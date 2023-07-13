Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «иви» на 1 млн рублей за неправильную возрастную маркировку контента с ЛГБТ Статьи редакции
Суды продолжают выписывать штрафы видеосервисам по протоколам Роскомнадзора.
- Останкинский суд Москвы назначил штраф за демонстрацию ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних, сообщили «Интерфаксу» в суде. Представитель «иви» уточнил, что претензии к сервису возникли в связи с неправильной, по версии Роскомнадзора, возрастной маркировкой фильма «Идеальные незнакомцы».
- Летом 2023 года по делам «демонстрации ЛГБТ» штрафы получили онлайн-кинотеатры «Триколор», Premier, Start и «Кинопоиск», а также владелец телеканала «ТНТ Music».
- Они также касались отсутствия маркировки «18+» у некоторых фильмов, в том числе «Идеальные незнакомцы» — у него стояла маркировка «16+». Прокатное удостоверение с таким возрастным ограничением выдал фильму в 2017 году Минкульт. В ведомстве говорили, что «прорабатывают вопрос об отзыве прокатного удостоверения».
- По ч.2. ст.6.21.2 КоАП, по которым составляют протоколы, юрлицам грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.
- Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола 5 декабря 2022 года.
782 просмотров
А неплохой бизнес на ЛГБТ организовали...
Ты подожди, это только MVP. Основную бизнес-модель еще не нашли.
ЛГБТ-активисты прощупывают, так сказать, почву (-:
Еще не включили ))))
Держать - пока кинотеатры не догадаются всю кинопродукцию так маркировать, по крайней мере зарубежную ;]
ЛГБТ+
Правильно, потому что ЛГБТ допустимо только в госдуре и в сбере, а простому народу - низзя.
Обманули дурака, на четыре кулака😝
Получается по 250 тысяч за кулак. Ну, недорого так-то
Больше, чем стандартные ♂ three hundred bucks ♂
Маркировки контента — новая нефть)
Есть ли какие-либо юридические ограничения для того, чтобы весь контент промаркировать 18+, а родители потом сами бы определяли уровень насилия и разврата в Смешариках и Синем тракторе?
Для маркировки - нет, но родителей потенциально можно будет под статью подвести
Современная версия Павлика Морозова жалуется полиции на то, что родители ли ему разрешили посмотреть Лунтика, с существом неизвестного пола в главной роли и разговаривающим насекомыми
Современным мультфильмам нужно маркировку +100 ставить, ибо смотреть их себе психику портить.
на все 18+ лепили бы и не парились
Так это не поможет!
Есть старый закон -что нельзя что-то там демонстрировать несовершеннолетним, а по новому -нельзя никому и надо удалять.
И бегать штрафовать могут рандомно. Найдут какой-то поцелуй двух девушек с маркировкой 18+ и за него выпишут.
Дно и средневековье.
Комментарий удален модератором
Главное в этой войне не выйти на самого себя ;)
Ну тут все вопросы к минкульту. И вообще кто мешает онлайн кинотеатрам ставить 18+ на все фильмы. Как будто кто то смотрит на эти цифры. Сидит так подросток, мол мне смотреть нельзя , мне еще только 17.
Я в 15 лет вот ну очень расстроился, когда меня не пустили в кино на Стритрейсеры. Тогда я еще не знал, что кассир хотел спасти меня
Там вроде Александрова снималась. А она без того чтобы голой побегать жить не может.
Тогда меня больше обвесы на корытах впечатляли, чем голые Александровы
Как минимум, системы контроля возрастных ограничений самих стримингов на нуждаются в маркировках
Так можно любую платформу каждый день штрафовать
Еще один все понял ©
так и штрафуют
Я не знаю почему до сих пор вообще в доступе есть подобное
Вы фильм-то смотрели? Или как обычно "Битлз не слушали, но осуждаем"? :)
может быть потому, что это личное дело каждого? Так же, как и смотреть/читать/общаться с людьми, которые от тебя отличаются. И не пытаться всех загнать в одно счастье?
Боитесь что вас слезбиянят?
Ну не смотрите тогда!
Придётся таки посмотреть этих "Идеальных незнакомцев", такая мощная реклама от ркн и судов...
Хочется как-то пушить, но боюсь, что и в этом найдут какую-то пропаганду и оштрафуют VC. Лучше быть начеку!
Напомните суммы на которые в рабсии штрафуют за утечку персональных данных? Чет из головы вылетели.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Лучше бы выплачивали Царьграду по лярду в месяц сразу
Обождите! Придут и к этому...
Ах они негодяи!