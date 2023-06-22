Минцифры начало обсуждать отказ от блокировки пиратских онлайн-кинотеатров с западным контентом Статьи редакции
При определённых условиях.
- Минцифры подтвердило, что изучает возможность отказаться от ограничений доступа к сайтам с нелицензионным видеоконтентом западных компаний, пишет РБК со ссылкой на ведомство. О том, что министерство вместе с представителями отрасли обсуждает это, 22 июня 2023 года говорил источник «РИА Новости».
- Для этого должны соблюдаться некоторые условия: контент не должен быть легально представлен в российских онлайн-кинотеатрах, не должен находиться в прокате в офлайн-кинотеатрах, а также не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.
- В 2022 году Disney, Warner Bros. и другие западные студии приостановили работу в России. В итоге только за лето 2022-го «Яндекс» заблокировал на 42% больше ссылок в поиске год к году (9,1 млн) по антипиратскому меморандуму.
- В августе 2022-го в Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании контента, на который правообладатели из «недружественных» стран отозвали лицензии. Его поддержали кинотеатры и книгоиздатели, но против выступили онлайн-кинотеатры. В итоге законопроект вернули автору.
- В феврале 2023-го Минкультуры анонсировало законопроект, который запретит показывать в кинотеатрах пиратские копии фильмов без прокатных удостоверений.
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Признайте! Не можем мы без западных благ! Зачем все это лицемерие?
Запад не повелся на кидок царька.
Царьёк обиделся
Вот смех смехом, а для глубинной России иностранные фильмы и сериалы не нужны. Они прекрасно потребляют отечественный контент, смотрят российские аналитические программы и ругают Байдена.
Это для вас хипстеры делают, чтобы вы вернулись из заграницы в родные края. Это целевая пиар акция для небольшой аудитории, которую пытаются вернуть обратно. Другое дело, что они уехали не столько ради сериалов и спотифая
Осталось выяснить, что этот глубинный контент аналоговнетят с западного.
Так уехали же всякие "лентяи и безработные", "пятно на теле страны". Зачем их возвращать?)) Это ж всякие разные нехорошие люди, земля же очищается
Так их возвращают, чтобы мы снова убедились в их трюхлявости
так они и не отказывались - это только для вас)
Мы то давно уже во всем признались
ну детки чиновников точно не могут, и уже сидят в тылу врага, ведя разведку.
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Максут, вылазь сюда. Попиздим за торренты.
Да ну вас, злые вы(
Опять вместо работы на виси сидишь? Вот так, значит, экономику страны поднимаешь? Будешь так бездарно тратить время, подсидит тебя один из замов.
Быстрее бы, я просто в поездке))
Вот это дело! И торренты в Госуслуги можно добавить, посещаемость ещё вырастет (-:
Сейчас поднимем отечественный кинематографЪ и вновь заблокируем. Успевайте смотреть =)
P.S. до поднятия отечественного кинематографа осталось 99 лет 3 месяца 11 дней 6 часов 11 минут.
Это наш парень, три тысячи чертей!
Джек Чижик
А у нас есть ограничения на сайты с пиратским контентом?
Hdrezka разблокируют ?
- врятли
*Вряд ли
* Запрещённая организация
А он заблокирован что ли🙄 а как я его смотрю? 😂 и Фильмикс тоже
а их блокировали?
а, у меня просто впн включен
А есть ссылочки? Друг спрашивает
сорри, мы не настолько близко знакомы 🤪
Прямо торренты побежали.
И даже интересно, а как проверять будут?
Там же почти любой может создать раздачу
Никак. Ну Ру трекеру уже предлагали такой компромисс. На пол шишечки уступить или заблокируем совсем. В итоге на голосовании пользователей было решено не идти на такие компромиссы, быть заблокированными в РФ но продолжать быть собой
Свободу
Не смогли заменить, значит разрешат пиратские сайты
Вроде и раньше не особо мешало, но новость отличная!
Честно говоря мне порой кажется, что легальные и нелегальные онлайн-кинотеатры итак, вероятно, могут держать одни и те же люди.
Сами прикиньте как удобно, если не заплатят за легальный, то заплатят за "подпольный". А если касса одна, то всех всё устраивает внутри одного рынка. Причем и пользователей и владельцев. Даже постоянный рост почти гарантирован. А ещё это укладывается в концепцию: "не можешь победить - возглавь". Судя по новостям, решили чуть пооткровеннее на фоне санкций поговорить об этом.
Пруфов нет, только домыслы.
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Как-будто это кому-то мешало
невероятное достижение...
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Ну хотя бы так. Я неоднократно говорил что за расизм нужно наказывать, какие либо правила уже не актуальны, когда у тебя гоп стояп 300 лярдов и т.д. Все показывать в кинотеатрах и разрешить пиратские онлайн сайты. Ещё раз процитируй Д.А. Медведева - наносите им максимальный ущерб :)
Хорошо
Ещё мысль. Кинопоиск и прочие могли создать клоны сервисы (с другим дизайном конечно), оформленные на другие юрлица и учредителей и просто гонять там все , где не продлили лицензию за символические 100р. Назвать сайт типо “Кино всем» или «Кино без границ» и вперед!
Книгу Кинга официально уже спиздили, если что.