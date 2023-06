Роман, нон-фикшн, политическая драма и много музыки от сооснователя Microsoft.

{"id":731975,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":731975,"gtm":null} 33 просмотров

Билл Гейтс. Источник: Ladders

Много лет подряд Билл Гейтс по традиции рекомендовал понравившиеся ему книги, которые могут скрасить лето. В 2023 году предприниматель захотел разбавить подборку песнями и сериалом — в надежде, что они приглянутся другим.

Книги

Роман повествует о Сэме и Сэйди, которые в детстве подружились за игрой в Super Mario, а затем в колледже взялись за разработку собственных игровых проектов. Со временем Сэму начинает казаться, что Сэйди совсем не думает о жизнеспособности бизнеса, а Сэйди — что Сэм получает все лавры, пока она остаётся в тени.

Их история напомнила Гейтсу его молодость и то время, что он проводил с соучредителем Microsoft Полом Алленом. По словам предпринимателя, Зевин удалось точно передать, каково это — основать преуспевающую компанию и столкнуться со сложностями, без которых успеха бы не было.

Предупрежу тех, кто скептически настроен к книгам о видеоиграх: «Завтра, завтра, завтра» — это прежде всего великолепная метафора, раскрывающая устройство человеческих связей. Как пишет сама Зевин, «позволить другому человеку играть с тобой — это немалый риск, ведь придётся разрешить себе быть открытым, уязвимым и готовым к удару». Билл Гейтс

Исследование Говарда Френча «ставит под сомнение» привычные взгляды Запада на африканский континент, пишет предприниматель.

Автор книги утверждает, что европейцы не совершили бы свои «великие географические открытия», если бы не деньги, которые они выручали с африканского золота. Он также не согласен с тем, что до прихода европейцев Африка была «безгосударственным и примитивным обществом». По его словам, местные города-государства могли посоперничать с европейскими в вопросах политического и военного устройства, а также торговли, искусства и науки.

Если вы хотите больше узнать об истории Африки, её роли в развитии мировых рынков и о том, в чём заблуждается Запад на её счёт, — эта книга для вас. Билл Гейтс

Сериал

В качестве кинорекомендации предприниматель советует посмотреть датский сериал Borgen — «Правительство» (есть на российских стримингах). Политическая драма рассказывает о работе 40-летней Биргитте Нюборг — женщины, неожиданно для многих избранной премьер-министром.

Особое впечатление на предпринимателя произвели реалистичность происходящего — в частности то, как показано формирование коалиций: союзов, которые трудно построить и легко разрушить.

«Правительство» жутко реалистично, потому что люди в нём — это прежде всего именно люди, а не политики. Нюборг — принципиальный и грамотный лидер, но порой склонна к высокомерию и жестокости и, бывает, глубоко заблуждается. При просмотре хочется, чтобы у неё всё получилось, но никто не пытается её при этом идеализировать. Сериал выделяется тем, что не обожествляет своих персонажей, не выставляет их жертвами или злодеями. Он заставляет задуматься о том, на какие компромиссы идут политики, каких жертв требует работа, какой груз ответственности лежит на СМИ и каково это — быть хорошим родителем. Выводы же зритель должен сделать сам. Билл Гейтс

Трейлер первого сезона

Музыка

В плейлист предпринимателя вошли песни, которые, по его мнению, могут стать саундтреком для посиделок на пляже, пикника на заднем дворе и поездки по жаркому летнему городу. Среди них — композиции, полюбившиеся ему совсем недавно, и те, что он слушал годами.

Я не могу представить свою жизнь без музыки и с большим трепетом вспоминаю, как в детстве Пол Аллен включал мне пластинки и знакомил меня с разными исполнителями — например, с Джимми Хендриксом и альбомом его группы Are You Experienced? С возрастом я понял, какое это удовольствие — слушать хорошие песни в дороге. А сегодня продолжаю узнавать о новых композициях и исполнителях от своих детей, которые в этом разбираются, и друзей вроде Боно [из U2] (он тоже что-то да понимает). Билл Гейтс

Spotify ушёл из России, поэтому в стране плейлист откроется только у тех, кто нашёл способ оплачивать подписку. Для тех, кто не пользуется сервисом, собрали все песни ниже — в том же порядке, в котором они размещены у Гейтса.

Vampire Weekend — Holiday

Jon Mero & LÒNIS — Feels This Good

Nina Simone — Feeling Good

Billie Holiday — On The Sunny Side Of The Street

Stevie Wonder — Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day

Jimi Hendrix — The Wind Cries Mary

Bill Withers — Lean on Me

Skull Snaps — It's A New Day

Maroon 5 — This Love

Tune-Yards, Angelique Kidjo, ?uestlove и Akua Naru — Lady

Enrique Iglesias — Bailando (при участии Sean Paul, Descemer Bueno и Gente De Zona)

Vance Joy — Don't Fade

Ed Sheeran — Eraser

Bonnie Tyler — Total Eclipse of the Heart

Alicia Keys — No One

Sara Bareilles — Hercules

Barbra Streisand — Don't Rain On My Parade

Adele — Set Fire To The Rain

The Beatles — Hey Jude

The Monkees — Daydream Believer

Brenton Wood — The Oogum Boogum Song

Procol Harum — A Whiter Shade of Pale

Dusty Springfield — The Windmills Of Your Mind

Ella Fitzgerald — It’s Only a Paper Moon

Joe Williams — Get Out My Life Woman

Nat King Cole — Orange Colored Sky

Willie Nelson — Blue Eyes Crying In The Rain

The Righteous Brothers — Unchained Melody

Bob Marley — Redemption Song

Louis Armstrong & Earl Hines — Weather Bird

Max Morath — St. Louis Rag

Brian Stokes Mitchell — The Impossible Dream (The Quest)

Для тех, кто уже всё прочитал, посмотрел и послушал: