«Эксмо» запустит редакцию по работе с российскими авторами комиксов на фоне падения продаж Marvel Статьи редакции
Авторов будут искать на форумах — вместе с их аудиторией.
- Отдельная редакция начнёт работать уже в августе 2023 года в рамках подразделения «Комильфо». Об этом РБК рассказал гендиректор издательства Евгений Капьев. До конца года «Эксмо» планирует подписать контракты с 20 новыми авторами.
- Компания планирует искать авторов на любительских форумах — тех, кто уже сформировал собственную аудиторию: «Авторы приведут за собой пул лояльных читателей, которые точно поддержат знакомых авторов. А мы, в свою очередь, обеспечим им большие тиражи и новую статью дохода».
- У издательства уже есть контракты с 11 российскими авторами комиксов — их доля в общем объёме продаж этого сегмента за 2022 год составила 7%. Капьев связывает рост спроса с повышением качества российских комиксов. Среди популярных авторов он называет автора «Земли королей» Фёдора Нечитайло, Лину Килевую с серией «Дух моей общаги» и Марию Протас с «Дёшево и сердито».
- Кроме роста спроса «Эксмо» решило поставить на российские комиксы из-за истекающего контракта с Disney. По данным «Эксмо-АСТ», продажи комиксов Marvel упали на 24% год к году в первой половине 2023-го.
- В объединённой сети «Читай-город — Буквоед» также отмечают снижение продаж Marvel — на 15% год к году по итогам 2022-го. В книжном «Библио-Глобус» — падение продаж в первом полугодии 2023-го на 30% в экземплярах и на 29% по сумме реализации.
- По оценкам «Эксмо», комиксы занимают около 6,5% всего российского книжного рынка в денежном выражении. «Для понимания, в Южной Корее, например, доля комиксов намного выше и постоянно растёт», — добавил Капьев.
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Майор Гром!
Тогда уж лучше "Человек Грызлов".
Для понимания в Ватикане доля комиксов намного ниже и постоянно стоит на месте - добавил Капьев.
Видимо, людям больше нравится читать японщину-корейщину-китайщину, чем однообразный бред от экспертов по высасыванию набивших оскомину идей из единственного пальца.
Кому вообще всрались эти комиксы
Собсно, а чего вы удивляетесь? Они ничем не отличаются от фильмов по своей сути. Визуальный развлекательный контент
отличаются
В фильме ты видишь игру актера человека и декорации, а в комиксах ты читаешь диалоги и на фоне мультяшной графики
Да. Диалоги на фоне мультяшной графики. Но с сюжетом и даже получше чем в некоторых фильмах, потому что автору приходится цеплять этим, а не знаменитыми актерами и их хорошей игрой.
Ага, сюжетом)) про биопроблемы школьника-омежки, про каких-то роботов и прочий шлак
И там и там твое воображение дорисовывает, разве что в фильмах - меньше. Тем более что игра актеров и декорации превратились в лютый УГ - достаточно сравнить какого-нить терминатора, полтергейста, дрожь земли и прочую классику, где практически все было построено на сложных механизмах и реальных съемках, с унылой компьютерной графикой современной жвачки для слаборазвитых (да, исключения есть, но на то они и исключения). Разница такая же, как между элитным коньяком и водкой за 250р.
Ну так может не стоит смотреть все подряд а ходить на фильмы с участием известных актеров?
На все найдутся свои любители, а то что Вы пишете - бред.
Сразу видно женский интеллект - в коротком предложении написать взаимоисключающие параграфы, ведь первая его часть подтверждает мои слова.
А, все ясно
Вы явно платформу для выражения «своих мыслей» перепутали )
Очень самокритично
Это Ваше, держите )
такими темпами скоро будут фанфики публиковать
Дада, видели подобное
Старлорд вернется на экраны позже
Я уже устал криндж ловить от этих - наши запустят, наши разрабатывают, аналоговнет
Удачи им, хоть я и не поклонник формата. Был на нескольких презентациях на книжных ярмарках. Глаза у людей от мира комиксов горят огого) Сложно им не сопереживать
а до этого чего болты пинали, отрасль не развивали?
Если люди уже начинают блювать от супергероев, почему они решили, что в России пришел их звездный час. Где логика?
Наконец-то