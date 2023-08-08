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Полина Лааксо

Пользователи Apple Music заметили новую станцию «В моём вкусе» — она включает «неизвестные» песни на основе прослушанных Статьи редакции

Её тестировали на части аудитории в течение года.

  • Внимание на обновление обратили 9to5Mac и Apple Insider: их привлекла новая обложка «Моей станции», рядом с которой и появилась отсутствующая раньше волна «В моём вкусе» (Discovery Station).
  • Новая станция работает на основе алгоритмов и подбирает только те песни, которых нет в пользовательских библиотеке и плейлистах. Для сравнения: «Моя станция» тоже ставит новые потенциально интересные слушателю треки, но перемешивает их с уже полюбившимися.
  • Как отмечает Apple Insider, сервису давно не хватало подобной функции. В нём есть плейлист с рекомендациями «Новая музыка», но он ограничен количеством песен и обновляется раз в неделю. Можно также слушать станции по отдельным жанрам и артистам, но они не учитывают вкусы пользователя.
Так выглядит обложка станции
  • В «Яндекс Музыке» найти новые композиции с 2021 года помогают алгоритмы «Моей волны», а в Spotify есть соответствующие плейлисты вроде «Открытий недели» и возможность разрешить системе самой подбирать подходящие треки, когда тот или иной список подходит к концу.
  • Обозреватели The Verge отметили, что новая станция Apple Music действительно учитывала их музыкальные предпочтения. О том же сказали и в MacRumours. Однако сравнивать результаты с тем, как показывают себя другие сервисы, они не стали.
  • По субъективным наблюдениям редактора vc.ru, в подборке оказывались песни, уже добавленные в библиотеку — просто из других источников (например, в личный плейлист они попали из полноценного альбома, а на станцию — из EP). Алгоритмы также больше учитывали то, что он включал накануне и даже не дослушивал, чем всё то, что он слушал годами и отмечал как понравившееся.

#новость#applemusic

881 просмотров
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26 комментариев
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 Роман?

Верю субъективным наблюдениям редакторов VC. Продолжайте наблюдение!

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Полина Лааксо
Автор

спасибо! ждем ваших субъективных наблюдений в комментариях

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Либерал-смузихлеб 2.0

я хочу увидеть все коллекцию изображений Пепе

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Забор крови

Stable Diffusion на мэйнфрейме генерирует сто картинок Пепе в минуту, сможешь ли ты совладать с ним?

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Вадим Д.

О, Яндекс музыка давно умеет включать мне неизвестную музыку, моя волна называется.
Всякую хрень туда пихает, надеюсь, пользователям Apple Music повезёт больше (-:

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Градибор Пожарский

Последнее время просто по кругу одно и то же гоняла, надеюсь AM повеселее будет — как раз на него перешёл.

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Андрей Махорин

Это настраивается (сам недавно узнал)

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Полина Лааксо
Автор

а почему вообще на АМ перешли? (предполагаю, что не только потому, что вам надоели одни и те же рекомендации)

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Мимо проходивший

Качество звука (регулируется) и большая библиотека вне лозунгов и политики. Иногентов можно послушать.

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Марк Кац

А ещё АМ нативное приложение на всех устройствах, а не все эти танцы с бубном при использовании ЯМ на айфоне

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Oleg Gorbunov

Сохраненные песни в ЯМ с учетом потерь лицензий начинают выглядеть так:

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Ненавижу Лицемеров

специально пошел проверил прямо сейчас свои коллекции. из 178 треков ровно ноль удаленных. При этом я не слушаю русскоязычную музыку вообще.

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Виталий Кузьмин

Не факт, ой не факт 😂

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Артём

В Apple Music уже хз сколько времени есть такая опция как "Моя радиостанция" и она работает так же как "Моя волна". Абсолютно не раскрыто, чем этот новый плейлист будет отличаться от "Моей радиостанции".

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Полина Лааксо
Автор

у нас в тексте сказано, что «моя станция» включает солянку из того, что вы уже слушаете и любите, и того, что может вам понравиться, а новая станция включает только реки. (upd. прямо сейчас врубила «мою станцию» — первые же семь треков взяты из моей библиотеки :—)))

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Артём

Просмотрел, спасибо за ответ. Звучит конечно как масло маслянное, но посмотрим.

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user0564335

из-за перевода смысл потерялся. "Моя радиостанция" в основном будет включать что ты уже слушал и изредка что-то новое подкидывать, а "В моём вкусе", наоборот, должно в основном включать что-то новое

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Мимо проходивший

Заметил: ежели переключать то, что ты уже слушал, старое не подкидывает больше.

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Артём

+1, довольно активно оно учится само. Видимо, в новом плейлисте будет "СберМегаНовая", а не просто новая музыка вперемешку со старой)

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Мимо проходивший

Тоже удивился новости, ибо пользуюсь этим года 3 как.

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Франсиско Пухольс

О нихрена себе, Эппл совершил революцию! (сарказм)

В разное время пользовал все стриминговые сервисы, и алгоритмы Яндекса лучше всего подбирают музыку по мои вкусам, прямо на удивление круто.

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Энтони Лавджой

Опять поноса нарекомендует

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Иван Митин

На споти фай подборка по вкусу мне больше нравится

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Максим Рыков

А где её там найти? Все время мою же музыку подкидывает, изредка новую

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Ненавижу Лицемеров

фигасе яблоко изобрело "мою волну" от Яндекс музыки. Теперь надеюсь функция будет доступна только вместе с покупкой наушников за 500 баксов.

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Марк Кац

Штош, работает неплохо
«Моя станция» тоже отлично работала, но тут будет что-то новенькое

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26 комментариев
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