Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн рублей за отсутствие маркировки «18+» в фильмах с ЛГБТ Статьи редакции
Это максимальный штраф по статье.
- Мещанский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн рублей по статье о демонстрации кинофильмов с ЛГБТ без маркировки «18+», сообщило ТАСС. По данным «Медиазоны», речь о фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник».
- Роскомнадзор в мае 2023 года составил протоколы на сервис по ст. 6.21.2 КоАП (об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних и распространении информации, вызывающей желание сменить пол). Тогда онлайн-кинотеатр уточнил, что речь о неверной возрастной маркировкой — «16+» вместо «18+», но не назвал, в каком фильме.
- 2 июня суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Триколор» на 1,2 млн рублей из-за возрастной маркировки в фильме «Английский цирюльник», где был показан поцелуй двух героинь.
- В июне регулятор рассказал ТАСС, что пока не нашёл ни одного материала с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений» в онлайн-кинотеатрах, но составил 24 административных протокола за распространение фильмов с «16+», демонстрирующих ЛГБТ.
- Нарушения нашли у Movix, Start, Wink, «иви», «Кинопоиска», «Мегафон ТВ», «Триколор кино и ТВ онлайн», more.tv, Okko, Peers.TV, «Билайн ТВ» и Premier.
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре 2022 года. По словам главы комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александра Хинштейна, с момента вступления закона в силу составлено 33 протокола.
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"где был показан поцелуй двух героинь"
За показ "Бриллиантовой руки" ещё никого не штрафовали? А "Карнавальной ночи"? Это ж гомосятина там одна!
не подсказывайте им. А Брежнев то, Брежнев, как пропагандировал, как пропагандировал. Некоторые визитёры из делегаций на хронике тех лет явно не подозревали, что их засосёт бровастый старый дед))) По нынешним временам они должны предъявить иск к правоприемнице СССР за харрасмент
за это фото вас ждет 5 строгого режима) это же явная пропаганда того самого
А почему кинотеатры не поставят 18+ сразу на весь видеоконтент. а потом вручную не уберут его с проверенных детских мультиков?
А в "Ну, погоди!" взрослый волк ( он в моём детстве ассоциировался именно со взрослым) курит, пьёт слабоалкогольные напитки и гоняется за маленьким зайчиком. Волку наносят серьёзный вред здоровью, увечья, садизм зайчика во всей красе, при этом зайчик положительный персонаж. Полный набор, надо 21+ ставить.
Я так удивлялся, почему «Сватов» нет в детском профиле. Оказалось, у них 16+ стоит. Ну, и кому нужна такая маркировка? Когда там реально 8+.
например Мастер и Маргарита сериал идет под 7+, а там сиськи
Такое чувство, что во власти много пострадавших от ЛГБТ )))
Собрание рабочей группы по вопросам ЛГБТ.
Так до сих пор сидят и страдают.
мы даже знаем некоторых
таиланд
Больше ЛГБТ-штрафов! Казна всё ещё пуста!
Как с трансгендерами 3000 за несколько лет до февраля это аж по сотне в год на всю страну на 170 млн. зато в сумме можно орать о уклонистах.
А тут 10 штрафов по лимону, месяц поработали и отчитались смотри дедушка какая польза стране от закона аж на сто тысяч миллионов рублей гейпропаганды нашли.
Выглядит как дополнительный налог!
Ну с такой динамикой дефицит бюджета и правда особо не грозит.
А если серьёзно, то похоже стали действовать жёстко. Онлайн-кинотеатры кошмарят по максимуму. По маркировке рекламы выкатили безумные штрафы так и не пояснив всему рынку, как работать правильно (там буквально даже при искреннем желании - непонятно).
Любопытно, что всё это происходит на фоне заявлений с экономических форумов про - "не кошмарить бизнес, который не вредит здоровью".
Но постойте, там прямо сейчас от алкоголя и шаурмы люди умирают. Хотя это прямая обязанность регулирующих органов не допускать в принципе.
То ли дело несколько лямов за поцелуи срубить. Даже напрягаться не надо.
Безумно расстраивает этот постоянный рассинхрон. Слова по умолчанию расходятся с действиями.
ну так умереть от отравления или быть изнасилованным бутылкой или терпеть побои от мужчин это не так страшно, как добровольные отношения взрослых людей, которые не влияют никак на сексуальную ориентацию других (иное не доказано)
Про алкоголь, который убивает людей как раз вспомнили. Предлагают государственное регулирование продажи алкоголя. Грубо говоря, запретить частным компаниям реализацию. А то, что история началась с кражи метилового спирта с ментовского склада, как то предпочли упустить.
за рекламу получают пиздюлей заслужено
Хахаха! Можно подумать кто увидел эту маркировку передумает смотреть фильм… она такая из 18+ трансформируется и говорит: ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ!
Нет, они передумают менять пол. Там же про желание сменить пол написано. "Горбатую гору" по всем каналам показали в своё время. Миллионы российских мужиков изъявили желание пол сменить и выстроились в очереди.
А на VK роскомнадзор никогда не заходил? одноклассники там.
https://vk.com/video1346645_170656075
https://ok.ru/video/1697500957360
А где сотрудники надзора сами будут смотреть православное гей-порно?
А в ВК дядя майор сидит, переписывает тех, кто по ссылке перешёл, как неблагонадёжных и склонных к всякоразному атата
Ага вот и состав на распространение и пропаганду.
Не могу сказать, что это плохо. Но 4 млн. - это слишком.
По миллиону на каждую губу
чем меньше связей тем больше штраф😁
Ну что же, можно сказать, что так или иначе прайд состоялся
Чего ему не имется со своим ЛГБТ+, целых 450 пидарасов на думской
Почему бы просто не запретить фильмы с ЛГБТ в официальных кино- и онлайн-прокатах?
Явно к этому идёт. Нет смысла вводить полумеры
"речь о фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник»."
Кто-нибудь видел друзья? Чего это они так возбудились то? Стоит смотреть али нет?
скорее, пока можно
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Ах они негодяи!
Отлично
4 ляма.
Неплохо подняли денег. Просто деньги из мужского поцелуя...
Подписка подорожает?
фильм скачан с рутрекера ?