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Таня Боброва

В суды поступили протоколы на «Кинопоиск» и телеканал «ТВ-3» из-за «демонстрации ЛГБТ» несовершеннолетним Статьи редакции

Всего в России составили 33 подобных протокола.

  • Протокол в отношении телеканала «ТВ-3» по ч.2 ст.6.21.2 КоАП за «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений» поступил в Мещанский районный суд Москвы, пишет ТАСС. Дата заседания пока не назначена.
  • В Замоскворецкий районный суд поступили материалы административного дела в отношении «Кинопоиска», пишут «Ведомости». Речь также о протоколе по ч.2 ст.6.21.2 КоАП.
  • Из-за какого контента составили протоколы — неизвестно. По этой статье компаниям грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре 2022 года.
  • По словам главы комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александра Хинштейна, с момента вступления закона в силу составлено 33 протокола. В частности, речь идёт об онлайн-кинотеатах Start, Premier и других. В этих сервисах говорили, что претензии регулятора связаны в том числе с неверной возрастной маркировкой контента.

#новость #онлайнкинотеатры

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88 комментариев
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 debil

Ну так родители же есть у этих детей! Вот пусть они и контролируют весь процесс. Водка и сигареты тоже продаются в магазинах, так что теперь все магазины штрафовать?

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Гер Шмитт

Да власти плевать на детей и их родителей.

Им нужно изображать бурную деятельность, вот и изображают.

ЛГБТ удобный "враг", особенно в контексте линии партии.

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15 комментариев
Mr Jedix

Здесь ключевое слово у вас есть-"продаётся*. Во первых Продажа несовершеннолетним запрещена.
Пропаганда распространяется бесплатно и не просто внушает детям мягко говоря ЛГБТ, так ещё и практически принуждают к этому.
Как, например, в некоторых школах Америки детей до 12ти лет уже учат и рассказывают как заниматься анальным сексом с однополыми партнёрами, а вот уроки математики урезали.

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34 комментария
Денис Мартынов

Вот именно. Есть детский интернет. Государство, как обычно, берёт на себя функцию злой приёмной мамки.

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2 комментария
Alex Shevchenko

))

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Elena Pliner

дело в том, что и родителям тоже нельзя

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Аккаунт разморожен

Совковые бабки и дедки внезапно ощутили себя нужными и важными, пиша писульку против геев.

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Гер Шмитт

Мегаиронично что люди выросшие под это, не любят геев.

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1 комментарий
Вадим Д.

Неделя борьбы с ЛГБТ не просто продолжается, а набирает обороты.

Кого следующим запротоколируют?

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Роман

Тебя могут за то, что упомянул эти 4 буквы😅

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S1m0ne

полКавказа в жопу до свадьбы ебётся и все молчат! А тут гноить в тюрьмах с 14 лет за тяжкие преступления можно, а до 18 показывать им разное в мире - нельзя. Шапито!

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Роман

Мадам, по тонкому льду ходишь😂

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jonewayne

Эээ слушай дарагая, ты такие вещи ни гавари да! Аллах всё видит, и твой IP-адрес тожи есть!

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Stas Sokolov

Кто вообще эти жалобы строчит, интересно.

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Darth Swordman

И действительно, кто бы это мог быть?

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1 комментарий
illusive man

да полно всякой грязи по земле ходит, так что много кто может

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Александр

мне больше интересно кто последним будет

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Гер Шмитт

Те на кого россиянам плевать.

До этого были сироты(закон подлецов), журналисты и активисты(иностранные агенты), ЛГБТ тоже давненько.

Просто вспомни на кого россиянам насрать, будет следующий закон против него.

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Марина Крылова

Ну держись, Слепая

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Adam

Нехер было Стасику гадать

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1 комментарий
Ракот

Я пропустил как слепая стала лгбт пропогандировать? Я думал такие передачи только слабоумия могут.

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неформат

проще просто очередной нолог было ввести ибо цель содрать бабла, а не за что то наказать

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Роман

Куда уж проще. Тебя даже за твой ник могут притянуть по этому закону. Вдруг ты пропагандируешь неформатные отношения😅

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1 комментарий
Алексей Иванов

Илр штраф. Посмотрел, заплатил штраф - свободен.

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Нейрослав Жепетеев

Да сейчас на любого можно. Мне в шутку угрожали иском в суд за то, что я как-то иначе выглядел.
Да-да, угрозы можно делать даже в шутку. Я тоже офигел, когда узнал.

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Elena Pliner

ну это даже как-то по-светски, могли бы просто набить лицо, как это бывало в прежние времена, да и сейчас вполне часто бывает

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2 комментария
Kudgi

Френдли фаер?)

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Paul Brezcuu

Силовики продавливают свои интересы, возможно договорятся по другим позициям)

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Аккаунт разморожен

СЕЛОвик есть умовика не надо.

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Paul Brezcuu

От Яндекса есть комментарии?

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Alex R

Интересно почему vk не блокируют где детям доступны терабайты порно в том числе и ЛГБТ?

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88 комментариев
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