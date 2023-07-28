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Таня Боброва

«Эксмо» запустит редакцию по работе с российскими авторами комиксов на фоне падения продаж Marvel Статьи редакции

Авторов будут искать на форумах — вместе с их аудиторией.

  • Отдельная редакция начнёт работать уже в августе 2023 года в рамках подразделения «Комильфо». Об этом РБК рассказал гендиректор издательства Евгений Капьев. До конца года «Эксмо» планирует подписать контракты с 20 новыми авторами.
  • Компания планирует искать авторов на любительских форумах — тех, кто уже сформировал собственную аудиторию: «Авторы приведут за собой пул лояльных читателей, которые точно поддержат знакомых авторов. А мы, в свою очередь, обеспечим им большие тиражи и новую статью дохода».
  • У издательства уже есть контракты с 11 российскими авторами комиксов — их доля в общем объёме продаж этого сегмента за 2022 год составила 7%. Капьев связывает рост спроса с повышением качества российских комиксов. Среди популярных авторов он называет автора «Земли королей» Фёдора Нечитайло, Лину Килевую с серией «Дух моей общаги» и Марию Протас с «Дёшево и сердито».
  • Кроме роста спроса «Эксмо» решило поставить на российские комиксы из-за истекающего контракта с Disney. По данным «Эксмо-АСТ», продажи комиксов Marvel упали на 24% год к году в первой половине 2023-го.

Мы единственный в России игрок, которому удалось удержать Disney и договориться доработать в рамках заключённого контракта. Сейчас мы в очень тяжёлых переговорах, пытаемся этот контракт продлить.

Но понятно, что прежнего спроса на комиксы Marvel уже не будет, потому что нет медиаподдержки. Если в прокате нет кино и мультфильмов, соответственно, падают и наши продажи. Но мы всё равно считаем, что для российского читателя крайне важно иметь доступ к мировой культуре комикса.

Евгений Капьев,гендиректор «Эксмо»
  • В объединённой сети «Читай-город — Буквоед» также отмечают снижение продаж Marvel — на 15% год к году по итогам 2022-го. В книжном «Библио-Глобус» — падение продаж в первом полугодии 2023-го на 30% в экземплярах и на 29% по сумме реализации.
  • По оценкам «Эксмо», комиксы занимают около 6,5% всего российского книжного рынка в денежном выражении. «Для понимания, в Южной Корее, например, доля комиксов намного выше и постоянно растёт», — добавил Капьев.

#новость #эксмо

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25 комментариев
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 Kelerius

Майор Гром!

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Слегка Придурковатый

Тогда уж лучше "Человек Грызлов".

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Daskonto

Для понимания в Ватикане доля комиксов намного ниже и постоянно стоит на месте - добавил Капьев.

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Видимо, людям больше нравится читать японщину-корейщину-китайщину, чем однообразный бред от экспертов по высасыванию набивших оскомину идей из единственного пальца.

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Жошы хан

Кому вообще всрались эти комиксы

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Собсно, а чего вы удивляетесь? Они ничем не отличаются от фильмов по своей сути. Визуальный развлекательный контент

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ggg vvvp

отличаются

В фильме ты видишь игру актера человека и декорации, а в комиксах ты читаешь диалоги и на фоне мультяшной графики

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Аяз

Да. Диалоги на фоне мультяшной графики. Но с сюжетом и даже получше чем в некоторых фильмах, потому что автору приходится цеплять этим, а не знаменитыми актерами и их хорошей игрой.

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ggg vvvp

Ага, сюжетом)) про биопроблемы школьника-омежки, про каких-то роботов и прочий шлак

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И там и там твое воображение дорисовывает, разве что в фильмах - меньше. Тем более что игра актеров и декорации превратились в лютый УГ - достаточно сравнить какого-нить терминатора, полтергейста, дрожь земли и прочую классику, где практически все было построено на сложных механизмах и реальных съемках, с унылой компьютерной графикой современной жвачки для слаборазвитых (да, исключения есть, но на то они и исключения). Разница такая же, как между элитным коньяком и водкой за 250р.

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ggg vvvp

Ну так может не стоит смотреть все подряд а ходить на фильмы с участием известных актеров?

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Polina Karens

На все найдутся свои любители, а то что Вы пишете - бред.

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Сразу видно женский интеллект - в коротком предложении написать взаимоисключающие параграфы, ведь первая его часть подтверждает мои слова.

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Polina Karens

А, все ясно
Вы явно платформу для выражения «своих мыслей» перепутали )

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aaa bbb

Очень самокритично

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Polina Karens

Это Ваше, держите )

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Фуражка Лермонтова

такими темпами скоро будут фанфики публиковать

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дед Мазай и муравьеды
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treff

Дада, видели подобное

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Невероятный Блондин

Старлорд вернется на экраны позже

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Помогаю Кодить

Я уже устал криндж ловить от этих - наши запустят, наши разрабатывают, аналоговнет

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Михаил Барабаш

Удачи им, хоть я и не поклонник формата. Был на нескольких презентациях на книжных ярмарках. Глаза у людей от мира комиксов горят огого) Сложно им не сопереживать

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Чукча в танке

а до этого чего болты пинали, отрасль не развивали?

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ingeniare

Если люди уже начинают блювать от супергероев, почему они решили, что в России пришел их звездный час. Где логика?

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Cringe Artist

Наконец-то

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25 комментариев
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