Мы единственный в России игрок, которому удалось удержать Disney и договориться доработать в рамках заключённого контракта. Сейчас мы в очень тяжёлых переговорах, пытаемся этот контракт продлить.

Но понятно, что прежнего спроса на комиксы Marvel уже не будет, потому что нет медиаподдержки. Если в прокате нет кино и мультфильмов, соответственно, падают и наши продажи. Но мы всё равно считаем, что для российского читателя крайне важно иметь доступ к мировой культуре комикса.