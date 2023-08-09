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Полина Лааксо

Google и Universal Music задумали лицензировать голоса музыкантов, чтобы брать деньги с авторов треков-«дипфейков» — FT Статьи редакции

До этого Universal Music просила стриминги закрыть разработчикам доступ к музыкальным каталогам, если они используют их для обучения ИИ.

  • Google и музыкальный лейбл Universal Music обсуждают возможность лицензировать голоса и «мелодии» музыкантов, которые энтузиасты могут использовать для создания новых песен с помощью ИИ, пишет FT со ссылкой на четыре источника, знакомых с обсуждением партнёрства.
  • У компаний пока нет чёткого плана и тем более конкретного продуктового решения. Однако цель — создать «инструмент, который позволит авторам законно создавать такие треки, выплачивая гонорар правообладателям». По данным собеседников FT, у артистов также будет право запретить использование их голоса.
  • Глава лейбла Warner Music считает, что понятные правила дадут отрасли возможность создать дополнительный поток UGC-контента, а фанаты при этом смогут «отплатить кумирам». Компания тоже ведёт переговоры с Google, говорят источники.
  • Идею рассматривают из-за роста количества музыкальных «дипфейков». Это композиции, в которых голоса напоминают реальных исполнителей, а текст или мелодия — уже существующие песни. Часто это происходит без согласия музыкантов. Некоторые — например, Drake, — выступают против таких действий.
  • Практика не нравится и самим лейблам. Так, в апреле 2023 года Universal Music попросила Apple Music, Spotify и другие стриминги удалять музыку, созданную ИИ. FT отмечает, что новый продукт усилил бы позиции Google в конкуренции с Microsoft, которая тесно сотрудничает с OpenAI.
Пример одной из сгенерированных песен. Голоса в ней звучат похоже на Drake и The Weeknd

#музыка #новость

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 Слегка Придурковатый

"Однако цель — создать «инструмент, который позволит авторам законно создавать такие треки, выплачивая гонорар правообладателям»"

Однако цель - хотим деняк.

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Роман?

Ну их можно понять. Они тратят бабло на продвижение, организацию и т.д. А тут приходит ИИ и руинит им бизнес. Уверен, что через пару лет ИИ будет значительно круче писать треки, а это угроза конкретная.

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Hox nap

Думаю решение будет аналогично https://rg.ru/amp/2023/01/16/hudozhniki-podali-v-sud-na-sozdatelej-nejrosetej-midjourney-i-stable-diffusion.html

Художники подали в суд на создателей нейросетей…
Трое художников - Сара Андерсен, Келли Маккернан и Карла Ортиз - объединились с юристом и…
rg.ru
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Алекс Таций

Интересно, как они определят критерии. У людей тоже голоса похожи бывают. Если мой голос похож на голос дрейка, то все, мне петь больше нельзя?

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Амбассадор Черноголовки

Почему же? Заплатите лицензионные и пойте)

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Рулон Абоев

Поёшь, значит, в душе, а Android списывает с тебя лицензионные 👌🏻

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Амбассадор Черноголовки

До чего дошёл прогресс! 💪

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Владимир Кузиков

до невиданных чудес

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Alex Shevchenko

Захотел спеть кавер - плати))

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Вадим Д.

— У вас голос нелицензионный.
— Позвольте! Я за всё «отплатил кумирам», имею право генерировать Белые розы голосом Леонтьева.

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James Bomond

Только про заботу об исполнителях не надо рассказывать, это даже доходнее чем лотереи

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Кирилл Таран

Что доходнее и для кого?

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Роман?

Это. Для них.

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James Bomond

Для лейблов

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so high

Хорошая идея, с точки зрения создателей контента. Других вариантов и нет.

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Pavel

Так вроде сказано "выплачивая гонорар правообладателям". И сейчас есть много талантливых малоизвестных артистов, на которых зарабатывают студии/лейблы , которые и являются правообладателями.

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so high

Это партнёрство. «Злобный» правообладатель не забирает безвозмездно все доходы криэйтора, они договариваются на устраивающих обе стороны условиях, делят доходы.

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lakoros

https://youtu.be/W7SQ4uf9GmA

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Alex Shevchenko

https://youtu.be/4nIzTcaEl9E

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Юрий Б.

Кто-то, все-таки, догадался сделать AI-кавер «Молчат дома» голосом Цоя. Нейросети даже сильно стараться не пришлось.

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lakoros

https://youtu.be/4Jx1ijM6Ygc

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mr g

Так там же забастовки идут из за ИИ, как они хотят провернуть все это

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Garmonbon

Где там? В гуле или универсал?

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Alex Shevchenko

По превью видео всё-таки ожидал услышать голос Кобейна)) а услышал хз чей)

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Юрий Б.

Голоса в ней звучат похоже на Drake и The Weeknd

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Alex Shevchenko

Так скоро и до "пиратских" косплеев доберутся 😁

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dos en

А как же " наши юные смешные голоса"...?

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