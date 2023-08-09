Google и Universal Music задумали лицензировать голоса музыкантов, чтобы брать деньги с авторов треков-«дипфейков» — FT Статьи редакции
До этого Universal Music просила стриминги закрыть разработчикам доступ к музыкальным каталогам, если они используют их для обучения ИИ.
- Google и музыкальный лейбл Universal Music обсуждают возможность лицензировать голоса и «мелодии» музыкантов, которые энтузиасты могут использовать для создания новых песен с помощью ИИ, пишет FT со ссылкой на четыре источника, знакомых с обсуждением партнёрства.
- У компаний пока нет чёткого плана и тем более конкретного продуктового решения. Однако цель — создать «инструмент, который позволит авторам законно создавать такие треки, выплачивая гонорар правообладателям». По данным собеседников FT, у артистов также будет право запретить использование их голоса.
- Глава лейбла Warner Music считает, что понятные правила дадут отрасли возможность создать дополнительный поток UGC-контента, а фанаты при этом смогут «отплатить кумирам». Компания тоже ведёт переговоры с Google, говорят источники.
- Идею рассматривают из-за роста количества музыкальных «дипфейков». Это композиции, в которых голоса напоминают реальных исполнителей, а текст или мелодия — уже существующие песни. Часто это происходит без согласия музыкантов. Некоторые — например, Drake, — выступают против таких действий.
- Практика не нравится и самим лейблам. Так, в апреле 2023 года Universal Music попросила Apple Music, Spotify и другие стриминги удалять музыку, созданную ИИ. FT отмечает, что новый продукт усилил бы позиции Google в конкуренции с Microsoft, которая тесно сотрудничает с OpenAI.
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"Однако цель — создать «инструмент, который позволит авторам законно создавать такие треки, выплачивая гонорар правообладателям»"
Однако цель - хотим деняк.
Ну их можно понять. Они тратят бабло на продвижение, организацию и т.д. А тут приходит ИИ и руинит им бизнес. Уверен, что через пару лет ИИ будет значительно круче писать треки, а это угроза конкретная.
Думаю решение будет аналогично https://rg.ru/amp/2023/01/16/hudozhniki-podali-v-sud-na-sozdatelej-nejrosetej-midjourney-i-stable-diffusion.html
Интересно, как они определят критерии. У людей тоже голоса похожи бывают. Если мой голос похож на голос дрейка, то все, мне петь больше нельзя?
Почему же? Заплатите лицензионные и пойте)
Поёшь, значит, в душе, а Android списывает с тебя лицензионные 👌🏻
До чего дошёл прогресс! 💪
до невиданных чудес
Захотел спеть кавер - плати))
— У вас голос нелицензионный.
— Позвольте! Я за всё «отплатил кумирам», имею право генерировать Белые розы голосом Леонтьева.
Только про заботу об исполнителях не надо рассказывать, это даже доходнее чем лотереи
Что доходнее и для кого?
Это. Для них.
Для лейблов
Хорошая идея, с точки зрения создателей контента. Других вариантов и нет.
Так вроде сказано "выплачивая гонорар правообладателям". И сейчас есть много талантливых малоизвестных артистов, на которых зарабатывают студии/лейблы , которые и являются правообладателями.
Это партнёрство. «Злобный» правообладатель не забирает безвозмездно все доходы криэйтора, они договариваются на устраивающих обе стороны условиях, делят доходы.
https://youtu.be/W7SQ4uf9GmA
https://youtu.be/4nIzTcaEl9E
Кто-то, все-таки, догадался сделать AI-кавер «Молчат дома» голосом Цоя. Нейросети даже сильно стараться не пришлось.
https://youtu.be/4Jx1ijM6Ygc
Так там же забастовки идут из за ИИ, как они хотят провернуть все это
Где там? В гуле или универсал?
По превью видео всё-таки ожидал услышать голос Кобейна)) а услышал хз чей)
Голоса в ней звучат похоже на Drake и The Weeknd
Так скоро и до "пиратских" косплеев доберутся 😁
А как же " наши юные смешные голоса"...?