NASA запустит собственный стриминговый сервис с прямыми трансляциями и оригинальными сериалами Статьи редакции
Он будет доступен бесплатно и без рекламы.
- Космическое агентство анонсировало запуск своей стриминговой платформы в рамках обновлённой стратегии цифрового присутствия. Сервис NASA+ начнёт работу летом 2023 года.
- На платформе можно будет следить за прямыми трансляциями агентства и смотреть сериалы о космических миссиях NASA. В планах — съёмки нескольких оригинальных проектов.
- NASA+ появится на iOS, Android, сайте агентства и ТВ-приставках Roku, Apple TV и Fire TV. Он будет доступен бесплатно и без рекламы.
- Космическое агентство также работает над обновлением своего сайта и мобильного приложения, чтобы объединить информацию о своих подразделениях, миссиях и исследовательских проектах. Обновлённая версия сайта уже доступна в тестовом режиме.
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Роскосмос тоже мог бы запустить сериал про Рогозина и как он получил ранение в нижнюю часть туловища.
это был бы очень короткий сериал
Тут я даже с удовольствием посмотрел бы версию от Нетфликс, где Рогозина будет играть чёрный трансгендер.
О, родня и друзья Обамы-нигера, которые уже много лет пилят бюджеты НАСА, ещё одну ерунду выдумали вместо развития науки.
США государство негров. У них почти получилось стать европейским государством. Но шансов не было 😳
Климу Шипенко и не снилось
Ждем когда включат потом подписки NASA+, где будет премиальный контент :)
пойду мастерить мелофон, или психофазатрон, там видно будет)