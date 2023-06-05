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Маша Цепелева

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит иск Роскомнадзора к «Ростелекому» из-за «ЛГБТ-пропаганды» в онлайн-кинотеатре Wink Статьи редакции

Нарушение нашли в возрастной маркировке фильмов «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник».

  • Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении по ст. 6.21.2 КоАП (об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних и распространении информации, вызывающей желание сменить пол).
  • В материалах указано, что в онлайн-кинотеатре Wink опубликованы фильмы, содержащие «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений» с возрастным цензом «16+».
  • В ПАО «Ростелеком» сообщили Роскомнадзору, что с 1 марта 2023 компания не владеет Wink. В пользовательском соглашении онлайн-кинотеатра указано юрлицо «Рестрим Медиа». По данным базы «Контур Фокус» оно принадлежит ООО «Телеком-1», которым через одно юрлицо владеет «Ростелеком». На момент публикации в компании не ответили на вопросы vc.ru.
  • Роскомнадзор в итоге решил, что ПАО «Ростелеком» несёт ответственность только за распространение среди несовершеннолетних информации в фильме «Как живой». Материалы переданы судье, к производству пока не приняты.
  • В июне 2023 года «Триколор Кино и ТВ» получил штраф в 1,2 млн рублей из-за «ЛГБТ-пропаганды». Роскомнадзор составил 19 похожих протоколов. Кроме сервисов Start, «Мегафон ТВ», Premier, Peers.TV и Wink нарушения нашли у «иви», «Кинопоиска», more.tv и Okko, сообщал РБК.

#новость #wink #ростелеком #роскомнадзор

1422 просмотров
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28 комментариев
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 Alex Shevchenko
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Иван Серик
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Alex Shevchenko

Идентификация в уборной))

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Иван Серик
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Andrey Kulakov

🐸🐍

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Шпуля Шунтиковна

Какая интересная должность есть в Роскомпозоре. Смотреть кино и потом кляузы писать. И ведь деньги небось не малые получают.

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Santiago

Я думаю, им пишут активные общественники, а не сами они.

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Невероятный Блондин
из-за «ЛГБТ-пропаганды»

при этом

Нарушение нашли в возрастной маркировке

Это как?

Кажется у меня нарушены причинно-следственные связи, я не понимаю.

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Кирилл Таран

Так теперь любая демонстрация приравнена к пропаганде

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Alex Shevchenko

...вызывающей желание сменить пол)

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Невероятный Блондин

Возрастная маркировка от 0+ до 18+

Приравнена к пропаганде?

Как?

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Elena Pliner

теперь всем нельзя смотреть

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Невероятный Блондин

Пссс! Покажи маркировочку, а?
я только одним глазком
вот ту, красненькую

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Кирилл Таран

Маркировка выставлена недостаточно высокая

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неформат

это что то на жабогадючем?

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AleXXX
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Вадим Д.

Новость — парад аббревиатур: СПб, РКН, РТ, ЛГБТ (-:

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Иван Серик

Не ругайся!

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Makar

Ладно...

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Дмитрий Введенский

Интересно... Кто ж "пидоры"...?

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Невероятный Блондин

зрители. как посмотрят так сразу пидореют.

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Alex Kuleshov

а? Это как? и какой смысл то? обе организации некоммерческие же, в итоге что бы оплатить штраф надо взять деньги из бюджета страны по идее.

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Pavel S

Ростелеком - коммерческая и прибвльная организация. Она живёт на деньги, которые зарабатывает. Ещё и налоги платит. Так что не волнуйтесь за свои кровные

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Alex Kuleshov

точно) я забыл что он не просто центральный провайдер но и коммерческий.. )

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Кирилл Таран

«Проклятие Чаки» в других местах маркируется как 16+. Следует ли ждать продолжения праздника?

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Случайные фотографии

Проще игнорировать их чтоб заблокировали уже и все.

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Ваня Семенов

Главная пропаганда ЛГБТ - это качество их услуг

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Elena Pliner

на Чаки покусились, на святое

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28 комментариев
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