«Национальная медиа группа» купила права на показ новых фильмов бывшей киностудии Тимура Бекмамбетова Статьи редакции
Медиахолдинг сможет продавать права на включение фильмов в библиотеки сторонних онлайн-кинотеатров.
- «Национальная медиа группа» (НМГ; входят СТС, «Рен ТВ», онлайн-кинотеатр more.tv и другие активы) получила эксклюзивные права на прокат в кинотеатрах, показ на ТВ и релиз в интернете пакета новых проектов студии Bazelevs. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников сделки.
- Среди этих проектов — находящаяся в производстве десятая часть франшизы «Ёлки» (премьера запланирована на декабрь 2023 года), мультфильм «Ходжа Насреддин» Тимура Бекмамбетова (2024 год) и анимация «Возвращение мамонтёнка» (2025 год).
- В НМГ уточнили, что смогут продавать права на включение фильмов Bazelevs в библиотеки других онлайн-кинотеатров, а не только распространять их на собственной платформе. Сумму сделки стороны не раскрыли. Несколько участников рынка пояснили РБК, что обычно такие партнёрства не привязаны к фиксированной стоимости.
- Собеседник в одной из видеоплатформ предположил, что только права на распространение контента Bazelevs в интернете могли обойтись НМГ примерно в 1,5 млрд рублей. Глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что речь может идти о сумме от 500 млн рублей совокупно за все новые проекты компании с учётом отсроченных платежей в форме процента от сборов.
- Bazelevs в 1994 году основал режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов. Среди проектов студии — «Ночной Дозор», франшиза «Ёлки», «Горько!» и другие. В декабре 2022 года Бекмамбетов продал Bazelevs в России её генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Сделка затронула только российское юрлицо, за которым остались права на русскоязычный контент.
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«Солидные» вещи снимает бывшая киностудия Бекмамбетова. Аккурат для Рен ТВ.
Сдался Тимурка. Ну ничего зато фильмец новый снимет
Он перебрался из Москвы, собственно компанию забирать с собой не стал) создаст там другие компании, назовет Базилавр какая ему разница😆😆😆