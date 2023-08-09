Главный редактор Gizmodo обвинил Apple в киноадаптации своей книги «Эффект Тетриса» без разрешения Статьи редакции
И потребовал через суд возместить ущерб в размере 6% от бюджета фильма «Тетрис».
- Главный редактор Gizmodo и автор книги «Эффект тетриса» Дэн Акерман подал иск к Apple в федеральный суд Манхеттена, пишет Reuters. По его словам, компания без разрешения адаптировала его произведение в художественный фильм, выпущенный в марте 2023 года.
- Книга Акермана опубликована в 2016 году и описывает историю популярной игры, а также борьбу за права на её продажу по всему миру как «триллер времен холодной войны с политической интригой», следует из иска.
- В заявлении также утверждается, что перед публикацией Акерман отправил копию произведения в Tetris и нашёл продюсеров для экранизации. Однако компания отказалась лицензировать связанные с книгой проекты, в том числе фильм, и отговорила продюсеров, готовых организовать съёмки. Компания также пригрозила автору судом, если он займётся производством собственного фильма или сериала про «Тетрис».
- Генеральный директор Tetris Майя Роджерс и сценарист Ноа Пинк начали адаптировать книгу под сценарий фильма в 2017 году, считает Акерман. По его мнению, картина «заимствовала многочисленные конкретные детали и события книги» и «схожа с ней почти во всех существенных аспектах».
- Он требует возмещения ущерба в размере 6% от бюджета фильма «Тетрис», который составил $80 млн. Представители Apple и Tetris не ответили на вопросы Reuters.
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Пажитнов сидит в сторонке и наблюдает....
- Тетя Соня, зачем ваш Яша ходит в музыкальную школу? У него же нет никакого слуха!
- Яша ходит туда не слушать! Яша ходит играть!
Если запад распоясается, запретим им играть в Тетрис
Ну пожалуйста, очень хочется
Ну конечно, историю Тетриса кроме него никто ведь не знает.
Ну явно написано же, что взято много мелких деталей.
А от истории тетриса, которая была в реальности, и в фильме, и в книге (полагаю) - копейка.
Он знает просто лучше всех
"Представители Apple и Tetris не ответили на вопросы агенства."
Возможно ответа от них и не дождутся
как они суд будут игнорить?
Gizmodo и Apple с 2010 года испытывают взаимную неприязнь
Чот мало запросил. Надо было не 6%, а 6,5%, или даже 7%. К иску приложить аудизапись НОМа. https://www.youtube.com/watch?v=c6LUvgbd4SA
Пусть сразу на Пажитнова!
А то он очень похож на персонажа книги!!!
6 так 6