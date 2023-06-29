Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start на 3,7 млн рублей за отсутствие маркировки «18+» в фильме с ЛГБТ Статьи редакции
Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.
- О вердикте Черёмушкинского суда рассказали корреспонденты ТАСС и Telegram-канала «Осторожно, новости». По данным последнего, штраф в 3,8 млн рублей связан с фрагментом итальянского фильма «Идеальные незнакомцы». Изначально его показывали в России с ограничением «16+», которое установил Минкульт, но на Start маркировку «давно» поменяли на «18+», рассказали в стриминговом сервисе.
- В Start обратили внимание, что речь идёт о «демонстрации ЛГБТ», а не «пропаганде». По словам компании, это «принципиально разные статьи». Там также сказали, что критерии для определения «ЛГБТ-демонстрации» и возрастной маркировки по-прежнему неоднозначно сформулированы. Это усложняет работу киносервисов.
- Роскомнадзор составил протоколы на Start в мае 2023 года — по ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Эта статья предполагает штрафы от 1 млн до 4 млн рублей или приостановку работы на 90 суток.
- 2 июня штраф в 1,2 млн рублей по делу об «ЛГБТ-пропаганде» получил «Триколор» — за неверную маркировку «16+» для фильма «Английский цирюльник». 21 июня суд оштрафовал Premier на 4 млн рублей — решение касалось уже упомянутых картин: «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы».
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре 2022 года. По словам главы комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александра Хинштейна, с момента вступления закона в силу составлено 33 протокола.
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Забавно. Штраф за отсутствие плашки, которая, мало на что влияет, исчисляется миллионами, а слив персональных данных, которые можно использовать в корыстных целях - всего лишь 60т.р.
Логика покинула чат.
Данные пользователей сливается из-за геев! Или они же и сливают! Всё из-за воздействия пропаганды нетрадиционных ценностей!
Что, не смешно?
Все сообразно ущербу в рамках долгосрочных рамок социальных последствий. Если страна вырождается из-за нетрадиционной повестки надо сразу делать предупредительный выстрел в голову чтобы неповадно было. Второй аспект: охрана персональных данных по сложности несоизмерима с заменой цифры 6 на цифру 8 в плашке. И если прокатчики демонстративно кладут болт на законы или рассматривают законы исключительно в свою пользу, то наказание тоже дифференцируется.
В общем, хоть и есть перекосы на местах, логика тут есть. С политической а не экономической точки зрения в первую очередь, потому что запрет на радужных ребят это защита не кошелька а нации.
так если уже давно все слито за что штраф)
Это хдрезка и лордфильм проплатили устранение конкурентов
Вы чего? Уже не 60т.р. а целых 70т.р.на днях новость про Тиньков была...
Количество новостей этой тематики явно тянет на статью о пропаганде
Тоже подумалось что логичнее «отмена» а не подробности в каких фильмов, что и в каких позах показывают.
Да сколько можно заниматься херней?
Комментарий удален модератором
Это пока вы гей пропаганду хорошую не посмотрели так говорите, а вот потом не жалуйтесь
Ещё не начинали...
не понимаю, тут несколько миллионов штраф а при утечке данных пару сотен тысяч. где логика?
Этого нам не понять ,логики тут нет
Десятков даже а не сотен тысяч...
В этой стране всегда и во всем виноваты еареи, лгбт и запад. Ничего нового. Если в стране низкая рождаемость, значит во всем виноваты геи и трансы. Запретить!!!
криминал, мятеж, разврат - это запад виноват!
Ты говоришь про евреев я помню в прошлом такую политику вёл один жёсткий диктатор из-а которого погибло очень много евреев его звали Адольф Гитлер так что думаю тебе не кидать всю вину на ково попало или ты поддерживаешь похожую политику с тем диктатором?
Может сразу на все фильмы прилепить плашку 70+ и не мучаться?
Ничего. Сотрудникам прокатчиков деньги платят, чтобы разбирались, на какой фильм какую плашку ставить. Вот пусть и разбираются.
я сразу сказал что похер им на лгбт, это акциз нолог и т.д., с физиков по 50к муторно бодаться, а тут хоп и мультами и обжаловать особо не будут
Интересы и их пересечение. Как в правовом государстве, крайние выявляются грубым методом нарушения прав и свобод.
А где ты видел правовое государство?
Где ты видел государство?
Россия это некий аналог государства, но им уже не сильно является учитывая недавние события.
Просто люди которым комфортно обворовывать страну захватили власть и правят как ОПГ.
А что - у нас можно показывать такое кинцо, просто с маркировкой? А как же голосование за скрепную конституцию? Опять наёбка? 🤣🤦♂️
Что и ожидалось, жалко старт молчать будет. Хотя по хорошему подарочки с г***** мог бы отправить все тем, кто топил за закон.
Что еще ожидать от любимой секретарши, которую по непонятной причине поставили управлять цифровым бизнесмо
"Уточнено в 18:21 мск. В Start уточнили vc.ru, что сумма штрафа составила не 3,8 млн рублей, как сообщали СМИ ранее, а 3,7 млн."-другое дело было бы если сократились цифры до запятой
когда срочно понадобились деньги государству ,так и маркировка не та ,и контекст и сюжет и вообще все плохо
Что то суд разыгрался не на шутку
родненький причём(
вот это они конечно лупят штрафы
херсонские сертификаты по 3 миллиона рублей и списание чужих долгов новоприсоединившимся территориям сами себя не оплатят.
Пиздец☠️
Надо было показывать только российскую адаптацию, тогда бы не наказали!
нет ли тут дискриминации трансгендеров и неопределившихся
Так определись
Лишь бы штраф лишний влепить.
За утечку данных штраф 60к, за утечку жёп штраф 4000к?
с суммой штрафа они явно не мелочатся
"Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано."
"В Start уточнили vc.ru, что сумма штрафа составила не 3,8 млн рублей, как сообщали СМИ ранее, а 3,7 млн."
О-о-о торги пошли!
Это как Gb и GB - айти ресурс же. Должны понимать.
Так за пропаганду вроде как сажать должны
Что за старт? Впервые вижу
И не знал про эти фильмы, а теперь что посмотреть надо?
.
Вот это лютый экстремизм! Не то, что шалость повара на фоне сдрейфевших слабовиков
Ах они негодяи...