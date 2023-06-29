«Кинопоиск» проспонсирует новый фильм Гая Ричи — «Бюллетень кинопрокатчика» Статьи редакции
Сервис информацию не комментировал.
- Стриминговый сервис станет соинвестором и дистрибутором нового фильма Гая Ричи, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на четыре источника на рынке.
- По данным издания, возможная сумма сделки — $10 млн. В неё якобы входят стоимость прав на показ фильма на восточноевропейских рынках и инвестиции в производство.
- Съёмки начнутся летом 2023 года в Испании, пишет издание. Названия фильма пока нет, но это будет комедийный боевик про специалистов по экстренной эвакуации. Гай Ричи написал оригинальный сценарий и выступит продюсером вместе с Айваном Эткинсоном и Джоном Фридбергом, пишет «БК».
- В «Кинопоиске» сообщили vc.ru, что не комментируют информацию.
- В январе 2022 года «Яндекс» рассказывал, что «Кинопоиск» проспонсирует съёмки боевика Гая Ричи вместе с Metro-Goldwyn-Mayer и Amazon Prime Video, а также получит права на его дистрибуцию в России и СНГ. Речь о фильме «Переводчик», который вышел в российском прокате в июне 2023-го.
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Интересным будет, этот "Бюллетень кинопрокатчика"
Я изымаю у тебя запятую (с) Джейсон Стетхем.
Бюллетень кинопрокатчика это название онлайн журнала, который инфорамацию дал….не оправдываете своего ника
пять минут, турецкий
так Ричи, ты возьмешь 10 лямов но 9 перекинешь вооот на этот счет...
На 900 тыс снимешь фильм, а сдачу оставь себе
Если фильм в прокате окупится, то почему бы и нет.
Команда поиска любит Ричи)грех не любить)
видать кумир для них
Я фильм с таким названием даже бесплатно качать не буду
Держите нас в курсе!
С каким названием? Когда в статье черным по белому написано-«названия фильма пока нет. Или смотрю в книгу, вижу фигу? Как и ряд других комментаторов)
На видеокассете смотреть будешь?
Переводчик четкий фильм, и эти думаю тоже)
аж зад уши берет
Вместо МакКонахи - Козловский, вместо Стэтхема - Петров))))
Вместо Галя ричи - Сарик
Я уверен, кто-то из Кинопоиска обязательно попросит включить свою кралю в какой-нибудь из эпизодиков
Всё просто, в России Ричи любят больше чем в остальном мире. Оценки, стабильные сборы... Попал в сердечко народу с первым же фильмом + "гоблачевские переводы".
Да, "Клуб любителей пощекотать очко" навеки в моем сердце.
Я вижу КиноПоиск прям заинтересовались Гаем Ричи))
Комментарий удален модератором
С чего вдруг такой интерес
Скоро КП будет полностью в фильмах Ричи
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
"Названия фильма пока нет. Да." (с) Джейсон Стетхем.
Посмотрел вчера "Переводчик". Насколько пресный фильм. Казалось как будто я его смотрел сто раз. Настолько там много взято из других боевиков...
А от боевика чего-то другого нужно ожидать? Это же боевик, ёба!
Даже не верится, что этот фильм и "Джентельмены" снимал один человек
А зачем ему это? У него что деньги кончились?
Вообще не понятно, его еще за связь с РФ и присадить смогут
Конечно не комментируют, потому что иногенты, вражеский тыл спонсируют
Они ж с хорошими целями. смотрите что туда планируют вставить за 10млн, а ещё полет с журавлями и подъем <s>курска</s> амфор голыми руками
Гай Ричи то в курсе?
"По данным издания, возможная сумма сделки — $10 млн"-приличная сумма
Кинопоиск поднялся или Гай Ричи опустился? (
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Не знаю что за фильм, но уже хочу. Это же Гай Ричи 🥰
откуда деньги
пошарь, у тебя монетки выпали, мож твои
название фильма оставляет желать лучшего
У них сейчас висит его же фильм "Переводчик" в премьерах
А как же "импортозамещение", "сделаем свАё" и "галивут нам ненужон" ? Блин, да это же вложение в недружественную страну вообще !!!
1) берём 10 лямов
2) говорим "ой, а мы как-то пропустили, что ваши деньги из неправильной страны"
3) profit