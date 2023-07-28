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Артур Томилко

NASA запустит собственный стриминговый сервис с прямыми трансляциями и оригинальными сериалами Статьи редакции

Он будет доступен бесплатно и без рекламы.

  • Космическое агентство анонсировало запуск своей стриминговой платформы в рамках обновлённой стратегии цифрового присутствия. Сервис NASA+ начнёт работу летом 2023 года.
  • На платформе можно будет следить за прямыми трансляциями агентства и смотреть сериалы о космических миссиях NASA. В планах — съёмки нескольких оригинальных проектов.
  • NASA+ появится на iOS, Android, сайте агентства и ТВ-приставках Roku, Apple TV и Fire TV. Он будет доступен бесплатно и без рекламы.
  • Космическое агентство также работает над обновлением своего сайта и мобильного приложения, чтобы объединить информацию о своих подразделениях, миссиях и исследовательских проектах. Обновлённая версия сайта уже доступна в тестовом режиме.

#новость #nasa

253 просмотров
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9 комментариев
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 Вася Пражкин

Роскосмос тоже мог бы запустить сериал про Рогозина и как он получил ранение в нижнюю часть туловища.

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Отнюдь

это был бы очень короткий сериал

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Лихачев

Тут я даже с удовольствием посмотрел бы версию от Нетфликс, где Рогозина будет играть чёрный трансгендер.

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Дмитрий Родионов

О, родня и друзья Обамы-нигера, которые уже много лет пилят бюджеты НАСА, ещё одну ерунду выдумали вместо развития науки.
США государство негров. У них почти получилось стать европейским государством. Но шансов не было 😳

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Павло Эскобаров
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Вадим Д.
NASA запустит собственный стриминговый сервис с
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Фуражка Лермонтова

Климу Шипенко и не снилось

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Sergei Soloviev

Ждем когда включат потом подписки NASA+, где будет премиальный контент :)

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Тимур Устинов

пойду мастерить мелофон, или психофазатрон, там видно будет)

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9 комментариев
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