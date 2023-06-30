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Таня Боброва

Обложка последнего ежедневного печатного номера 320-летней газеты Wiener Zeitung Статьи редакции

Редакция будет делать теперь только онлайн-материалы, а печатными планирует оставить ежемесячные выпуски.

  • 30 июня 2023 года австрийская Wiener Zeitung, которая издаётся с 1703 года (сначала называлась Wiennerisches Diarium), выпустила последний печатный ежедневный номер, пишет AP.
  • На обложке она разместила сообщение: «116 840 дней, 3839 месяца, 320 лет, 12 президентов, 10 императоров, 2 республики, 1 газета».
  • Wiener Zeitung также сократила 63 человека, в редакции останется 20 сотрудников. Газета продолжит выходить в интернете и планирует делать ежемесячные печатные выпуски.
  • Как пишет AP, издание принадлежит австрийскому правительству, но редакция работает независимо. Издание The Local писало, что тираж газеты составляет около 20 тысяч экземпляров в будние дни и вдвое больше в выходные.

#сми

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 Вадим Д.
издание принадлежит австрийскому правительству, но редакция работает независимо

Ага, везде же так и есть.

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Илья Попов

В России тоже самое?

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Sano

везде то же самое.

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Илья Попов

К нашему большому сожалению.

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3216q114

Кстати как раз сейчас досматриваю , как по мне, достойный хорватский сериал который так и называется газета.
Газета / Novine / The Paper
рекомендую всем кто не знает что глянуть к просмотру. (есть в русской озвучке, от viruseproject)

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Вадим Д.

Ну хотя бы раз в месяц физически выпускаться будут.
Чувствую, ещё немного и печатные издания останутся только для богатых и фанатов.

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Илья Соломонов

Да уже смысла никакого нет от ежемесячного выпуска

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Илья Попов

Я думаю, что печатные издания, к сожалению, но исчезнут.

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