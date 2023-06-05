Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит иск Роскомнадзора к «Ростелекому» из-за «ЛГБТ-пропаганды» в онлайн-кинотеатре Wink Статьи редакции
Нарушение нашли в возрастной маркировке фильмов «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник».
- Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении по ст. 6.21.2 КоАП (об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних и распространении информации, вызывающей желание сменить пол).
- В материалах указано, что в онлайн-кинотеатре Wink опубликованы фильмы, содержащие «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений» с возрастным цензом «16+».
- В ПАО «Ростелеком» сообщили Роскомнадзору, что с 1 марта 2023 компания не владеет Wink. В пользовательском соглашении онлайн-кинотеатра указано юрлицо «Рестрим Медиа». По данным базы «Контур Фокус» оно принадлежит ООО «Телеком-1», которым через одно юрлицо владеет «Ростелеком». На момент публикации в компании не ответили на вопросы vc.ru.
- Роскомнадзор в итоге решил, что ПАО «Ростелеком» несёт ответственность только за распространение среди несовершеннолетних информации в фильме «Как живой». Материалы переданы судье, к производству пока не приняты.
- В июне 2023 года «Триколор Кино и ТВ» получил штраф в 1,2 млн рублей из-за «ЛГБТ-пропаганды». Роскомнадзор составил 19 похожих протоколов. Кроме сервисов Start, «Мегафон ТВ», Premier, Peers.TV и Wink нарушения нашли у «иви», «Кинопоиска», more.tv и Okko, сообщал РБК.
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Идентификация в уборной))
🐸🐍
Какая интересная должность есть в Роскомпозоре. Смотреть кино и потом кляузы писать. И ведь деньги небось не малые получают.
Я думаю, им пишут активные общественники, а не сами они.
при этомНарушение нашли в возрастной маркировке
Это как?
Кажется у меня нарушены причинно-следственные связи, я не понимаю.
Так теперь любая демонстрация приравнена к пропаганде
...вызывающей желание сменить пол)
Возрастная маркировка от 0+ до 18+
Приравнена к пропаганде?
Как?
теперь всем нельзя смотреть
Пссс! Покажи маркировочку, а?
я только одним глазком
вот ту, красненькую
Маркировка выставлена недостаточно высокая
это что то на жабогадючем?
Новость — парад аббревиатур: СПб, РКН, РТ, ЛГБТ (-:
Не ругайся!
Ладно...
Интересно... Кто ж "пидоры"...?
зрители. как посмотрят так сразу пидореют.
а? Это как? и какой смысл то? обе организации некоммерческие же, в итоге что бы оплатить штраф надо взять деньги из бюджета страны по идее.
Ростелеком - коммерческая и прибвльная организация. Она живёт на деньги, которые зарабатывает. Ещё и налоги платит. Так что не волнуйтесь за свои кровные
точно) я забыл что он не просто центральный провайдер но и коммерческий.. )
«Проклятие Чаки» в других местах маркируется как 16+. Следует ли ждать продолжения праздника?
Проще игнорировать их чтоб заблокировали уже и все.
Главная пропаганда ЛГБТ - это качество их услуг
на Чаки покусились, на святое