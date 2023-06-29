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Таня Боброва

«Кинопоиск» проспонсирует новый фильм Гая Ричи — «Бюллетень кинопрокатчика» Статьи редакции

Сервис информацию не комментировал.

  • Стриминговый сервис станет соинвестором и дистрибутором нового фильма Гая Ричи, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на четыре источника на рынке.
  • По данным издания, возможная сумма сделки — $10 млн. В неё якобы входят стоимость прав на показ фильма на восточноевропейских рынках и инвестиции в производство.
  • Съёмки начнутся летом 2023 года в Испании, пишет издание. Названия фильма пока нет, но это будет комедийный боевик про специалистов по экстренной эвакуации. Гай Ричи написал оригинальный сценарий и выступит продюсером вместе с Айваном Эткинсоном и Джоном Фридбергом, пишет «БК».
  • В «Кинопоиске» сообщили vc.ru, что не комментируют информацию.
  • В январе 2022 года «Яндекс» рассказывал, что «Кинопоиск» проспонсирует съёмки боевика Гая Ричи вместе с Metro-Goldwyn-Mayer и Amazon Prime Video, а также получит права на его дистрибуцию в России и СНГ. Речь о фильме «Переводчик», который вышел в российском прокате в июне 2023-го.

#новость #кинопоиск

6116 просмотров
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57 комментариев
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 умный человек

Интересным будет, этот "Бюллетень кинопрокатчика"

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Слегка Придурковатый

Я изымаю у тебя запятую (с) Джейсон Стетхем.

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3 комментария
Alexander Grinev

Бюллетень кинопрокатчика это название онлайн журнала, который инфорамацию дал….не оправдываете своего ника

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1 комментарий
Nikolay Tumakov
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Внешний хот-дог

пять минут, турецкий

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Отнюдь

так Ричи, ты возьмешь 10 лямов но 9 перекинешь вооот на этот счет...

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Eli

На 900 тыс снимешь фильм, а сдачу оставь себе

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1 комментарий
Alexander Golubev

Если фильм в прокате окупится, то почему бы и нет.

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1 комментарий
Mr Black

Команда поиска любит Ричи)грех не любить)

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Михаил Зверев

видать кумир для них

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Телячья ярость

Я фильм с таким названием даже бесплатно качать не буду

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Alexander Golubev

Держите нас в курсе!

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Alexander Grinev

С каким названием? Когда в статье черным по белому написано-«названия фильма пока нет. Или смотрю в книгу, вижу фигу? Как и ряд других комментаторов)

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3 комментария
Eli

На видеокассете смотреть будешь?

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Амил Мустафаев

Переводчик четкий фильм, и эти думаю тоже)

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Иван Иванов

аж зад уши берет

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Русик Чебот

Вместо МакКонахи - Козловский, вместо Стэтхема - Петров))))

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Eli

Вместо Галя ричи - Сарик

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Телячья ярость

Я уверен, кто-то из Кинопоиска обязательно попросит включить свою кралю в какой-нибудь из эпизодиков

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Антон Калинкин

Всё просто, в России Ричи любят больше чем в остальном мире. Оценки, стабильные сборы... Попал в сердечко народу с первым же фильмом + "гоблачевские переводы".

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Ivan Cato

Да, "Клуб любителей пощекотать очко" навеки в моем сердце.

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Кирилл Чурилов

Я вижу КиноПоиск прям заинтересовались Гаем Ричи))

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Михаил Теплов

С чего вдруг такой интерес

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Allestor Klei

Скоро КП будет полностью в фильмах Ричи

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Слегка Придурковатый

"Названия фильма пока нет. Да." (с) Джейсон Стетхем.

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Ivan Cato

Посмотрел вчера "Переводчик". Насколько пресный фильм. Казалось как будто я его смотрел сто раз. Настолько там много взято из других боевиков...

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Слегка Придурковатый

А от боевика чего-то другого нужно ожидать? Это же боевик, ёба!

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3 комментария
muiren

Даже не верится, что этот фильм и "Джентельмены" снимал один человек

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Makar

А зачем ему это? У него что деньги кончились?

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Поручик молчать

Вообще не понятно, его еще за связь с РФ и присадить смогут

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2 комментария
Alexander Grinev

Конечно не комментируют, потому что иногенты, вражеский тыл спонсируют

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Случайные фотографии

Они ж с хорошими целями. смотрите что туда планируют вставить за 10млн, а ещё полет с журавлями и подъем <s>курска</s> амфор голыми руками

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1 комментарий
НаряднаяШайга

Гай Ричи то в курсе?

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Виктория В.

"По данным издания, возможная сумма сделки — $10 млн"-приличная сумма

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Максим Степанов

Кинопоиск поднялся или Гай Ричи опустился? (

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Максим Степанов

) *

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Илон Маск

Не знаю что за фильм, но уже хочу. Это же Гай Ричи 🥰

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Crystal с

откуда деньги

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S1m0ne

пошарь, у тебя монетки выпали, мож твои

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Алексей Самарин

название фильма оставляет желать лучшего

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muiren

У них сейчас висит его же фильм "Переводчик" в премьерах

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Kiss1nger

А как же "импортозамещение", "сделаем свАё" и "галивут нам ненужон" ? Блин, да это же вложение в недружественную страну вообще !!!

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Херня Всё

1) берём 10 лямов
2) говорим "ой, а мы как-то пропустили, что ваши деньги из неправильной страны"
3) profit

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57 комментариев
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