Медиа
Таня Боброва

В России заблокировали блог-платформу Medium Статьи редакции

Причина блокировки не указана, Роскомнадзор не давал комментариев.

  • Согласно информации из сервиса по проверке блокировок регулятора, доступ ограничивается ко всему сайту medium.com. По данным сервиса GlobalCheck, сайт недоступен абонентам «Билайна», «Мегафона», Yota, МТС и Tele2.
  • Платформу для ведения блогов Medium в 2012 году создали сооснователи Twitter Биз Стоун и Эван Уильямс. Чтобы получить доступ к эксклюзивным материалам, с 2017 года пользователи могут купить подписку. На март 2021 года у сервиса было около 725 тысяч платных подписчиков, писал Axios.
Медиа
Евгений Делюкин
«Безумная поездка»: Medium из года в год меняет подход к медиа — теперь отказалась от своих изданий ради модели Substack Статьи редакции

Глава компании до сих пор относится к ней, как к стартапу: не может определиться с бизнес-моделью и тем, как развивать платформу дальше.

Офис Medium Medium

Первым на vc.ru новость заметил пользователь Поручик молчать.

#новость #роскомнадзор #medium

2960 просмотров
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37 комментариев
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 Danila Poyarkov

Когда же эти дегенераты окажутся на свалке истории...

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Вектореан Элон

Когда ВВП снизится до нуля.

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Д Хб

Какой ввп имеете в виду?

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умный человек

То есть никогда?

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Ярослав Богданов

Дно еще не пробито..

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Евгения Прохорова

на свалке не окажутся, но что блокируют им пересмотреть нужно

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умный человек

в фуллхд

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vinniy pogreb

Все умрет, но РКН будет жить. Они же как тараканы.

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Paul Brezcuu

Когда перестанут платить налоги и строить бизнес на периметре

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Влад Каничев

Причина РКН
-та мы просто захотели и заблокировали

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Павел

3 причины:
Во 1) хуле ты нам сделаешь 2) вовторых пошел нахуй в тетьих 3) что ты нам сделаешь, правительство на другмой планете живет, родной

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умный человек

за мат извени

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Энтони Лавджой

Я там рассказики пошлые выкладывал.

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Ildarkin Ildarkin

Скиньте сюда, друг спрашивает

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Mikhail Ibragimov

так вот кто во всём виноват! Бей его!

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Silver Surfer

Не знаю даже, что это, но земля им пухом.

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Pavel Petel

Американский ресурс, им плевать, что их тут заблокировали.

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Д Хб

Лучшая платформа блогов как минимум по ИТ.

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Айрат Галиуллин

Да похуй уже на эти блокировки, есть впны. Будут блочить известные ВПН протоколы, будут разрабываться новые. Замкнутый круг.

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Слегка Придурковатый

Тут на днях уже тестово OpenVPN по протоколу блочили, преимущественно на мобильных операторах. То ли ещё будет.

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Александр Назаров

Ого!

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Kiss1nger

Вы реально не понимаете к чему все идет? Не смотрите на конкретный случай, а старайтесь видеть тенденцию. А она очень печальна. Нас скоро ждет Чебурнет.

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Никита Прокофьев

Тенденция не печальная. До китайского сценария нам далеко. А пока будут делать аналоги, да может и плохие на первых порах... Чтобы к китайскому сценарию придти, у нас должна быть полная альтернатива. Ее сейчас нет, а на полное замещение, ну уйдет мб лет 10-20, не знаю

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Вадим Д.

Хреново, конечно, масса хороших изданий, материалов, авторов.
Но vpn уже пачти не отключается.

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Kiss1nger

Так из-за этого и блокнули. Нечего вам умные вещи читать. Вон солоьвьев и скарабеев смотрите. Расскажут вам как нужно Родину любить. С берегов Комо.

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Вадим Д.
Причина блокировки не указана

Как будто РКН она нужна.

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Mista

"По жалобам неравнодушных граждан"

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Aleksey Makeev

Очень давно публиковался на этой платформе. Но ради лишнего репоста и привлечения в другие соцсети. Сама платформа может и хорошая была, но последние несколько лет там исключительно пропаганда ненависти к России. Читать эти статьи, где откровенная ложь писалась, было удручающем занятием. Разумеется ценз админов распространялся не на такие вбросы американской пропаганды, а на тех кто фактами старался опровергать. Закрыли и к лучшему!

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Похер

Кто о чем, а боты всё оправдывают "ненавистью к России"
Почему вы так Россию то ненавидите?

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Виталий Лановой

хм у меня открывается

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just a.

Уточните, пожалуйста, город, район и оператора. Сейчас мы все исправим. 👌

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Mikhail Ibragimov

Пало-Альто, Калифорния, США

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Kirill Shibalenkov

🫥

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Shamil Mboang

Какая есть альтернатива с таким же функционалом для блогеров?

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Alex Kuleshov

бусти?

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Andrey Ulanov

VPN на always-on и посрать на придурков 👌

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Антон Елистратов

Ну вот, только я собрался начать там свой блог...

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37 комментариев
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