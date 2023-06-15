Медиа
Евгения Евсеева

НМГ и «Ростелеком» закрыли сделку по объединению more.tv и Wink в один видеосервис Статьи редакции

В будущем компании могут добавить на новую платформу музыку и книги.

  • Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink объединят под брендом последнего, объявили «Ростелеком» и «Национальная медиа группа» (НМГ) на ПМЭФ 2023.
  • Компании учредят совместное предприятие, «Ростелеком» получит в нём 70%, НМГ – 30%. Соглашение о намерении объединить сервисы подписали ещё в июле 2022 года.
  • Со стороны НМГ передается онлайн-кинотеатр more.tv и 50% долей в «НМГ Студии» («дочка» по производству контента) , от «Ростелекома» — Wink, включая платформу для работы в ОТТ- и IPTV-средах.
Источник: Telegram-канал more.tv
  • По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, компании рассматривают возможность вывести на платформу новые продукты, включая «музыку и литературу».
  • Технологическая интеграция платформ будет проходить поэтапно, уточнили в НМГ. До её завершения подписчики обоих сервисов продолжат пользоваться ими на действующих условиях. «СП также рассмотрит варианты дальнейшего использования бренда more.tv для решения бизнес-задач», — отметили в компании.
  • В рамках СП будут использовать платформу «Ростелекома», утверждает источник «Ъ» в отрасли. «Основной вопрос — это абонентская база. Подобное объединение инициировали “МегаФон”» и Start, которые объявляли, что до конца 2022 года все закончат, но процесс до сих пор не завершен. Причина проста: относительно большая абонентская база “Мегафона”». Объявить им, что операторская платформа больше не работает и предложить просто перейти на новый сервис — это значит растерять по дороге большую часть абонентов».
  • В 2018 году НМГ и «Ростелеком» создали совместное предприятие «Медиа-Телеком», которое управляет платными каналами. Компании совместно производили фильмы и сериалы — «The Телки», «Нулевые». НМГ также управляет телеканалами СТС и «Домашний».

#новость #wink #moretv

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19 комментариев
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 Вадим Д.

Вспоминается (-:
https://youtu.be/g1-mmr3bRCw

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Фил Калленберг

Прощай, more.tv
Один из лучших сервисов
Был

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Полина Лааксо

а по каким критериям оцениваете киносервисы? интересно :—)

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Paul Brezcuu

Какие там критерии, это пятирублевый написал отработку) видимо сервис для просмотра чебурашки и прочего лапотного шлака. Тут большой вопрос кто вообще этими сервисами пользуется, а ля Винк и тд

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WOTTAK

шапочка из фольги не жмет?

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Garmonbon

Быстро подмога прибежала🤣. У тебя прям сегодня работа кипит

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Riddick

А вдруг там какая то крутая фишка, что даже Netflix бы завидовал и мы скоро её узнаем?)

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WOTTAK

кхе-кхе

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Riddick

Тоже интересно)

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Кирилл Макеев

ну море выпустил Чики
но думаю на этом его достижения закончены
тем более сейчас из под крыла Алины Кабаевой такой сериал бы не выпустили

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Фил Калленберг

Например, только там все старые сериалы можно смотреть без дурацкой цензуры и запикивания некоторых слов (они даже не матные!)
Удивился, насколько «нежный» Кинопоиск в этом плане

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Борис Интеграторов

Вообще не понятно по каким параметрам он лучший. Лучший он когда включен в Кинопоиск))

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Riddick

Больший кал, вкл в меньший?) Хотя отчасти соглашусь, что на безрыбье и рак - рыба.

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Lengor

Что то говно, что это, был пару лет подписчиком wink, в том числе на все каналы tv1000 viasat, как же я удивился когда перешёл на iptv и эти каналы там были в лучшем качестве.
А то что wink убирал часть этих каналов в разные пакеты ничего кроме отторжения не вызывало

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Мимо проходивший

Сцены тоже вырезают?

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неформат

протоколы строчат, сцены режут соответственно

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Булка хлеба

Давно бы свой кинопаб придумали с монетизацией, один хер зарубежных правообладателей тут нет уже. Гнали бы все зарубежные фильмы на сайт, и были бы первыми.

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Paul Brezcuu

А зачем, если есть тв бокс) один раз вложился и смотришь Торренты хоть в 4к без всяких ограничений. Кстати в кинопабе есть не весь контент

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Булка хлеба

Я не отказался бы платить по 500р в месяц, за абсолютно полный доступ к иностранным фильмам. А не как в Кинопоиске с подпиской, Аля три фильма по подписке, четвертый покупай за 500р. Одного не понятно, чего рф сервисы боятся? Санкций? Суда?

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19 комментариев
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