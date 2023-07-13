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Таня Боброва

Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «иви» на 1 млн рублей за неправильную возрастную маркировку контента с ЛГБТ Статьи редакции

Суды продолжают выписывать штрафы видеосервисам по протоколам Роскомнадзора.

  • Останкинский суд Москвы назначил штраф за демонстрацию ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних, сообщили «Интерфаксу» в суде. Представитель «иви» уточнил, что претензии к сервису возникли в связи с неправильной, по версии Роскомнадзора, возрастной маркировкой фильма «Идеальные незнакомцы».

Мы продолжаем проактивно работать с нашей контентной базой и следить за корректной маркировкой всего контента на нашей платформе. Мы проделали большую работу по предотвращению случаев доступа несовершеннолетних пользователей к фильмам и сериалам с возрастным ограничением «18+» и продолжаем ручную и автоматизированную проверку контента.

«иви»
  • Летом 2023 года по делам «демонстрации ЛГБТ» штрафы получили онлайн-кинотеатры «Триколор», Premier, Start и «Кинопоиск», а также владелец телеканала «ТНТ Music».
  • Они также касались отсутствия маркировки «18+» у некоторых фильмов, в том числе «Идеальные незнакомцы» — у него стояла маркировка «16+». Прокатное удостоверение с таким возрастным ограничением выдал фильму в 2017 году Минкульт. В ведомстве говорили, что «прорабатывают вопрос об отзыве прокатного удостоверения».
  • По ч.2. ст.6.21.2 КоАП, по которым составляют протоколы, юрлицам грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.
  • Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года.

#новость #иви

782 просмотров
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36 комментариев
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 Вадим Д.

А неплохой бизнес на ЛГБТ организовали...

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Wittgenstein

Ты подожди, это только MVP. Основную бизнес-модель еще не нашли.

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Вадим Д.

ЛГБТ-активисты прощупывают, так сказать, почву (-:

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Сергей Леопольдович

Еще не включили ))))

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Сергей Коновалов

Держать - пока кинотеатры не догадаются всю кинопродукцию так маркировать, по крайней мере зарубежную ;]

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MakaR

ЛГБТ+

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забанен на VC за правду

Правильно, потому что ЛГБТ допустимо только в госдуре и в сбере, а простому народу - низзя.

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Невероятный Блондин
у него стояла маркировка «16+». Прокатное удостоверение с таким возрастным ограничением выдал фильму в 2017 году Минкульт

Обманули дурака, на четыре кулака😝

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Сидор

Получается по 250 тысяч за кулак. Ну, недорого так-то

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Кирилл Таран

Больше, чем стандартные ♂ three hundred bucks ♂

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Олег Павлов

Маркировки контента — новая нефть)

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Dmitry

Есть ли какие-либо юридические ограничения для того, чтобы весь контент промаркировать 18+, а родители потом сами бы определяли уровень насилия и разврата в Смешариках и Синем тракторе?

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Кирилл Таран

Для маркировки - нет, но родителей потенциально можно будет под статью подвести

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Евгений Широков

Современная версия Павлика Морозова жалуется полиции на то, что родители ли ему разрешили посмотреть Лунтика, с существом неизвестного пола в главной роли и разговаривающим насекомыми

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Станислав

Современным мультфильмам нужно маркировку +100 ставить, ибо смотреть их себе психику портить.

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hakhagmon

на все 18+ лепили бы и не парились

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Васисуалий Лоханкин

Так это не поможет!
Есть старый закон -что нельзя что-то там демонстрировать несовершеннолетним, а по новому -нельзя никому и надо удалять.

И бегать штрафовать могут рандомно. Найдут какой-то поцелуй двух девушек с маркировкой 18+ и за него выпишут.

Дно и средневековье.

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Wittgenstein

Главное в этой войне не выйти на самого себя ;)

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Станислав

Ну тут все вопросы к минкульту. И вообще кто мешает онлайн кинотеатрам ставить 18+ на все фильмы. Как будто кто то смотрит на эти цифры. Сидит так подросток, мол мне смотреть нельзя , мне еще только 17.

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Васильев А.

Я в 15 лет вот ну очень расстроился, когда меня не пустили в кино на Стритрейсеры. Тогда я еще не знал, что кассир хотел спасти меня

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Станислав

Там вроде Александрова снималась. А она без того чтобы голой побегать жить не может.

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Васильев А.

Тогда меня больше обвесы на корытах впечатляли, чем голые Александровы

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Кирилл Таран

Как минимум, системы контроля возрастных ограничений самих стримингов на нуждаются в маркировках

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Алексей Самарин

Так можно любую платформу каждый день штрафовать

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Гоги Твардовски

Еще один все понял ©

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неформат

так и штрафуют

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Анастасия

Я не знаю почему до сих пор вообще в доступе есть подобное

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Wittgenstein

Вы фильм-то смотрели? Или как обычно "Битлз не слушали, но осуждаем"? :)

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забанен на VC за правду

может быть потому, что это личное дело каждого? Так же, как и смотреть/читать/общаться с людьми, которые от тебя отличаются. И не пытаться всех загнать в одно счастье?

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MakaR

Боитесь что вас слезбиянят?
Ну не смотрите тогда!

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Иван Иванов

Придётся таки посмотреть этих "Идеальных незнакомцев", такая мощная реклама от ркн и судов...

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Den Logachev

Хочется как-то пушить, но боюсь, что и в этом найдут какую-то пропаганду и оштрафуют VC. Лучше быть начеку!

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559864

Напомните суммы на которые в рабсии штрафуют за утечку персональных данных? Чет из головы вылетели.

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Boris Treukhov

Лучше бы выплачивали Царьграду по лярду в месяц сразу

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MakaR

Обождите! Придут и к этому...

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MakaR

Ах они негодяи!

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36 комментариев
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