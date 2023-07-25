Латвийское и нидерландское юрлица «Дождя» признали «нежелательными» в России Статьи редакции
С 2021 года телеканал — иноагент.
- Генпрокуратура признала «нежелательной» на территории России деятельность латвийского и нидерландского юрлиц «Дождя» — SIA TV Rain и TVR Studios B.V..
- Ведомство отметило распространение материалов экстремистских и террористических компаний, а также иноагентов. «На регулярной основе» эти юрлица публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций.
- Кроме того, организации размещают «большое количество видеоматериалов, к которым ранее принималось решение об ограничении доступа из-за нарушений российского законодательства». Их финансирование осуществляет признанный иноагентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober, добавили в Генпрокуратуре.
- «Дождь» сообщил в своём Telegram-канале, что в ближайшее время определит дальнейшие шаги — в том числе, в юридическом поле. Пока телеканал отключает сбор донатов из России, отменяет уже существующие подписки от россиян и призывает зрителей не делиться ссылками на материалы издания из России — «это теперь небезопасно».
- В список иноагентов Минюст внёс «Дождь» ещё в августе 2021 года.
- В марте 2022 года телеканал сообщил о приостановке работы после того, как Роскомнадзор начал блокировать к нему доступ по требованию Генпрокуратуры.
- В июне того же года Латвийский национальный совет электронных СМИ выдал разрешение на вещание «Дождя», но уже в декабре отозвал его. В начале июля 2023-го Рижский суд оставил в силе решение об аннулировании лицензии.
- «Дождь» продолжает вещание на YouTube. Телеканал также получил лицензию на вещание в Нидерландах.
702 просмотров
В каких недрах одноклассников ты это нарыл?
Все "толькоунасы" - следствие незнания чужих культур достаточно глубоко, чтобы понимать, какими словами они обозначают аналогичные ситуации. Достаточно сложно поверить, что, например, в Англии с их богатым языком нет подобных языковых явлений, да ещё в куда более адовом масштабе.
Слово-то не запретили пока?
А то начнут принуждать говорить: альтернативно-солнечно. Новояз — он такой. Тьфу...
А почему вас не смущают негласные запреты говорить "ты пидр" вместо "здравствуйте" в общественных местах? Или например почему не смущают штрафы и посадки за сбитие людей машинами. Какая-то сегрегация запретов. Одни репрессии - хорошо, а другие плохо.
Вы сравниваете запрет слова и наказание за убийства?! О_о
Во, начались окна овертона. Запреты - это плохо, но иногда можно! Например у тебя самозапрет на обращение на улице к незнакомым "эй ты, пидр тупой сцуко", но тебя это не смущает. Хотя ты сам себя мучаешь запретами. А тут, видите-ли, плохо.
🤡
Государство защищает свое инфополе. О ужас какой, ни когда ни где такого не было. Тьфу)
Запрет российских СМИ в Европе ЭТО ДРУГОЕ!!1!
Это те самые СМИ с экранов которых призывают топить чужих детей?
Они просто хотели своими помойками типо рт на западе мозги успешно промывать, а у себя в стране «защитить инфополе» (это другое, не перепутай), избавившись от неподконтрольных СМИ. Но не получилось немного ;)
Да пусть бы просто промывали, там уже дичь откровенная
Ну понятное дело. Рф сми же плохие и не правы, а это хорошие и правы.
Опять плохие слова говоришь, читать противно..
Ни в коем случае не читай. Противно же читать.
Главное, что Дождь запретили, а то это заикающаяся говно-журналистика только плодила себе подобных. Я эээ Тихон бэээ Дзятко мээээ
дурдом из клёунов
В РФ все нежелательно. Только этническая мафия чинарей и мигрантов побольше
Что же вы тут так страдаете то? Аж жалко стало
Можно в карты поговорками про Россию сыграть и выиграть даже.
- Всё нельзя, но в принципе можно.
Господи, опять либеральная и излишне добрая Росси слишком мягка в своих формулировках, ну хватит уже....
"Нежелательна"....что за?? Надо прямо говорить - "пошли они на***!"
Я иногда когда говорю что рф очень мягкая и либеральная страна, и на мой взгляд даже слишком на меня обижаются(
Да, очень не хватает публичных казней как в Иране.
Надо учесть ваше пожелание. Спасибо
Не пришедшиеся ко двору.
Сделать феню официальным языком. Базаришь, братка, так им, фраерам этим попутавшим.
Это бывает. А теперь о погоде.
А как признание нежелательной её отнесло в более плохое по отношению поле, когда Дождь уже был иноагентом?
Не понимаю немного. Да и вообще не понимаю отличия нежелательной организации от организации-иноагента. Вроде запреты одинаковы, а вроде и нет.