Стоимость съёмок поднялась на 20-30%, спрос аудитории растёт: Forbes — об оригинальных проектах онлайн-кинотеатров Статьи редакции
Основные тезисы из текста издания про российские сервисы.
- У Start по итогам первой половины 2023 года доля контента собственного производства (originals) в общем смотрении пользователей достигла 80%. Годом ранее эта доля составляла 70%. При этом такой контент занимает только 5% от общего каталога (более 100 проектов).
- У Kion на originals приходится около половины смотрения, при этом бывают «всплески» — например, в месяцы выходов ожидаемых сериалов. У Premier оригинальные проекты занимают около четверти библиотеки и более половины от общего смотрения. Но «по значимости и количеству привлекаемых пользователей они на первом месте».
- У «иви» количество таких проектов «исчисляется десятками», но их доля пока «небольшая». У Wink оригинальный контент занимает менее 15% от всего смотрения, но сервис планирует удвоить количество originals.
- По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, раньше originals были одним из главных способов привлечения и удержания аудитории. После ухода западных мейджоров — стали практически единственным, если не считать эксклюзивных прав на показ в России каких-то фильмов. По оценке Кускова, за последний год количество единиц контента голливудских студий, легально представленного в России, сократилось с 3500 до 200.
- Кроме того, оригинальный контент формирует «лицо» онлайн-кинотеатра и используется в рекламных кампаниях, указывает директор Wink Антон Володькин. В Start добавили vc.ru: рост популярности originals связан с тем, что улучшилось качество проектов и их количество.
- При этом себестоимость производства оригинальных проектов выросла примерно на 30% за последний год, говорит замгендиректора Premier Макар Кожухов. В частности, из-за увеличения стоимости аренды и содержания оборудования, роста стоимости гонораров творческих групп из-за высокой конкуренции и других факторов. Источник Forbes в одном из онлайн-кинотеатров подтвердил, что стоимость производства originals выросла на 20-30%.
- Володькин пояснил, что увеличилась средняя цена проектов, поскольку онлайн-кинотеатры «стали инвестировать в более качественныйи масштабный контент».
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Это чего такое? Скрепная рукопашная мелодрама?
Яблоневый сад. Классика
OK! Спасибо!
Убил.
Классика
Отчесетвенное кино начало приносить ощутимые деньги - начали вкладываться - начали распиливать - всё подорожало 😉
Да п...й! Мне буржуйских хватает! Смотреть не пересмотреть...
https://youtu.be/rLwfuUeB8CM
А вот это "общее смотрение" - это какой-то сленг киношников штоле?
Старт одни депресняки клепает, нашли свою нишу, а иви про деревенские приключения без остановки выпускает проекты, тоже себя нашли, видимо.
Отличный сериал от START, прям топчик, никакого депресняка. Второй сезон не смотрел ещё.
У Старта супертопчик - Вампиры средней полосы. Имхо, лучший российский сериал после Домашнего ареста.
Тоже ниче кстати да. Начал смотреть, но что-то перестал. Тематика вампиров не нравится, но сериал классный да.
Но лично мне вот Два холма прям очень очень зашли, побольше бы такого. Если бы не санкции, то уверен Нетфликс выкупили бы его.
Посмотрю, спасибо.
А мне, кстати, стали нравиться некоторые проекты наших киноделов, хотя раньше при словосочетании "российский сериал" выворачивало наизнанку. Раздражает только то, что для просмотра приходится устанавливать 3457348597 приложений различных онлайн-платформ. Только за вчерашний день вдобавок к окко, иви и кинопоиску пришлось скачать кион и мегого...
А мегого то зачем?
Больше вопрос, не зачем мегого, а как, он ведь ушел с РФ рынка.
может он с МОРЕ перепутал?
Ага, раньше было так, сейчас наши сериалы на порядок лучше нетфликсовых и прочих HBO.
Они там в сюжет не умеют, постоянная протекция ЛГБТ, юмор ориентированный на школьников, да и в целом проблемы героев не близки нашему современному обществу.
А наши наоборот снимать научились, переосмыслили старую школу и выдают ну прям оооочень качественный продукт.
Есть интересные проекты. Не много, но появляются