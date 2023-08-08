Пользователи Apple Music заметили новую станцию «В моём вкусе» — она включает «неизвестные» песни на основе прослушанных Статьи редакции
Её тестировали на части аудитории в течение года.
- Внимание на обновление обратили 9to5Mac и Apple Insider: их привлекла новая обложка «Моей станции», рядом с которой и появилась отсутствующая раньше волна «В моём вкусе» (Discovery Station).
- Новая станция работает на основе алгоритмов и подбирает только те песни, которых нет в пользовательских библиотеке и плейлистах. Для сравнения: «Моя станция» тоже ставит новые потенциально интересные слушателю треки, но перемешивает их с уже полюбившимися.
- Как отмечает Apple Insider, сервису давно не хватало подобной функции. В нём есть плейлист с рекомендациями «Новая музыка», но он ограничен количеством песен и обновляется раз в неделю. Можно также слушать станции по отдельным жанрам и артистам, но они не учитывают вкусы пользователя.
- В «Яндекс Музыке» найти новые композиции с 2021 года помогают алгоритмы «Моей волны», а в Spotify есть соответствующие плейлисты вроде «Открытий недели» и возможность разрешить системе самой подбирать подходящие треки, когда тот или иной список подходит к концу.
- Обозреватели The Verge отметили, что новая станция Apple Music действительно учитывала их музыкальные предпочтения. О том же сказали и в MacRumours. Однако сравнивать результаты с тем, как показывают себя другие сервисы, они не стали.
- По субъективным наблюдениям редактора vc.ru, в подборке оказывались песни, уже добавленные в библиотеку — просто из других источников (например, в личный плейлист они попали из полноценного альбома, а на станцию — из EP). Алгоритмы также больше учитывали то, что он включал накануне и даже не дослушивал, чем всё то, что он слушал годами и отмечал как понравившееся.
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Верю субъективным наблюдениям редакторов VC. Продолжайте наблюдение!
спасибо! ждем ваших субъективных наблюдений в комментариях
я хочу увидеть все коллекцию изображений Пепе
Stable Diffusion на мэйнфрейме генерирует сто картинок Пепе в минуту, сможешь ли ты совладать с ним?
О, Яндекс музыка давно умеет включать мне неизвестную музыку, моя волна называется.
Всякую хрень туда пихает, надеюсь, пользователям Apple Music повезёт больше (-:
Последнее время просто по кругу одно и то же гоняла, надеюсь AM повеселее будет — как раз на него перешёл.
Это настраивается (сам недавно узнал)
а почему вообще на АМ перешли? (предполагаю, что не только потому, что вам надоели одни и те же рекомендации)
Качество звука (регулируется) и большая библиотека вне лозунгов и политики. Иногентов можно послушать.
А ещё АМ нативное приложение на всех устройствах, а не все эти танцы с бубном при использовании ЯМ на айфоне
Сохраненные песни в ЯМ с учетом потерь лицензий начинают выглядеть так:
специально пошел проверил прямо сейчас свои коллекции. из 178 треков ровно ноль удаленных. При этом я не слушаю русскоязычную музыку вообще.
Не факт, ой не факт 😂
В Apple Music уже хз сколько времени есть такая опция как "Моя радиостанция" и она работает так же как "Моя волна". Абсолютно не раскрыто, чем этот новый плейлист будет отличаться от "Моей радиостанции".
у нас в тексте сказано, что «моя станция» включает солянку из того, что вы уже слушаете и любите, и того, что может вам понравиться, а новая станция включает только реки. (upd. прямо сейчас врубила «мою станцию» — первые же семь треков взяты из моей библиотеки :—)))
Просмотрел, спасибо за ответ. Звучит конечно как масло маслянное, но посмотрим.
из-за перевода смысл потерялся. "Моя радиостанция" в основном будет включать что ты уже слушал и изредка что-то новое подкидывать, а "В моём вкусе", наоборот, должно в основном включать что-то новое
Заметил: ежели переключать то, что ты уже слушал, старое не подкидывает больше.
+1, довольно активно оно учится само. Видимо, в новом плейлисте будет "СберМегаНовая", а не просто новая музыка вперемешку со старой)
Тоже удивился новости, ибо пользуюсь этим года 3 как.
О нихрена себе, Эппл совершил революцию! (сарказм)
В разное время пользовал все стриминговые сервисы, и алгоритмы Яндекса лучше всего подбирают музыку по мои вкусам, прямо на удивление круто.
Опять поноса нарекомендует
На споти фай подборка по вкусу мне больше нравится
А где её там найти? Все время мою же музыку подкидывает, изредка новую
фигасе яблоко изобрело "мою волну" от Яндекс музыки. Теперь надеюсь функция будет доступна только вместе с покупкой наушников за 500 баксов.
Штош, работает неплохо
«Моя станция» тоже отлично работала, но тут будет что-то новенькое