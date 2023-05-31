Медиа
Евгения Евсеева

На онлайн-кинотеатры Premier, Start и оператора «Мегафон» составили протоколы за «ЛГБТ-пропаганду» Статьи редакции

По ним компаниям грозят штрафы до 4 млн рублей.

  • На поступившие в московские суды материалы административных дел по ст. 6.21.2 КоАП (об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних и распространении информации, вызывающей желание сменить пол) обратила внимание «Медиазона».
  • Эта статья предполагает штрафы от 1 млн до 4 млн рублей или приостановку работы на 90 суток. Какой именно контент стал причиной протоколов — неизвестно. «Медиазона» обратилась к компаниям за комментариями, но не получила ответ.
  • Заседание по административному делу ООО «Премьер» назначено на 21 июня в Мещанском районном суде Москвы, протокол на ПАО «Мегафон» 29 июня должен рассмотреть Тверской районный суд. В Черемушкинский районный суд поступили материалы дела в отношении ООО «Старт.Ру», но дата заседания еще не назначена. «Мегафон» — совладелец Start.
  • В апреле 2023 года Роскомнадзор рассказал, что составил в отношении сервисов Movix и Peers.TV административные протоколы за «ЛГБТ-пропаганду». Ведомство заявило, что выявило ещё 15 таких нарушений у «десятка других аудиовизуальных сервисов» — но не уточняло, у каких.
  • 26 мая «Медиазона» сообщила, что аналогичный протокол составили на дистрибьюторскую кинокомпанию «Русский репортаж» — из-за сериала «Сделано в Италии».
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года. Ещё до его принятия часть книг из продажи убрал «Лабиринт», после это стали делать и другие книжные сети и сервисы. В январе 2023-го против издательства Popcorn Books возбудили административное дело.
В России утвердили критерии ЛГБТ-пропаганды…
Теперь стало известно, за какой контент сайты и онлайн-кинотеатры рискуют получить блокировку.
dtf.ru

#новость #мегафон #start #premier

1295 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Артём Горячкин

Маразм крепчал, старики все также не принимали таблетки.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Суворов

Чет даже жалко легальные онлайн-кинотеатры. Там итак щас контент постоянно кастрированный стали замечать, что даже смысл у сериалов теряется. Как и от просмотра таких "кастратов".

Вроде итак идут на встречу и уничтожают смысловую нагрузку и всё равно "страйк" словили.

Даже любопытно за что конкретно.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Суворов

А вообще я за свою жизнь столько ЛГБТ в сериалах видел и всё равно предпочитаю женщин. Что же не так то. В России говорят что должен по мужикам уже ходить, ан нет.. Нифига.

Насколько же мы в разных реальностях живём.

Ответить
Развернуть ветку
Копчик

Наверное не все такие стойкие как вы. Например дети очень внушаемы, особенно в определённом возрасте.

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

Помню себя школьником - ни курение и распитие спиртных напитков на ТВ повлияли на то, что в какой-то период я начал употреблять алкоголь и курить, а примеры людей вокруг.
Настолько смешно слушать эти сказки, что даже грустно становится за тех, кто их придумывает - с фантазией там вообще беда.

Ответить
Развернуть ветку
Noname

А на детей реклама СТО с полуголыми тетями на машинах не влияет? Что-то в нашем обществе после такого женщина-автомеханик не считается чем-то более нормальным, чем плотный мужчина. Плохо влияли на детей?)

Ответить
Развернуть ветку
Aliona Marketing

А как понять, что именно у них может вызвать желание сменить пол? Может сказка про принцессу? Они будут читать и думать, что хорошо быть девочкой, жить легче, пойду пол сменю))

Ответить
Развернуть ветку
Артём Горячкин

Детям важно с кем спит тот мужик? Или им важно, чтобы в школе информатику не на доске мелом чертили? Вас кормят комбикормом подменяя важное херотой, а вы ведетесь.

Ответить
Развернуть ветку
Генрих Сурковский

Ты вот, вроде умно говоришь, а главное то не понял..

Расчет этих сериалов то не на тебя.. А на твое потомство!

Если для тебя сегодня ЛГБТ это не "угроза".. То завтра для твоих детей это будет одной из альтернатив. Задумайся!

UPD: Если конечно, сериалы не сделали из тебя фаната "чайлдфри"..

Ответить
Развернуть ветку
Константин Суворов

Ну тут две крайности. Если переводить на контент, то мы росли в среде "Клана Сопрано". Когда за пидора журили, да и избить могли. Воспитание полной нетерпимости. Даже если человек такой с рождения.

Современный кинематограф пытается показать, что такие люди существуют, имеют право на такую же жизнь, как мы. Да, тоже перегибают, и суют иной раз на уровне "повесточки", чтобы было.

С другой стороны я не очень верю, что это как-то может повлиять на детей. Запретный плод сладок. Чем чаще мусолится тема ограничений, тем более нездоровый интерес к ней начнёт как раз появляться. Есть риск добиться того эффекта, который они хотят избежать.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не зря про них люди говорят всякое! Допрыгались, ироды?!
То-то же, неповадно будет! (-:

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Alex Alexeev

За утечку данных 60к, за пропаганду ЛГБТ 4 ляма)))умом Россию не понять

Ответить
Развернуть ветку
Макс Смирнов

Ибо нехуй 🤡

Ответить
Развернуть ветку
P TM GLADIATOR

Мда..... Это пздц добавить нечего во.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Don Draper
Ответить
Развернуть ветку
Alexander Anikin

Это ваше кино тоже надо запретить, кстати

Ответить
Развернуть ветку
Артём Горячкин

Запретите пропаганду кошек, и пох, что они есть, вот запретите и начните еб*ть всем мозги с этими кошками. Что вот в Европе эти кошки заполонили все. Начните пугать всех "вы что хотите, чтобы как на западе кошки были вокруг?"
И вот ты сидишь без горячей воды дома, с туалетом на улице, с остатком денег до зарплаты и думаешь "зато кошек у нас нет".

Медицина,образование, вся социалка, экономика - нах. Есть "кошки" будем бороться.
Свора маразматиков.

Ответить
Развернуть ветку
Kodebsky

Честно говоря, жалко что в этом списке нет Кинопоиска с позицией Яндекса: "Пук-среньк, мы вне политики, просто хотим погромировать"

Ответить
Развернуть ветку
just a.

Блин, Красовского на них нет!
🤜🌈🤛

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null