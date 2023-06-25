Книги, песни и сериал, с которыми Билл Гейтс предлагает провести лето 2023 года Статьи редакции
Роман, нон-фикшн, политическая драма и много музыки от сооснователя Microsoft.
Много лет подряд Билл Гейтс по традиции рекомендовал понравившиеся ему книги, которые могут скрасить лето. В 2023 году предприниматель захотел разбавить подборку песнями и сериалом — в надежде, что они приглянутся другим.
Книги
«Завтра, завтра, завтра», Габриэлль Зевин
Роман повествует о Сэме и Сэйди, которые в детстве подружились за игрой в Super Mario, а затем в колледже взялись за разработку собственных игровых проектов. Со временем Сэму начинает казаться, что Сэйди совсем не думает о жизнеспособности бизнеса, а Сэйди — что Сэм получает все лавры, пока она остаётся в тени.
Их история напомнила Гейтсу его молодость и то время, что он проводил с соучредителем Microsoft Полом Алленом. По словам предпринимателя, Зевин удалось точно передать, каково это — основать преуспевающую компанию и столкнуться со сложностями, без которых успеха бы не было.
"Born in Blackness", Говард Френч
Исследование Говарда Френча «ставит под сомнение» привычные взгляды Запада на африканский континент, пишет предприниматель.
Автор книги утверждает, что европейцы не совершили бы свои «великие географические открытия», если бы не деньги, которые они выручали с африканского золота. Он также не согласен с тем, что до прихода европейцев Африка была «безгосударственным и примитивным обществом». По его словам, местные города-государства могли посоперничать с европейскими в вопросах политического и военного устройства, а также торговли, искусства и науки.
Сериал
В качестве кинорекомендации предприниматель советует посмотреть датский сериал Borgen — «Правительство» (есть на российских стримингах). Политическая драма рассказывает о работе 40-летней Биргитте Нюборг — женщины, неожиданно для многих избранной премьер-министром.
Особое впечатление на предпринимателя произвели реалистичность происходящего — в частности то, как показано формирование коалиций: союзов, которые трудно построить и легко разрушить.
Музыка
В плейлист предпринимателя вошли песни, которые, по его мнению, могут стать саундтреком для посиделок на пляже, пикника на заднем дворе и поездки по жаркому летнему городу. Среди них — композиции, полюбившиеся ему совсем недавно, и те, что он слушал годами.
Spotify ушёл из России, поэтому в стране плейлист откроется только у тех, кто нашёл способ оплачивать подписку. Для тех, кто не пользуется сервисом, собрали все песни ниже — в том же порядке, в котором они размещены у Гейтса.
Vampire Weekend — Holiday
Jon Mero & LÒNIS — Feels This Good
Nina Simone — Feeling Good
Billie Holiday — On The Sunny Side Of The Street
Stevie Wonder — Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day
Jimi Hendrix — The Wind Cries Mary
Bill Withers — Lean on Me
Skull Snaps — It's A New Day
Maroon 5 — This Love
Tune-Yards, Angelique Kidjo, ?uestlove и Akua Naru — Lady
Enrique Iglesias — Bailando (при участии Sean Paul, Descemer Bueno и Gente De Zona)
Vance Joy — Don't Fade
U2 — One
Ed Sheeran — Eraser
Bonnie Tyler — Total Eclipse of the Heart
Alicia Keys — No One
Sara Bareilles — Hercules
Barbra Streisand — Don't Rain On My Parade
Adele — Set Fire To The Rain
The Beatles — Hey Jude
The Monkees — Daydream Believer
Brenton Wood — The Oogum Boogum Song
Procol Harum — A Whiter Shade of Pale
Dusty Springfield — The Windmills Of Your Mind
Ella Fitzgerald — It’s Only a Paper Moon
Joe Williams — Get Out My Life Woman
Nat King Cole — Orange Colored Sky
Willie Nelson — Blue Eyes Crying In The Rain
The Righteous Brothers — Unchained Melody
Bob Marley — Redemption Song
Louis Armstrong & Earl Hines — Weather Bird
Max Morath — St. Louis Rag
Brian Stokes Mitchell — The Impossible Dream (The Quest)
Для тех, кто уже всё прочитал, посмотрел и послушал: