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Таня Боброва

Минцифры начало обсуждать отказ от блокировки пиратских онлайн-кинотеатров с западным контентом Статьи редакции

При определённых условиях.

  • Минцифры подтвердило, что изучает возможность отказаться от ограничений доступа к сайтам с нелицензионным видеоконтентом западных компаний, пишет РБК со ссылкой на ведомство. О том, что министерство вместе с представителями отрасли обсуждает это, 22 июня 2023 года говорил источник «РИА Новости».
  • Для этого должны соблюдаться некоторые условия: контент не должен быть легально представлен в российских онлайн-кинотеатрах, не должен находиться в прокате в офлайн-кинотеатрах, а также не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.
  • В 2022 году Disney, Warner Bros. и другие западные студии приостановили работу в России. В итоге только за лето 2022-го «Яндекс» заблокировал на 42% больше ссылок в поиске год к году (9,1 млн) по антипиратскому меморандуму.
  • В августе 2022-го в Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании контента, на который правообладатели из «недружественных» стран отозвали лицензии. Его поддержали кинотеатры и книгоиздатели, но против выступили онлайн-кинотеатры. В итоге законопроект вернули автору.
  • В феврале 2023-го Минкультуры анонсировало законопроект, который запретит показывать в кинотеатрах пиратские копии фильмов без прокатных удостоверений.

#новость #онлайнкинотеатры

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38 комментариев
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 debil

Признайте! Не можем мы без западных благ! Зачем все это лицемерие?

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При себе ничего нет

Запад не повелся на кидок царька.
Царьёк обиделся

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Wittgenstein

Вот смех смехом, а для глубинной России иностранные фильмы и сериалы не нужны. Они прекрасно потребляют отечественный контент, смотрят российские аналитические программы и ругают Байдена.

Это для вас хипстеры делают, чтобы вы вернулись из заграницы в родные края. Это целевая пиар акция для небольшой аудитории, которую пытаются вернуть обратно. Другое дело, что они уехали не столько ради сериалов и спотифая

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Невкусно и грустно

Осталось выяснить, что этот глубинный контент аналоговнетят с западного.

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Aliona Marketing

Так уехали же всякие "лентяи и безработные", "пятно на теле страны". Зачем их возвращать?)) Это ж всякие разные нехорошие люди, земля же очищается

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Тони Сопраношвили

Так их возвращают, чтобы мы снова убедились в их трюхлявости

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Mary Murray

так они и не отказывались - это только для вас)

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Елена Попова

Мы то давно уже во всем признались

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DeepFakescovery channel

ну детки чиновников точно не могут, и уже сидят в тылу врага, ведя разведку.

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Слегка Придурковатый

Максут, вылазь сюда. Попиздим за торренты.

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Максут Шадаев

Да ну вас, злые вы(

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Слегка Придурковатый

Опять вместо работы на виси сидишь? Вот так, значит, экономику страны поднимаешь? Будешь так бездарно тратить время, подсидит тебя один из замов.

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Максут Шадаев

Быстрее бы, я просто в поездке))

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Вадим Д.

Вот это дело! И торренты в Госуслуги можно добавить, посещаемость ещё вырастет (-:

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Wittgenstein

Сейчас поднимем отечественный кинематографЪ и вновь заблокируем. Успевайте смотреть =)

P.S. до поднятия отечественного кинематографа осталось 99 лет 3 месяца 11 дней 6 часов 11 минут.

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Alex Flints
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Слегка Придурковатый

Это наш парень, три тысячи чертей!

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Тони Сопраношвили

Джек Чижик

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Alexey Taruntaev

А у нас есть ограничения на сайты с пиратским контентом?

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При себе ничего нет

Hdrezka разблокируют ?
- врятли

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Александр Солдатов

*Вряд ли

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умный человек

* Запрещённая организация

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Aliona Marketing

А он заблокирован что ли🙄 а как я его смотрю? 😂 и Фильмикс тоже

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Mark Kats

а их блокировали?
а, у меня просто впн включен

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Михаил Сметанников

А есть ссылочки? Друг спрашивает

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Mark Kats

сорри, мы не настолько близко знакомы 🤪

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Фоксик

Прямо торренты побежали.
И даже интересно, а как проверять будут?
Там же почти любой может создать раздачу

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dimaworldboy

Никак. Ну Ру трекеру уже предлагали такой компромисс. На пол шишечки уступить или заблокируем совсем. В итоге на голосовании пользователей было решено не идти на такие компромиссы, быть заблокированными в РФ но продолжать быть собой

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Телячья ярость

Свободу

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Юлия Заозерова

Не смогли заменить, значит разрешат пиратские сайты

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Eva

Вроде и раньше не особо мешало, но новость отличная!

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Константин Суворов

Честно говоря мне порой кажется, что легальные и нелегальные онлайн-кинотеатры итак, вероятно, могут держать одни и те же люди.

Сами прикиньте как удобно, если не заплатят за легальный, то заплатят за "подпольный". А если касса одна, то всех всё устраивает внутри одного рынка. Причем и пользователей и владельцев. Даже постоянный рост почти гарантирован. А ещё это укладывается в концепцию: "не можешь победить - возглавь". Судя по новостям, решили чуть пооткровеннее на фоне санкций поговорить об этом.

Пруфов нет, только домыслы.

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Алеоп

Как-будто это кому-то мешало

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Neutron

невероятное достижение...

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dimaworldboy

Ну хотя бы так. Я неоднократно говорил что за расизм нужно наказывать, какие либо правила уже не актуальны, когда у тебя гоп стояп 300 лярдов и т.д. Все показывать в кинотеатрах и разрешить пиратские онлайн сайты. Ещё раз процитируй Д.А. Медведева - наносите им максимальный ущерб :)

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Shanon Quinn

Хорошо

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dimaworldboy

Ещё мысль. Кинопоиск и прочие могли создать клоны сервисы (с другим дизайном конечно), оформленные на другие юрлица и учредителей и просто гонять там все , где не продлили лицензию за символические 100р. Назвать сайт типо “Кино всем» или «Кино без границ» и вперед!

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Seppo Nopilainen

Книгу Кинга официально уже спиздили, если что.

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38 комментариев
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