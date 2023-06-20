В суды поступили протоколы на «Кинопоиск» и телеканал «ТВ-3» из-за «демонстрации ЛГБТ» несовершеннолетним Статьи редакции
Всего в России составили 33 подобных протокола.
- Протокол в отношении телеканала «ТВ-3» по ч.2 ст.6.21.2 КоАП за «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений» поступил в Мещанский районный суд Москвы, пишет ТАСС. Дата заседания пока не назначена.
- В Замоскворецкий районный суд поступили материалы административного дела в отношении «Кинопоиска», пишут «Ведомости». Речь также о протоколе по ч.2 ст.6.21.2 КоАП.
- Из-за какого контента составили протоколы — неизвестно. По этой статье компаниям грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре 2022 года.
- По словам главы комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александра Хинштейна, с момента вступления закона в силу составлено 33 протокола. В частности, речь идёт об онлайн-кинотеатах Start, Premier и других. В этих сервисах говорили, что претензии регулятора связаны в том числе с неверной возрастной маркировкой контента.
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Ну так родители же есть у этих детей! Вот пусть они и контролируют весь процесс. Водка и сигареты тоже продаются в магазинах, так что теперь все магазины штрафовать?
Да власти плевать на детей и их родителей.
Им нужно изображать бурную деятельность, вот и изображают.
ЛГБТ удобный "враг", особенно в контексте линии партии.
Здесь ключевое слово у вас есть-"продаётся*. Во первых Продажа несовершеннолетним запрещена.
Пропаганда распространяется бесплатно и не просто внушает детям мягко говоря ЛГБТ, так ещё и практически принуждают к этому.
Как, например, в некоторых школах Америки детей до 12ти лет уже учат и рассказывают как заниматься анальным сексом с однополыми партнёрами, а вот уроки математики урезали.
Вот именно. Есть детский интернет. Государство, как обычно, берёт на себя функцию злой приёмной мамки.
))
дело в том, что и родителям тоже нельзя
Совковые бабки и дедки внезапно ощутили себя нужными и важными, пиша писульку против геев.
Мегаиронично что люди выросшие под это, не любят геев.
Неделя борьбы с ЛГБТ не просто продолжается, а набирает обороты.
Кого следующим запротоколируют?
Тебя могут за то, что упомянул эти 4 буквы😅
полКавказа в жопу до свадьбы ебётся и все молчат! А тут гноить в тюрьмах с 14 лет за тяжкие преступления можно, а до 18 показывать им разное в мире - нельзя. Шапито!
Мадам, по тонкому льду ходишь😂
Эээ слушай дарагая, ты такие вещи ни гавари да! Аллах всё видит, и твой IP-адрес тожи есть!
Кто вообще эти жалобы строчит, интересно.
И действительно, кто бы это мог быть?
да полно всякой грязи по земле ходит, так что много кто может
мне больше интересно кто последним будет
Те на кого россиянам плевать.
До этого были сироты(закон подлецов), журналисты и активисты(иностранные агенты), ЛГБТ тоже давненько.
Просто вспомни на кого россиянам насрать, будет следующий закон против него.
Ну держись, Слепая
Нехер было Стасику гадать
Я пропустил как слепая стала лгбт пропогандировать? Я думал такие передачи только слабоумия могут.
проще просто очередной нолог было ввести ибо цель содрать бабла, а не за что то наказать
Куда уж проще. Тебя даже за твой ник могут притянуть по этому закону. Вдруг ты пропагандируешь неформатные отношения😅
Илр штраф. Посмотрел, заплатил штраф - свободен.
Да сейчас на любого можно. Мне в шутку угрожали иском в суд за то, что я как-то иначе выглядел.
Да-да, угрозы можно делать даже в шутку. Я тоже офигел, когда узнал.
ну это даже как-то по-светски, могли бы просто набить лицо, как это бывало в прежние времена, да и сейчас вполне часто бывает
Френдли фаер?)
Силовики продавливают свои интересы, возможно договорятся по другим позициям)
СЕЛОвик есть умовика не надо.
От Яндекса есть комментарии?
Интересно почему vk не блокируют где детям доступны терабайты порно в том числе и ЛГБТ?