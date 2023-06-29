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Полина Лааксо

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Start на 3,7 млн рублей за отсутствие маркировки «18+» в фильме с ЛГБТ Статьи редакции

Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

Уточнено в 18:21 мск. В Start уточнили vc.ru, что сумма штрафа составила не 3,8 млн рублей, как сообщали СМИ ранее, а 3,7 млн.
  • О вердикте Черёмушкинского суда рассказали корреспонденты ТАСС и Telegram-канала «Осторожно, новости». По данным последнего, штраф в 3,8 млн рублей связан с фрагментом итальянского фильма «Идеальные незнакомцы». Изначально его показывали в России с ограничением «16+», которое установил Минкульт, но на Start маркировку «давно» поменяли на «18+», рассказали в стриминговом сервисе.
  • В Start обратили внимание, что речь идёт о «демонстрации ЛГБТ», а не «пропаганде». По словам компании, это «принципиально разные статьи». Там также сказали, что критерии для определения «ЛГБТ-демонстрации» и возрастной маркировки по-прежнему неоднозначно сформулированы. Это усложняет работу киносервисов.
  • Роскомнадзор составил протоколы на Start в мае 2023 года — по ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Эта статья предполагает штрафы от 1 млн до 4 млн рублей или приостановку работы на 90 суток.
Дополнено в 15:38 мск. Суд также оштрафовал «Мегафон» за отсутствие маркировки «18+» на фильме «Английский цирюльник». Сумма штрафа составила 1 млн рублей.
  • 2 июня штраф в 1,2 млн рублей по делу об «ЛГБТ-пропаганде» получил «Триколор» — за неверную маркировку «16+» для фильма «Английский цирюльник». 21 июня суд оштрафовал Premier на 4 млн рублей — решение касалось уже упомянутых картин: «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы».
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре 2022 года. По словам главы комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александра Хинштейна, с момента вступления закона в силу составлено 33 протокола.
Источник: ONY

#новость #start #роскомнадзор

2585 просмотров
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117 комментариев
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 Revenant

Забавно. Штраф за отсутствие плашки, которая, мало на что влияет, исчисляется миллионами, а слив персональных данных, которые можно использовать в корыстных целях - всего лишь 60т.р.
Логика покинула чат.

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пешка

Данные пользователей сливается из-за геев! Или они же и сливают! Всё из-за воздействия пропаганды нетрадиционных ценностей!

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2 комментария
Роман

Что, не смешно?

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2 комментария
Сергей Авдеев

Все сообразно ущербу в рамках долгосрочных рамок социальных последствий. Если страна вырождается из-за нетрадиционной повестки надо сразу делать предупредительный выстрел в голову чтобы неповадно было. Второй аспект: охрана персональных данных по сложности несоизмерима с заменой цифры 6 на цифру 8 в плашке. И если прокатчики демонстративно кладут болт на законы или рассматривают законы исключительно в свою пользу, то наказание тоже дифференцируется.
В общем, хоть и есть перекосы на местах, логика тут есть. С политической а не экономической точки зрения в первую очередь, потому что запрет на радужных ребят это защита не кошелька а нации.

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44 комментария
Crystal с

так если уже давно все слито за что штраф)

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Случайные фотографии

Это хдрезка и лордфильм проплатили устранение конкурентов

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Makar

Вы чего? Уже не 60т.р. а целых 70т.р.на днях новость про Тиньков была...

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Артём Горячкин

Количество новостей этой тематики явно тянет на статью о пропаганде

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Сергей Авдеев

Тоже подумалось что логичнее «отмена» а не подробности в каких фильмов, что и в каких позах показывают.

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3 комментария
debil

Да сколько можно заниматься херней?

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Комментарий удален модератором

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Случайные фотографии

Это пока вы гей пропаганду хорошую не посмотрели так говорите, а вот потом не жалуйтесь

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1 комментарий
Makar

Ещё не начинали...

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Капибара

не понимаю, тут несколько миллионов штраф а при утечке данных пару сотен тысяч. где логика?

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Вячеслав Макаров

Этого нам не понять ,логики тут нет

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Makar

Десятков даже а не сотен тысяч...

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Александр

В этой стране всегда и во всем виноваты еареи, лгбт и запад. Ничего нового. Если в стране низкая рождаемость, значит во всем виноваты геи и трансы. Запретить!!!

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Alex

криминал, мятеж, разврат - это запад виноват!

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1 комментарий
Other

Ты говоришь про евреев я помню в прошлом такую политику вёл один жёсткий диктатор из-а которого погибло очень много евреев его звали Адольф Гитлер так что думаю тебе не кидать всю вину на ково попало или ты поддерживаешь похожую политику с тем диктатором?

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1 комментарий
Фоксик

Может сразу на все фильмы прилепить плашку 70+ и не мучаться?

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Сергей Авдеев

Ничего. Сотрудникам прокатчиков деньги платят, чтобы разбирались, на какой фильм какую плашку ставить. Вот пусть и разбираются.

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19 комментариев
неформат

я сразу сказал что похер им на лгбт, это акциз нолог и т.д., с физиков по 50к муторно бодаться, а тут хоп и мультами и обжаловать особо не будут

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Avetis Khizarchian

Интересы и их пересечение. Как в правовом государстве, крайние выявляются грубым методом нарушения прав и свобод.

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Гер Шмитт

А где ты видел правовое государство?

Где ты видел государство?

Россия это некий аналог государства, но им уже не сильно является учитывая недавние события.

Просто люди которым комфортно обворовывать страну захватили власть и правят как ОПГ.

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1 комментарий
Serge Schukin

А что - у нас можно показывать такое кинцо, просто с маркировкой? А как же голосование за скрепную конституцию? Опять наёбка? 🤣🤦‍♂️

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Yan

Что и ожидалось, жалко старт молчать будет. Хотя по хорошему подарочки с г***** мог бы отправить все тем, кто топил за закон.

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Телячья ярость

Что еще ожидать от любимой секретарши, которую по непонятной причине поставили управлять цифровым бизнесмо

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Ирина Жданова

"Уточнено в 18:21 мск. В Start уточнили vc.ru, что сумма штрафа составила не 3,8 млн рублей, как сообщали СМИ ранее, а 3,7 млн."-другое дело было бы если сократились цифры до запятой

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Stephan Aldridge

когда срочно понадобились деньги государству ,так и маркировка не та ,и контекст и сюжет и вообще все плохо

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Yan Pimenov

Что то суд разыгрался не на шутку

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S1m0ne

родненький причём(

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Денис Еськин

вот это они конечно лупят штрафы

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S1m0ne

херсонские сертификаты по 3 миллиона рублей и списание чужих долгов новоприсоединившимся территориям сами себя не оплатят.

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1 комментарий
Антон Калашников

Пиздец☠️

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Таир Бакиев

Надо было показывать только российскую адаптацию, тогда бы не наказали!

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Crystal с

нет ли тут дискриминации трансгендеров и неопределившихся

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Iliya Kent

Так определись

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Инло Макс

Лишь бы штраф лишний влепить.

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schengen.reisen versicherung

За утечку данных штраф 60к, за утечку жёп штраф 4000к?

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Эвелина Андреева
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Алексей Попов
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Jeff Trump

с суммой штрафа они явно не мелочатся

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Makar

"Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано."

"В Start уточнили vc.ru, что сумма штрафа составила не 3,8 млн рублей, как сообщали СМИ ранее, а 3,7 млн."
О-о-о торги пошли!

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Случайные фотографии

Это как Gb и GB - айти ресурс же. Должны понимать.

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Виктор Громов
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Iliya Kent

Так за пропаганду вроде как сажать должны

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Аникин

Что за старт? Впервые вижу

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schengen.reisen versicherung

И не знал про эти фильмы, а теперь что посмотреть надо?

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Никита Нагибин

.

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Дмитрий Каменев

Вот это лютый экстремизм! Не то, что шалость повара на фоне сдрейфевших слабовиков

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Makar

Ах они негодяи...

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117 комментариев
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