тебя сегодня ЛГБТ это не "угроза".. То завтра для твоих детей это будет одной из альтернатив. Задумайся!
UPD: Если конечно, сериалы не сделали из тебя фаната "чайлдфри"..
Ну тут две крайности. Если переводить на контент, то мы росли в среде "Клана Сопрано". Когда за пидора журили, да и избить могли. Воспитание полной нетерпимости. Даже если человек такой с рождения.
Современный кинематограф пытается показать, что такие люди существуют, имеют право на такую же жизнь, как мы. Да, тоже перегибают, и суют иной раз на уровне "повесточки", чтобы было.
С другой стороны я не очень верю, что это как-то может повлиять на детей. Запретный плод сладок. Чем чаще мусолится тема ограничений, тем более нездоровый интерес к ней начнёт как раз появляться. Есть риск добиться того эффекта, который они хотят избежать.
Не зря про них люди говорят всякое! Допрыгались, ироды?!
То-то же, неповадно будет! (-:
За утечку данных 60к, за пропаганду ЛГБТ 4 ляма)))умом Россию не понять
Ибо нехуй 🤡
Мда..... Это пздц добавить нечего во.
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Это ваше кино тоже надо запретить, кстати
Запретите пропаганду кошек, и пох, что они есть, вот запретите и начните еб*ть всем мозги с этими кошками. Что вот в Европе эти кошки заполонили все. Начните пугать всех "вы что хотите, чтобы как на западе кошки были вокруг?"
И вот ты сидишь без горячей воды дома, с туалетом на улице, с остатком денег до зарплаты и думаешь "зато кошек у нас нет".
Медицина,образование, вся социалка, экономика - нах. Есть "кошки" будем бороться.
Свора маразматиков.
Честно говоря, жалко что в этом списке нет Кинопоиска с позицией Яндекса: "Пук-среньк, мы вне политики, просто хотим погромировать"
Блин, Красовского на них нет!
🤜🌈🤛