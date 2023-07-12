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Маша Цепелева

Сборы в кинотеатрах России приблизились к уровеню 2019-го — большую часть денег принесли «Чебурашка» и «теневой» прокат Статьи редакции

Главное из материала РБК о росте рынка кинопроката.

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Фото ТАСС
  • Сборы в первом полугодии 2023 года составили 23,9 млрд рублей, по данным Единой автоматизированной информационной системы «Фонда кино» (ЕАИС). Это лучший показатель с 2019 года, и он на 64% больше, чем в 2022-м.
  • 28,5% сборов обеспечил фильм «Чебурашка» (6,8 млрд рублей). Ещё треть — «теневой» прокат голливудских фильмов, считают участники рынка.
  • Летом 2022 года в кинотеатрах появилось «предсеансное обслуживание»: в паре с российским фильмом, чаще короткометражным, показывали голливудский фильм.
  • Достоверно подсчитать заработок «Аватар: Путь воды», «Человек-паук: Паутина вселенных» или «Братья Супер Марио в кино» невозможно, потому что карточек этих фильмов в ЕАИС нет, считает глава объединённой киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин. Но есть данные о продажах билетов на короткометражки, которые показывали перед блокбастерами, добавил он.
  • По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», по такой схеме «Аватар: Путь воды» мог заработать не менее 2,4 млрд рублей, третья часть «Стражей Галактики» — 59,3 млн рублей, десятый «Форсаж» — 87 млн рублей. Тем не менее, в большинстве сетей по-прежнему отрицают, что практикуют «предсеансное обслуживание».
  • Независимые иностранные студии продолжают выпускать фильмы официально. Например, «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи заработала в России 684,9 млн рублей. А четвёртая часть «Джона Уика» — 873,7 млн рублей.

О восстановлении рынка говорить рано

  • Кинопрокат в целом всё ещё нестабилен, несмотря на рост кассовых сборов, отметил Васясин. Например, на ближайшие месяцы в сетке релизов нет ни одного проекта, ожидаемые сборы которого превысят хотя бы 500 млн рублей, добавил он.
  • Основная часть сборов в первом полугодии пришлась на январь–февраль, отметила представитель сети «Люксор» Анна Татаренок. По её словам, по сравнению с 2021 годом показатели посещаемости отстают в полтора-два раза. Падение связано и с отсутствием широких рекламных кампаний иностранных фильмов.
  • «Каро» всего на 30% по посещаемости и выручке опережает аналогичный период кризисного 2022 года, рассказала президент сети Ольга Зинякова: «Лето по контенту слабое, и кроме "Кентавра" мы пока не видим крупных лент».
  • Объём кассовых сборов по итогам 2023-го может достигнуть 40 млрд рублей, оценили в Министерстве культуры. А с 2024 года он «будет демонстрировать устойчивый рост». На процесс повлияют увеличенный объём господдержки, считают в ведомстве.

#новость #кино #кинотеатры

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46 комментариев
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 Вася Пражкин
Ещё треть — «теневой» прокат голливудских фильмов

А помните, раньше таких называли пиратами? )

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Андрей Иванов

Пират это только когда ты не поделился с кем надо

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Васисуалий Лоханкин

Каперы получается!

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Влад Дементьев

Не будет "Барби" - начинаю бунт.

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Вася Пражкин

В чем бунт будет заключаться?

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Влад Дементьев

По ходу развития событий буду импровизировать

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Вася Пражкин
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Айдар Каримов

В любой компании слышу: а вы смотрели чебурашку?, и подобные вопросы о этом мульте. Для меня чебурашка один- союзмультфильмовский

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Степан Фадеев

Честно говоря, всем по...р

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Владимир Егоров

Так может они его и имели ввиду?

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Артур Маслов

а для меня чебурашка - это у которого парники и нет друзей

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Вадим Д.

Дадут уже кинотеатрам возможность параллелить годные фильмы, которые официально не приходят в Россию?
А то и танцы с бубном всех утомили, и в прокате почти ничего нет.

Торренты, конечно, хорошо, но некоторые фильмы хотелось бы в кино посмотреть.

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Alex Shevchenko

Только с "правильным" переводом))

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Евгений Широков

Да если кинотеатры вообще выживут.
Я сейчас себе потихоньку коплю на проектор, следующим летом уже буду себе кинотеатр под открытым небом устраивать с фильмами с торрентами)

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Сергей Сергеев

комары сожрут

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Евгений Широков

Улица вообще опасное место, ветер будет дуть, птички накакают, мухи летают, собаки бродят, люди ходят, кто-то закурит, кто запьет, антисанитария, можно заболеть)

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Светлана Владимирова

Госдума скоро выяснит, что не все россияне посмотрели "Вечный зов" на широком экране. Просмотр будет обязательным для гослужащих, студентов, школьников. И кассовые сборы в космос. Делается легко, один указ, одна подпись. Личное мнение

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Павел Шкутко

Торренты в кино смотреть? Мсте знает толк в извращениях

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Владимир Бобков

Чебурашка, конечно, немного поднял рынок кинематографа, но дальше что будут делать

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Роман

Про крокодила Гену снимут

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Burzumm Up

Дальше будет экранизация "Ну, погоди" и "Простоквашино" :) Переделаю мультики в кино и будут на волне чебуратора впаривать

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Alex Shevchenko

Поле непаханое😁

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Василий Петров

СоюзМультфильмКинематографическаяВселенная

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Александр Б.

может кто пояснить - как это ушастое нечто столько собрало?
по три раза всей семьей ходили?

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Фоксик

А больше не было ничего. Плюс новый год. В НГ можно любое говно сбыть

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Dimm Debrov

Хороший фильмец просто.

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Артур Маслов

тупо нечего было смотреть больше

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Михаил Барабаш

Были те, кто по 3 раза. А вообще - хороший фильм

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Kudgi

Может тогда просто крутить чебурашку по кд? Так-то скрепно будет

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Giraffe

Я помню раньше были кино-комнаты, где приходишь и арендуешь зал на 2 часа и сам фильм выбираешь и ставишь. Чай кофе кальян еду можно заказать у них. Может и сейчас остались.
Услуга клиенту - аренда зала, с авторскими правами не контактирует никак. А чего уж там люди поставят себе это кинотеатр «не знает».
Я вижу какой-то такой путь для кинотеатров.
На 10-15 человек хорошо работало. Если юридически большой зал тоже так можно разбить на посетителей а ля «зал шеринг», то должна работать схема. Но это с лицензией кинопроката уже никак не связано и для крупных сетей все равно позорно торренты включать с неожиданной 1XBET рекламой из ниоткуда

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illusive man

анти кинотеатр kinohouse с 2015 вроде этим занимается

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Фоксик

Мы не бандиты. Мы благородные пираты

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Роман

=ДА-ДА, НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ=

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Влад Шушкевич

Ну, надо учитывать, что массово водят школьников по Пушкинской карте в кино.

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Ами Варджа

Наблюдаем кинопрокат Шредингера - он как бы умер, но живее всех живых.

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Vitaly

как сборы превысили 2019г, если там было 28.7, а сейчас 23.9?

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Маша Цепелева
Автор

перевпечатлилась успехами проката
поправила везде формулировку, спасибо

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Gera

К чему простите приблизились?

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Giraffe

Футурологи предсказывают что нейросети скоро научатся генерить видео и целые фильмы по текстовому сценарию. Начиная с GPT5 и далее. И что Голливуд в опасности и никому не нужен станет. Так что может кинотеатрам повезет и смогут эти синтетические фильмы/мульфильмы ставить. Если доживут до этого времени, конечно. И если качество не будет отвращение вызывать

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Михаил Барабаш

Это вопрос не одного десятилетия. Если вообще реализуемо в нынешней культуре потребления контента.

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Giraffe

Генерация видео уже со следующим поколением GPT появится, это конец 2023-2024.
Культура потребления контента непонятно куда заведет. Людям интересны люди, а не искусственная хрень. Но если это заменит только процесс съемки и монтажа, а режиссер будет по прежнему вручную придумывать идеи, контролировать, устраивает ли его то, что получается, закладывать интересные сюжеты, то я думаю сработает.
Тем более что затраты на создание копеечные будут

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Михаил Барабаш

Ну режиссер/оператор же контролируют и конкретную компоновку кадра, акценты в кадре, выражение лиц, жесты, интонацию.

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Павел Шкутко

Пусть нейросетки окончания сначала научатся проставлять правильно, кино они снимать будут

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Анатолий

Могли бы что-нибудь китайское или индиское в прокат выпустить для разнообразия, там хорошие фильмы выходят не реже чем в голивуде.

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Den Kotov

Африканские (внезапно) тоже норм бывают. Летел как-то эфиопскими авиалиниями, у них там есть местные фильмы в развлекательной системе.

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Valentin G

Чебурашка.. дык в праздники кроме как на Чебурашку детей было сводить не на что. Одна дичь была в прокате.

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46 комментариев
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