Когда компания занимается пиратством, она в общем-то прямо даёт своим сотрудникам определенный месседж — так можно. И произойти может то, с чем кинотеатры после 90-х боролись очень долго, — криминализация бизнеса.

Мы не готовы делать своих сотрудников соучастниками преступления, ведь именно персоналу придётся взаимодействовать с проверяющими и правоохранительными органами, недовольными гостями и так далее. остей это тоже может коснуться в случае остановки нелегального сеанса, которая может произойти в любой момент.