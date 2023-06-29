«Мы не ждём, что Голливуд вернётся»: президент «Каро» — о состоянии кинотеатрального бизнеса в России Статьи редакции
Ольга Зинякова считает, что «пиратские» показы зарубежных фильмов себя не оправдывают. Главное из её интервью «Ведомостям».
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- Зинякова рассказала, что размер кассовых сборов, который обеспечит рынку «прожиточный минимум», должен быть около 32 млрд рублей в год. Эта сумма позволит кинотеатрам обеспечивать операционную работу: исполнять обязательства перед арендодателями, дистрибуторами и сотрудниками, оплачивать коммунальные услуги.
- Для функционирования области каждый месяц в кинотеатрах должна выходить картина, которая соберёт более миллиарда рублей, две крупных ленты с кассой не менее 500 млн, а также 3-4 «середнячка» со сборами около 200-300 млн.
- Зиняковой сложно представить, что случилось бы с российским прокатом сейчас, если бы в начале года не вышел «Чебурашка». Картина получила больше 7 млрд рублей, став самой кассовой лентой в истории отечественного проката, и помогла «перезапустить кинопоказы в России». Однако для успешного года нужна определённая ритмичность крупных релизов.
- Нельзя сказать, что кинотеатральный бизнес оправился от пандемии и ухода ведущих студий Голливуда. Зинякова говорит, что «апокалиптический сценарий перешёл в стабильно тяжёлый».
- Только на второй год после ухода голливудских компаний с рынка, киносетям стало проще строить планы и прогнозировать успех релизов. Например, они возлагают надежды на хорошие сборы фэнтезийного драмеди «Не (идеальные) роботы», «Дыхания» о работе врачей во времена коронавируса и триллера «Кентавр», который продюсирует Илья Найшуллер.
- Зинякова ожидает, что к концу 2023 года сборы будут близки к необходимому минимуму: 65% кинокассы обеспечат отечественные фильмы, а 35% — зарубежные.
- По словам Зиняковой, структура выручки в российских кинотеатрах почти не изменилась за последний год: 60% приходится на кинопоказ, 30% — кинобары, а 10% — прочие доходы вроде субаренды. Она отмечает, что доля рекламы в доходах всё же заметно упала. Однако выручка кинобаров и средний чек не снизились: их продукцию удалось успешно импортозаместить.
- Руководителям киносетей пришлось решать много вопросов помимо ухода голливудских студий. К примеру, договариваться с арендодателями и доказывать людям, что кинотеатры закрываться не собираются, а фильмы в них всё ещё показывают.
- Зинякова считает, что «пиратские» сеансы зарубежных фильмов себя не оправдывают. В «Каро» не устраивают подобные показы, и за первый квартал 2023-го доля сборов киносети в российском бокс-офисе выросла на 1,5%. По её мнению, это показывает, что перераспределения в пользу «пиратского» контента не случилось.
- Зинякова считает, что государству нужно помогать кинотеатрам в формировании образа российского кино и его продвижении как важной части культурной жизни. В этом случае руководители смогут выстроить новую архитектуру кинотеатрального рынка, на котором сейчас «полный хаос».
Государство уже "помогло"
Помогальщики они конечно
Чем?
Вообще сходить в кинчик иногда было одним из недорогих развлечений (понятно, что можно и дома посмотреть, но тут просто можно было куда-то выйти, купить чего нить вкусного похавать и расслабиться). Но он же нам не нужон ваш голивуд. Эти ваши западные не скрепные фильмы. Как скрепоносцы говорят "мы и так без этих ваших телефонов и побрякушек проживём, а скоро ваще всё сами сделаем и на солнце высадимся". Нам же надо выжить и всех победить. Короче пичально всё это ...
Ниче так, что западные студии сами ушли? Никто никого не выгонял и санкций ни с одной, ни с другой стороны не накладывал.
С общим посылом не спорю, ноВообще сходить в кинчик иногда было одним из недорогих развлечений
Уже вроде как и перестало быть недорогим. Билет, попкорн, напиток - легко набирается приличная сумма.
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кто-нибуь может объяснить ЗАЧЕМ спасать кинотеатры? Помочь дружкам монетизировать их невостребованную недвижку?
предлагаете открывать в них бордели
Самое главное не забыть сделать единый центр учёта продажи билетов, напитков и походов в туалет. Не забыть это всё токенизировать и сделать несколько операторов сбора данных и штрафы за "непередачу" этих данных в 500-700к. Ну разумеется за каждый случай.
Чтобы людям было где кино смотреть...
Зачем она раскачивает:Зиняковой сложно представить, что случилось бы с российским прокатом сейчас, если бы в начале года не вышел «Чебурашка».
Когда
Что же мы бы делали без чебурашки то, боже
Рубишь
Зачем Голливуд, Болливуд, КНДР-Фильм и Золотой Иран! А ещё Ёлки 40 частей снимут.
Смотрите, граждане, не обляпайтесь.
Хонгильдон
Что такое кинотеатр
Ну это телевизор, на котором чтобы что-то посмотреть, нужно переться куда-то, заплатить херову тучу бабла и нельзя перемотать. А если фильм говно, все равно сиди и смотри - уплочено!
как, интересно, кинотеатры собрались строить независимый бизнес? сами начнут контент производить?
Полтора года прошло, азиатчины завезли три капли, и при этом не сделали ей никакого промо
Где Турция, где ЮВА, где латинская Америка в конце-концов? там везде кино снимают. Судя по графику премьер, к нам везут теперь пачками европейское уныние, но его у нас никогда за пределами тематических фестивалей не любили.
Турция в онлайн кинотеатры хорошо зашла
никакого голливуда -только рутрекер только хардкор
А почему не стоит задача: "А давайте просто будем снимать качественное кино!"?
они снимают качественное кино для тех 80% которые считают такое качественным;) не обманывайте себя
А выходящее у нас кино прямо поголовно некачественное ?
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Шах и мат. Твой ход
Государство не позволит.
Качественное кино есть, но оно обычно авторское и смотреть его скучно)
Прочитал статью, как "Путин, дай денег"
Это да, только а смысл, контента то не появится
Есть только один сценарий по которому меня можно уговорить ходить в кинотеатр - это безлимитная абонентка 1.000 руб в месяц, ходи на что хочешь, когда хочешь
1.000 в месяц - слишком мало, я за такие деньги туда не пойду.
ну яндекс же делал, но там правда один поход в месяц) но не полетело
https://www.kinopoisk.ru/media/news/3433537/
да просто налог на кино ввести.
1% с ЗП перечислять кинотеатрам чтобы они не закрылись
Надеюсь зрителям будут платить, 1000 слишком мало, требую 10к на зрителя в месяц!
ишь чего удумали ,безлимитка нам только будет сниться
Интересно, почему они ожидают что средненькая комедия знчительно поднимет им кассовые сборы?
Lol. Надейтесь и ждите.
вроде заработок кинотеатров же на продажах попкорна и колы основан был. а кино интересное втягивает зрителей на просмотры.
если делиться с правообладателями не нужно - то может тогда просто хорошие фильмы крутить начать? оплат владельцам то уже нет. это же бесплатно
Если начать массово пиратить фильмы, то потом уже никогда их этому кинотеатру легально не продадут.
Непосредственно, кака!
В кино и так особо смотреть нечего, на торрентах из нового ничего интересного.
Насчет кино: в прошлом году ходил на Топ Ган, в этом — на Аватар. И все, ничего нового достойного кинотеатра не вышло.
Так что жеппа неминуема, как минимум сокращение количества кинотеатров.
Запад ушел из кинотеатров в России, как они теперь будут толкать еврогейскую пропаганду?
Два еврогея скачали коммент?
А я не смотрел Чебурашку, даже в пиратке.
Зато остальные посмотрели на 7 ярдов
А европейское кино тоже всё?
Как раз вполне, тот же Гай Ричи собирает исправно в России несмотря не на что
как же они тогда считают эти сборы, если показы чисто пиратские то , а?
Голливуд ушел, но обещал вернуться.
Комментарий удален модератором
как, интересно, кинотеатры собрались строить независимый бизнес? сами начнут контент производить?Полтора года прошло, азиатчины завезли три капли, и при этом не сделали ей никакого промоГде Турция, где ЮВА, где латинская Америка в конце-концов? там везде кино снимают. Судя по графику премьер, к нам везут теперь пачками европейское уныние, но его у нас никогда за пределами тематических фестивалей не любили.
Уникальная ситуация. Отвалились попкорновые блокбастеры крупных мейджоров про мужчин в трико. Фильмы независимых голливудских студий как прокатывались, так и прокатываются. Качество кино даже выросло
Но массовому зрителю нужны мужики в трико и бдыщ тыдыщ пиу пиу
Надо сказать, что лет 20 назад Европа озаботилась ограничением доли американского кино. Не знаю чем закончилось. По-моему также как в России ввели ограничение. Каждая страна стремится развивать свое и это нормально. У меня сын смотрел Чебурашку несколько раз с большим удовольствием. Ровно также он смотрел Валли не один раз и с удовольствием. Важно, не где сделано, а что этот фильм несет. В голливуде по настоящему эпические картины случаются нечасто, как и везде в других странах. В основном, шняга всякая типа спасения земли от зомби или гуманоидов. А те, что там крутятся на внутреннем рынке и в прокат не попадают ( у нас тоже не все в прокате оказывается) , это вообще культурное дно. На мой взгляд в российских фильмах культурного кода больше, хотя в зрелищности они могут и проигрывать.
Правильно! Не надо ждать! Мы просто перестанем ходить в кино!
Рецепт простой - сгоняете раз в месяц сотрудников бюджетной сферы на просмотр "шедевра". Рецепт же после Чебураха знаете, не надо стесняться ))) Так и накапает миллиард миллиардов. которые якобы надо за свет, воду и газ платить судя по интервью ))
"Мы сейчас строим независимый, сбалансированный бизнес"
показы зарубежных фильмов себя не оправдывают.
Другого выхода нет
"Зинякова рассказала, что размер кассовых сборов, который обеспечит рынку «прожиточный минимум», должен быть около 32 млрд рублей в год"-сумма впечатляющая конечно
"Зиняковой сложно представить, что случилось бы с российским прокатом сейчас, если бы в начале года не вышел «Чебурашка»."-получается Чебурашка спасательный круг
Качество российских фильмов ниже плинтуса, а те кто снимали хорошие фильмы вне закона.
Спасать развлекательную отрасль бюджетными деньгами, прикрываясь что в отрасли работают люди, точно не стоит, особенно сейчас.