«Правительство» жутко реалистично, потому что люди в нём — это прежде всего именно люди, а не политики. Нюборг — принципиальный и грамотный лидер, но порой склонна к высокомерию и жестокости и, бывает, глубоко заблуждается. При просмотре хочется, чтобы у неё всё получилось, но никто не пытается её при этом идеализировать.

Сериал выделяется тем, что не обожествляет своих персонажей, не выставляет их жертвами или злодеями. Он заставляет задуматься о том, на какие компромиссы идут политики, каких жертв требует работа, какой груз ответственности лежит на СМИ и каково это — быть хорошим родителем. Выводы же зритель должен сделать сам.