НМГ и «Ростелеком» закрыли сделку по объединению more.tv и Wink в один видеосервис Статьи редакции
В будущем компании могут добавить на новую платформу музыку и книги.
- Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink объединят под брендом последнего, объявили «Ростелеком» и «Национальная медиа группа» (НМГ) на ПМЭФ 2023.
- Компании учредят совместное предприятие, «Ростелеком» получит в нём 70%, НМГ – 30%. Соглашение о намерении объединить сервисы подписали ещё в июле 2022 года.
- Со стороны НМГ передается онлайн-кинотеатр more.tv и 50% долей в «НМГ Студии» («дочка» по производству контента) , от «Ростелекома» — Wink, включая платформу для работы в ОТТ- и IPTV-средах.
- По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, компании рассматривают возможность вывести на платформу новые продукты, включая «музыку и литературу».
- Технологическая интеграция платформ будет проходить поэтапно, уточнили в НМГ. До её завершения подписчики обоих сервисов продолжат пользоваться ими на действующих условиях. «СП также рассмотрит варианты дальнейшего использования бренда more.tv для решения бизнес-задач», — отметили в компании.
- В рамках СП будут использовать платформу «Ростелекома», утверждает источник «Ъ» в отрасли. «Основной вопрос — это абонентская база. Подобное объединение инициировали “МегаФон”» и Start, которые объявляли, что до конца 2022 года все закончат, но процесс до сих пор не завершен. Причина проста: относительно большая абонентская база “Мегафона”». Объявить им, что операторская платформа больше не работает и предложить просто перейти на новый сервис — это значит растерять по дороге большую часть абонентов».
- В 2018 году НМГ и «Ростелеком» создали совместное предприятие «Медиа-Телеком», которое управляет платными каналами. Компании совместно производили фильмы и сериалы — «The Телки», «Нулевые». НМГ также управляет телеканалами СТС и «Домашний».
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Вспоминается (-:
https://youtu.be/g1-mmr3bRCw
Прощай, more.tv
Один из лучших сервисов
Был
а по каким критериям оцениваете киносервисы? интересно :—)
Какие там критерии, это пятирублевый написал отработку) видимо сервис для просмотра чебурашки и прочего лапотного шлака. Тут большой вопрос кто вообще этими сервисами пользуется, а ля Винк и тд
шапочка из фольги не жмет?
Быстро подмога прибежала🤣. У тебя прям сегодня работа кипит
А вдруг там какая то крутая фишка, что даже Netflix бы завидовал и мы скоро её узнаем?)
кхе-кхе
Тоже интересно)
ну море выпустил Чики
но думаю на этом его достижения закончены
тем более сейчас из под крыла Алины Кабаевой такой сериал бы не выпустили
Например, только там все старые сериалы можно смотреть без дурацкой цензуры и запикивания некоторых слов (они даже не матные!)
Удивился, насколько «нежный» Кинопоиск в этом плане
Вообще не понятно по каким параметрам он лучший. Лучший он когда включен в Кинопоиск))
Больший кал, вкл в меньший?) Хотя отчасти соглашусь, что на безрыбье и рак - рыба.
Что то говно, что это, был пару лет подписчиком wink, в том числе на все каналы tv1000 viasat, как же я удивился когда перешёл на iptv и эти каналы там были в лучшем качестве.
А то что wink убирал часть этих каналов в разные пакеты ничего кроме отторжения не вызывало
Сцены тоже вырезают?
протоколы строчат, сцены режут соответственно
Давно бы свой кинопаб придумали с монетизацией, один хер зарубежных правообладателей тут нет уже. Гнали бы все зарубежные фильмы на сайт, и были бы первыми.
А зачем, если есть тв бокс) один раз вложился и смотришь Торренты хоть в 4к без всяких ограничений. Кстати в кинопабе есть не весь контент
Я не отказался бы платить по 500р в месяц, за абсолютно полный доступ к иностранным фильмам. А не как в Кинопоиске с подпиской, Аля три фильма по подписке, четвертый покупай за 500р. Одного не понятно, чего рф сервисы боятся? Санкций? Суда?