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Маша Цепелева

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн рублей за отсутствие маркировки «18+» в фильмах с ЛГБТ Статьи редакции

Это максимальный штраф по статье.

  • Мещанский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн рублей по статье о демонстрации кинофильмов с ЛГБТ без маркировки «18+», сообщило ТАСС. По данным «Медиазоны», речь о фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник».
  • Роскомнадзор в мае 2023 года составил протоколы на сервис по ст. 6.21.2 КоАП (об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних и распространении информации, вызывающей желание сменить пол). Тогда онлайн-кинотеатр уточнил, что речь о неверной возрастной маркировкой — «16+» вместо «18+», но не назвал, в каком фильме.
  • 2 июня суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Триколор» на 1,2 млн рублей из-за возрастной маркировки в фильме «Английский цирюльник», где был показан поцелуй двух героинь.
  • В июне регулятор рассказал ТАСС, что пока не нашёл ни одного материала с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений» в онлайн-кинотеатрах, но составил 24 административных протокола за распространение фильмов с «16+», демонстрирующих ЛГБТ.
  • Нарушения нашли у Movix, Start, Wink, «иви», «Кинопоиска», «Мегафон ТВ», «Триколор кино и ТВ онлайн», more.tv, Okko, Peers.TV, «Билайн ТВ» и Premier.
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре 2022 года. По словам главы комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александра Хинштейна, с момента вступления закона в силу составлено 33 протокола.

#новость

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82 комментария
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 Слегка Придурковатый

"где был показан поцелуй двух героинь"

За показ "Бриллиантовой руки" ещё никого не штрафовали? А "Карнавальной ночи"? Это ж гомосятина там одна!

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Kirill Kirillov

не подсказывайте им. А Брежнев то, Брежнев, как пропагандировал, как пропагандировал. Некоторые визитёры из делегаций на хронике тех лет явно не подозревали, что их засосёт бровастый старый дед))) По нынешним временам они должны предъявить иск к правоприемнице СССР за харрасмент

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Mary Murray

за это фото вас ждет 5 строгого режима) это же явная пропаганда того самого

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2 комментария
lakoros

А почему кинотеатры не поставят 18+ сразу на весь видеоконтент. а потом вручную не уберут его с проверенных детских мультиков?

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Kirill Kirillov

А в "Ну, погоди!" взрослый волк ( он в моём детстве ассоциировался именно со взрослым) курит, пьёт слабоалкогольные напитки и гоняется за маленьким зайчиком. Волку наносят серьёзный вред здоровью, увечья, садизм зайчика во всей красе, при этом зайчик положительный персонаж. Полный набор, надо 21+ ставить.

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8 комментариев
Gre Li

Я так удивлялся, почему «Сватов» нет в детском профиле. Оказалось, у них 16+ стоит. Ну, и кому нужна такая маркировка? Когда там реально 8+.

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2 комментария
Алекс Р

например Мастер и Маргарита сериал идет под 7+, а там сиськи

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3 комментария
Ware Wow

Такое чувство, что во власти много пострадавших от ЛГБТ )))

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Аккаунт разморожен

Собрание рабочей группы по вопросам ЛГБТ.

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2 комментария
Kirill Kirillov

Так до сих пор сидят и страдают.

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1 комментарий
Elena Pliner

мы даже знаем некоторых

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Алекс Р

таиланд

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Вадим Д.

Больше ЛГБТ-штрафов! Казна всё ещё пуста!

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Случайные фотографии

Как с трансгендерами 3000 за несколько лет до февраля это аж по сотне в год на всю страну на 170 млн. зато в сумме можно орать о уклонистах.
А тут 10 штрафов по лимону, месяц поработали и отчитались смотри дедушка какая польза стране от закона аж на сто тысяч миллионов рублей гейпропаганды нашли.

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4 комментария
Sergei Timofeyev

Выглядит как дополнительный налог!

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Константин Суворов

Ну с такой динамикой дефицит бюджета и правда особо не грозит.

А если серьёзно, то похоже стали действовать жёстко. Онлайн-кинотеатры кошмарят по максимуму. По маркировке рекламы выкатили безумные штрафы так и не пояснив всему рынку, как работать правильно (там буквально даже при искреннем желании - непонятно).

Любопытно, что всё это происходит на фоне заявлений с экономических форумов про - "не кошмарить бизнес, который не вредит здоровью".

Но постойте, там прямо сейчас от алкоголя и шаурмы люди умирают. Хотя это прямая обязанность регулирующих органов не допускать в принципе.

То ли дело несколько лямов за поцелуи срубить. Даже напрягаться не надо.

Безумно расстраивает этот постоянный рассинхрон. Слова по умолчанию расходятся с действиями.

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Elena Pliner

ну так умереть от отравления или быть изнасилованным бутылкой или терпеть побои от мужчин это не так страшно, как добровольные отношения взрослых людей, которые не влияют никак на сексуальную ориентацию других (иное не доказано)

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Mista

Про алкоголь, который убивает людей как раз вспомнили. Предлагают государственное регулирование продажи алкоголя. Грубо говоря, запретить частным компаниям реализацию. А то, что история началась с кражи метилового спирта с ментовского склада, как то предпочли упустить.

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1 комментарий
Алекс Р

за рекламу получают пиздюлей заслужено

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debil

Хахаха! Можно подумать кто увидел эту маркировку передумает смотреть фильм… она такая из 18+ трансформируется и говорит: ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ!

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Kirill Kirillov

Нет, они передумают менять пол. Там же про желание сменить пол написано. "Горбатую гору" по всем каналам показали в своё время. Миллионы российских мужиков изъявили желание пол сменить и выстроились в очереди.

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2 комментария
lakoros

А на VK роскомнадзор никогда не заходил? одноклассники там.
https://vk.com/video1346645_170656075
https://ok.ru/video/1697500957360

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Аккаунт разморожен

А где сотрудники надзора сами будут смотреть православное гей-порно?

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Kirill Kirillov

А в ВК дядя майор сидит, переписывает тех, кто по ссылке перешёл, как неблагонадёжных и склонных к всякоразному атата

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Случайные фотографии

Ага вот и состав на распространение и пропаганду.

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Digital-агенство Topland

Не могу сказать, что это плохо. Но 4 млн. - это слишком.

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Eternal Hate

По миллиону на каждую губу

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D e v e l

чем меньше связей тем больше штраф😁

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Elena Pliner

Ну что же, можно сказать, что так или иначе прайд состоялся

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Алекс Р

Чего ему не имется со своим ЛГБТ+, целых 450 пидарасов на думской

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Dima Alexeev

Почему бы просто не запретить фильмы с ЛГБТ в официальных кино- и онлайн-прокатах?
Явно к этому идёт. Нет смысла вводить полумеры

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Dima Alexeev
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18 комментариев
Makar

"речь о фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник»."
Кто-нибудь видел друзья? Чего это они так возбудились то? Стоит смотреть али нет?

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Elena Pliner

скорее, пока можно

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Комментарий удален модератором

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Makar

Ах они негодяи!

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Connie Ferguson

Отлично

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Стас Трихонов

4 ляма.
Неплохо подняли денег. Просто деньги из мужского поцелуя...

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Зеленый самолетик

Подписка подорожает?

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Mary Murray

фильм скачан с рутрекера ?

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82 комментария
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