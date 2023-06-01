В России заблокировали блог-платформу Medium Статьи редакции
Причина блокировки не указана, Роскомнадзор не давал комментариев.
- Согласно информации из сервиса по проверке блокировок регулятора, доступ ограничивается ко всему сайту medium.com. По данным сервиса GlobalCheck, сайт недоступен абонентам «Билайна», «Мегафона», Yota, МТС и Tele2.
- Платформу для ведения блогов Medium в 2012 году создали сооснователи Twitter Биз Стоун и Эван Уильямс. Чтобы получить доступ к эксклюзивным материалам, с 2017 года пользователи могут купить подписку. На март 2021 года у сервиса было около 725 тысяч платных подписчиков, писал Axios.
Первым на vc.ru новость заметил пользователь Поручик молчать.
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Когда же эти дегенераты окажутся на свалке истории...
Когда ВВП снизится до нуля.
Какой ввп имеете в виду?
То есть никогда?
Дно еще не пробито..
на свалке не окажутся, но что блокируют им пересмотреть нужно
в фуллхд
Все умрет, но РКН будет жить. Они же как тараканы.
Когда перестанут платить налоги и строить бизнес на периметре
Причина РКН
-та мы просто захотели и заблокировали
3 причины:
Во 1) хуле ты нам сделаешь 2) вовторых пошел нахуй в тетьих 3) что ты нам сделаешь, правительство на другмой планете живет, родной
за мат извени
Я там рассказики пошлые выкладывал.
Скиньте сюда, друг спрашивает
так вот кто во всём виноват! Бей его!
Не знаю даже, что это, но земля им пухом.
Американский ресурс, им плевать, что их тут заблокировали.
Лучшая платформа блогов как минимум по ИТ.
Да похуй уже на эти блокировки, есть впны. Будут блочить известные ВПН протоколы, будут разрабываться новые. Замкнутый круг.
Тут на днях уже тестово OpenVPN по протоколу блочили, преимущественно на мобильных операторах. То ли ещё будет.
Ого!
Вы реально не понимаете к чему все идет? Не смотрите на конкретный случай, а старайтесь видеть тенденцию. А она очень печальна. Нас скоро ждет Чебурнет.
Тенденция не печальная. До китайского сценария нам далеко. А пока будут делать аналоги, да может и плохие на первых порах... Чтобы к китайскому сценарию придти, у нас должна быть полная альтернатива. Ее сейчас нет, а на полное замещение, ну уйдет мб лет 10-20, не знаю
Хреново, конечно, масса хороших изданий, материалов, авторов.
Но vpn уже пачти не отключается.
Так из-за этого и блокнули. Нечего вам умные вещи читать. Вон солоьвьев и скарабеев смотрите. Расскажут вам как нужно Родину любить. С берегов Комо.
Как будто РКН она нужна.
"По жалобам неравнодушных граждан"
Очень давно публиковался на этой платформе. Но ради лишнего репоста и привлечения в другие соцсети. Сама платформа может и хорошая была, но последние несколько лет там исключительно пропаганда ненависти к России. Читать эти статьи, где откровенная ложь писалась, было удручающем занятием. Разумеется ценз админов распространялся не на такие вбросы американской пропаганды, а на тех кто фактами старался опровергать. Закрыли и к лучшему!
Кто о чем, а боты всё оправдывают "ненавистью к России"
Почему вы так Россию то ненавидите?
хм у меня открывается
Уточните, пожалуйста, город, район и оператора. Сейчас мы все исправим. 👌
Пало-Альто, Калифорния, США
🫥
Какая есть альтернатива с таким же функционалом для блогеров?
бусти?
VPN на always-on и посрать на придурков 👌
Ну вот, только я собрался начать там свой блог...