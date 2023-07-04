Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 1 млн рублей за отсутствие маркировки «18+» в фильмах с ЛГБТ Статьи редакции
Сервис планирует обжаловать решение.
- Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, передаёт ТАСС. Оно связано с отсутствием маркировки «18+» у фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы».
- В «Кинопоиске» сообщили vc.ru, что планируют обжаловать решение суда, так как в законе пока нет достаточно объективных критериев для определения «ЛГБТ-демонстрации». Маркировку у фильмов поменяли на «18+» сразу после того, как Роскомнадзор признал их «демонстрацией нетрадиционных отношений».
- Кроме того, в компании надеются, что регуляторы изменят текущую практику штрафов для онлайн-кинотеатров: сначала будут выдавать предупреждения, а штрафовать — только за неисполнение требований госорганов.
- Ведомство составило протокол на «Кинопоиск» в июне 2023 года — по ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Эта статья предполагает штрафы от 1 млн до 4 млн рублей или приостановку работы на 90 суток.
- 2 июня штраф в 1,2 млн рублей по делу об «ЛГБТ-пропаганде» получил «Триколор» — за неверную маркировку «16+» для фильма «Английский цирюльник». 21 июня суд оштрафовал Premier на 4 млн рублей — решение касалось картин «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы». 29 июня за эти же фильмы штрафы получили Start — на 3,7 млн рублей, и «Мегафон» — на 1 млн рублей.
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в декабре 2022 года. По словам главы комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александра Хинштейна, с момента вступления закона в силу составлено 33 протокола.
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А могли 16 раз слить личные данные, даже чуть меньше сумма бы вышла
Теперь мы знаем, что недавно смотрел Замоскворецкий суд. Какой-то он тинейджер
Потом он дорастет до "Белые цыпочки", "Дом большой мамочки", "Миссис Даутфайр"
Это что-то из времен проката cd
О, в Бриджит Джонс есть ЛГБТ? Пойду пересмотрю!
я тоже в ахуе, отец
А что там за ЛГБТ момент? Вроде много раз смотрел, не замечал
Это знает только самый гуманный суд в мире.
Ёперный театр. Это чо, сейчас Отчаянных Домохозяек изымут?
Так. А я не пересмотрела.
Зацените ужас ситуации. Легальные онлайн-кинотеатры итак идут на встречу и буквально кастрируют контент, вырезают сцены из сериалов ради того, чтобы не травмировать психику законодателей.
То есть ребята буквально лояльные. Но, судя по всему, лояльных в первую очередь эт самое... Ну вы поняли.
Это чтобы чужие боялись
Так а что они сделают? Бан по оплате картами снаружи а впн пользователи сами ставят
Мне больше нравится запикивание мата в фильмах. Идёт тут по какому то каналу в Кинопоиске фильм Джек Потрошитель с Дж. Деппом сердца там вырезают, горло режут крупным планом. А мат запикивают.
То есть, детям больше навредит мат, чем вырезанное сердце крупным планом?
Так эти дети сам знаешь для чего будут предназначены в будущем. Так сказать обучают с самого детства.
"Мы живодёры, но культурные".
Для чего?
чому не на обозе сидишь, Мыкола?
Если мне склероз не изменяет, ещё в 2014-м приняли закон о запрете мата в кинопрокате, вплоть до отзыва прокатного удостоверения. Притом независимо от возрастного рейтинга.
Кровь, кишки, распидарасило на экранах это ОК, но сигарету нужно обязательно замазать.
— Жажда семейной ласки, материнской, сестриной, нянькиной ласки, так грубо и внезапно оборванной, обратилась в уродливые формы ухаживания за хорошенькими мальчиками, за «мазочками»; любили шептаться по углам и, ходя под ручку или обнявшись в темных коридорах, говорить друг другу на ухо несбыточные истории о приключениях с женщинами....
Куприн...
— Несколько лет тому назад в Праге Второй жили две брошенные дамочки-разводки, потому что были шлюхи, по фамилии Моуркова и Шоускова. Как-то раз, когда в розтокских аллеях цвела черешня, поймали они там вечером старого импотента - столетнего шарманщика, оттащили в розтокскую рощу и там его изнасиловали. Чего они только с ним не делали! На Жижкове живет профессор Аксамит, он там делал раскопки, разыскивая могилы со скрюченными мертвецами, и несколько таких скелетов взял с собой. Так они, эти шлюхи, оттащили шарманщика в одну из раскопанных могил и там его растерзали и изнасиловали. На другой день пришел профессор Аксамит и обрадовался, увидев, что в могиле кто-то лежит. Но это был всего-навсего измученный, истерзанный разведенными барыньками шарманщик. Около него лежали одни щепки. На пятый день шарманщик умер. А эти стервы дошли до такой наглости, что пришли на похороны. Вот это уж извращенность!
Я. Гашек (из будущей недружественной страны НАТО)
Уже запретили? Запретить! Срочно!
а ХЗ. Может и действительно запретили
Боже мой! Содомия кака!
Запретить срочно!
Нет! Лучше вообще сжечь!!!
Куприна? Эксгумировать будем или сверху напалмом зальем?
Сверху напалмом конечно!
Книги изъять из библиотек и сжечь!
Нет! Библиотеки тоже сжечь а то там крамола всякая...начитаются этих ваших книжек а потом и телевизер не смотрят в сказки дедушек не верят...
Привстал.
Цензор РКН, посмотревший «Английского цирюльника»:
Правильно обжалуют, пусть сперва суд в картинках и видео продемонстрирует определение ЛГБТ (-:
Ах они негодяи!
что опять?
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мечтаю, что наступит время и можно будет просто в настройках поставить галочку и из каталога пропадут фильмы/сериалы, где мальчики долбятся с мальчиками и присутствует прочая непотребщина. А не смотреть на значок 18+ и гадать чего там - убийство или ЛГБТ?
Так смотри нетфликс а не порнхаб
Ну или хоть категорию на порнхабе смени
вбил в гугл "ЛГБТ Нетфликс" и оказалось он недалеко от порнхаба ушел
Нетфликс и есть рассадник пропаганды лгбт и повестки.
По идее в возрастных рейтингах эта информация содержится. Вопрос только собрать данные и сделать фильтр на их основе. Боюсь, только так можно много лишнего отсечь, в фильмах часто многое намешано. Взять тот же оскароносный «Всё, везде и сразу». Глупо его не смотреть из-за второстепенных факторов, вроде присутствия анальных пробок в комедийных сценах.
на том же кинопоиске есть сериал Super Girl про девку супермена, там в открытую пропаганда лгбт, и не обращают на это внимания
Слушай ты самый умный? Сейчас предупредить про все фильмы а потом за что штрафы выписывать?)
ни 1 штрафчик по лгбт не пропустили, вц?
Лишь бы штраф влепить. В этих фильмах ничего такого нет.