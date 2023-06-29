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Медиа
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«Мы не ждём, что Голливуд вернётся»: президент «Каро» — о состоянии кинотеатрального бизнеса в России Статьи редакции

Ольга Зинякова считает, что «пиратские» показы зарубежных фильмов себя не оправдывают. Главное из её интервью «Ведомостям».

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  • Зинякова рассказала, что размер кассовых сборов, который обеспечит рынку «прожиточный минимум», должен быть около 32 млрд рублей в год. Эта сумма позволит кинотеатрам обеспечивать операционную работу: исполнять обязательства перед арендодателями, дистрибуторами и сотрудниками, оплачивать коммунальные услуги.
  • Для функционирования области каждый месяц в кинотеатрах должна выходить картина, которая соберёт более миллиарда рублей, две крупных ленты с кассой не менее 500 млн, а также 3-4 «середнячка» со сборами около 200-300 млн.
  • Зиняковой сложно представить, что случилось бы с российским прокатом сейчас, если бы в начале года не вышел «Чебурашка». Картина получила больше 7 млрд рублей, став самой кассовой лентой в истории отечественного проката, и помогла «перезапустить кинопоказы в России». Однако для успешного года нужна определённая ритмичность крупных релизов.
«Ведомости»
  • Нельзя сказать, что кинотеатральный бизнес оправился от пандемии и ухода ведущих студий Голливуда. Зинякова говорит, что «апокалиптический сценарий перешёл в стабильно тяжёлый».
  • Только на второй год после ухода голливудских компаний с рынка, киносетям стало проще строить планы и прогнозировать успех релизов. Например, они возлагают надежды на хорошие сборы фэнтезийного драмеди «Не (идеальные) роботы», «Дыхания» о работе врачей во времена коронавируса и триллера «Кентавр», который продюсирует Илья Найшуллер.
  • Зинякова ожидает, что к концу 2023 года сборы будут близки к необходимому минимуму: 65% кинокассы обеспечат отечественные фильмы, а 35% — зарубежные.

Мы не ждём, что Голливуд вернётся. Кроме того, понятно, что находиться в зависимости от одного поставщика настолько, чтобы он одним своим решением мог вывести из строя весь бизнес, недопустимо. Мы сейчас строим независимый, сбалансированный бизнес.

Ольга Зинякова, президент «Каро»
  • По словам Зиняковой, структура выручки в российских кинотеатрах почти не изменилась за последний год: 60% приходится на кинопоказ, 30% — кинобары, а 10% — прочие доходы вроде субаренды. Она отмечает, что доля рекламы в доходах всё же заметно упала. Однако выручка кинобаров и средний чек не снизились: их продукцию удалось успешно импортозаместить.
  • Руководителям киносетей пришлось решать много вопросов помимо ухода голливудских студий. К примеру, договариваться с арендодателями и доказывать людям, что кинотеатры закрываться не собираются, а фильмы в них всё ещё показывают.
  • Зинякова считает, что «пиратские» сеансы зарубежных фильмов себя не оправдывают. В «Каро» не устраивают подобные показы, и за первый квартал 2023-го доля сборов киносети в российском бокс-офисе выросла на 1,5%. По её мнению, это показывает, что перераспределения в пользу «пиратского» контента не случилось.

Когда компания занимается пиратством, она в общем-то прямо даёт своим сотрудникам определенный месседж — так можно. И произойти может то, с чем кинотеатры после 90-х боролись очень долго, — криминализация бизнеса.

Мы не готовы делать своих сотрудников соучастниками преступления, ведь именно персоналу придётся взаимодействовать с проверяющими и правоохранительными органами, недовольными гостями и так далее. остей это тоже может коснуться в случае остановки нелегального сеанса, которая может произойти в любой момент.

Ольга Зинякова, президент «Каро»
  • Зинякова считает, что государству нужно помогать кинотеатрам в формировании образа российского кино и его продвижении как важной части культурной жизни. В этом случае руководители смогут выстроить новую архитектуру кинотеатрального рынка, на котором сейчас «полный хаос».

#новость #кинотеатры #каро

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112 комментариев
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 Сергей И

Государство уже "помогло"

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Crystal с
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kadiy val

Помогальщики они конечно

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Сергей Я

Чем?

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Винсент Вега

Вообще сходить в кинчик иногда было одним из недорогих развлечений (понятно, что можно и дома посмотреть, но тут просто можно было куда-то выйти, купить чего нить вкусного похавать и расслабиться). Но он же нам не нужон ваш голивуд. Эти ваши западные не скрепные фильмы. Как скрепоносцы говорят "мы и так без этих ваших телефонов и побрякушек проживём, а скоро ваще всё сами сделаем и на солнце высадимся". Нам же надо выжить и всех победить. Короче пичально всё это ...

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Мох

Ниче так, что западные студии сами ушли? Никто никого не выгонял и санкций ни с одной, ни с другой стороны не накладывал.

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17 комментариев
Юрий Б.

С общим посылом не спорю, но

Вообще сходить в кинчик иногда было одним из недорогих развлечений

Уже вроде как и перестало быть недорогим. Билет, попкорн, напиток - легко набирается приличная сумма.

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2 комментария

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Телячья ярость

кто-нибуь может объяснить ЗАЧЕМ спасать кинотеатры? Помочь дружкам монетизировать их невостребованную недвижку?

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Crystal с

предлагаете открывать в них бордели

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5 комментариев
Винсент Вега

Самое главное не забыть сделать единый центр учёта продажи билетов, напитков и походов в туалет. Не забыть это всё токенизировать и сделать несколько операторов сбора данных и штрафы за "непередачу" этих данных в 500-700к. Ну разумеется за каждый случай.

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2 комментария
Гриша Н.

Чтобы людям было где кино смотреть...

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Зачем она раскачивает:

Зиняковой сложно представить, что случилось бы с российским прокатом сейчас, если бы в начале года не вышел «Чебурашка».

Когда

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Аникин

Что же мы бы делали без чебурашки то, боже

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Evgeny

Рубишь

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Вадим Д.

Зачем Голливуд, Болливуд, КНДР-Фильм и Золотой Иран! А ещё Ёлки 40 частей снимут.
Смотрите, граждане, не обляпайтесь.

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Leo Uvarov

Хонгильдон

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Seller of Happiness

Что такое кинотеатр

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Телячья ярость

Ну это телевизор, на котором чтобы что-то посмотреть, нужно переться куда-то, заплатить херову тучу бабла и нельзя перемотать. А если фильм говно, все равно сиди и смотри - уплочено!

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5 комментариев
muiren
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2 комментария
Натали Иолве

как, интересно, кинотеатры собрались строить независимый бизнес? сами начнут контент производить?
Полтора года прошло, азиатчины завезли три капли, и при этом не сделали ей никакого промо
Где Турция, где ЮВА, где латинская Америка в конце-концов? там везде кино снимают. Судя по графику премьер, к нам везут теперь пачками европейское уныние, но его у нас никогда за пределами тематических фестивалей не любили.

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Таир Бакиев

Турция в онлайн кинотеатры хорошо зашла

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Crystal с

никакого голливуда -только рутрекер только хардкор

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Телячья ярость

А почему не стоит задача: "А давайте просто будем снимать качественное кино!"?

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Отнюдь

они снимают качественное кино для тех 80% которые считают такое качественным;) не обманывайте себя

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SS RX

А выходящее у нас кино прямо поголовно некачественное ?

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9 комментариев

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Андрей Иванов

Шах и мат. Твой ход

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muiren

Государство не позволит.

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oleg.pimenov

Качественное кино есть, но оно обычно авторское и смотреть его скучно)

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Поручик молчать

Прочитал статью, как "Путин, дай денег"

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Винсент Вега

Это да, только а смысл, контента то не появится

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2 комментария
Телячья ярость

Есть только один сценарий по которому меня можно уговорить ходить в кинотеатр - это безлимитная абонентка 1.000 руб в месяц, ходи на что хочешь, когда хочешь

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Hox

1.000 в месяц - слишком мало, я за такие деньги туда не пойду.

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Aleksandr Markov

ну яндекс же делал, но там правда один поход в месяц) но не полетело

https://www.kinopoisk.ru/media/news/3433537/

Абонемент в кино КиноПоиск Go — Новости на…
Абонемент в кино КиноПоиск Go — Новости на Кинопоиске
www.kinopoisk.ru
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1 комментарий
Гер Шмитт

да просто налог на кино ввести.

1% с ЗП перечислять кинотеатрам чтобы они не закрылись

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2 комментария
пешка

Надеюсь зрителям будут платить, 1000 слишком мало, требую 10к на зрителя в месяц!

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1 комментарий
Sherry Price

ишь чего удумали ,безлимитка нам только будет сниться

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Телячья ярость

Интересно, почему они ожидают что средненькая комедия знчительно поднимет им кассовые сборы?

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Максим Марвуша

Lol. Надейтесь и ждите.

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Руслан Астафьев

вроде заработок кинотеатров же на продажах попкорна и колы основан был. а кино интересное втягивает зрителей на просмотры.
если делиться с правообладателями не нужно - то может тогда просто хорошие фильмы крутить начать? оплат владельцам то уже нет. это же бесплатно

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loromoin

Если начать массово пиратить фильмы, то потом уже никогда их этому кинотеатру легально не продадут.

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Добрый Пуховик

Непосредственно, кака!
В кино и так особо смотреть нечего, на торрентах из нового ничего интересного.
Насчет кино: в прошлом году ходил на Топ Ган, в этом — на Аватар. И все, ничего нового достойного кинотеатра не вышло.
Так что жеппа неминуема, как минимум сокращение количества кинотеатров.

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schengen.reisen versicherung

Запад ушел из кинотеатров в России, как они теперь будут толкать еврогейскую пропаганду?

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schengen.reisen versicherung

Два еврогея скачали коммент?

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2 комментария
Невероятный Блондин

А я не смотрел Чебурашку, даже в пиратке.

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Иван Саблин

Зато остальные посмотрели на 7 ярдов

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Алексей Морозов

А европейское кино тоже всё?

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Иван Саблин

Как раз вполне, тот же Гай Ричи собирает исправно в России несмотря не на что

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1 комментарий
Влад

как же они тогда считают эти сборы, если показы чисто пиратские то , а?

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Инло Макс

Голливуд ушел, но обещал вернуться.

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Натали Иолве

как, интересно, кинотеатры собрались строить независимый бизнес? сами начнут контент производить?Полтора года прошло, азиатчины завезли три капли, и при этом не сделали ей никакого промоГде Турция, где ЮВА, где латинская Америка в конце-концов? там везде кино снимают. Судя по графику премьер, к нам везут теперь пачками европейское уныние, но его у нас никогда за пределами тематических фестивалей не любили.

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Иван Саблин

Уникальная ситуация. Отвалились попкорновые блокбастеры крупных мейджоров про мужчин в трико. Фильмы независимых голливудских студий как прокатывались, так и прокатываются. Качество кино даже выросло

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Таир Бакиев

Но массовому зрителю нужны мужики в трико и бдыщ тыдыщ пиу пиу

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Evgeny Kantor

Надо сказать, что лет 20 назад Европа озаботилась ограничением доли американского кино. Не знаю чем закончилось. По-моему также как в России ввели ограничение. Каждая страна стремится развивать свое и это нормально. У меня сын смотрел Чебурашку несколько раз с большим удовольствием. Ровно также он смотрел Валли не один раз и с удовольствием. Важно, не где сделано, а что этот фильм несет. В голливуде по настоящему эпические картины случаются нечасто, как и везде в других странах. В основном, шняга всякая типа спасения земли от зомби или гуманоидов. А те, что там крутятся на внутреннем рынке и в прокат не попадают ( у нас тоже не все в прокате оказывается) , это вообще культурное дно. На мой взгляд в российских фильмах культурного кода больше, хотя в зрелищности они могут и проигрывать.

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Русик Чебот

Правильно! Не надо ждать! Мы просто перестанем ходить в кино!

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Сергей Леопольдович

Рецепт простой - сгоняете раз в месяц сотрудников бюджетной сферы на просмотр "шедевра". Рецепт же после Чебураха знаете, не надо стесняться ))) Так и накапает миллиард миллиардов. которые якобы надо за свет, воду и газ платить судя по интервью ))

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Слегка Придурковатый

"Мы сейчас строим независимый, сбалансированный бизнес"

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Aleksandr Bovin

показы зарубежных фильмов себя не оправдывают.
Другого выхода нет

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Kristina_Koslovskaya

"Зинякова рассказала, что размер кассовых сборов, который обеспечит рынку «прожиточный минимум», должен быть около 32 млрд рублей в год"-сумма впечатляющая конечно

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Анна Котова

"Зиняковой сложно представить, что случилось бы с российским прокатом сейчас, если бы в начале года не вышел «Чебурашка»."-получается Чебурашка спасательный круг

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Black7

Качество российских фильмов ниже плинтуса, а те кто снимали хорошие фильмы вне закона.
Спасать развлекательную отрасль бюджетными деньгами, прикрываясь что в отрасли работают люди, точно не стоит, особенно сейчас.

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112 комментариев
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