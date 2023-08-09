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Артур Томилко

Главный редактор Gizmodo обвинил Apple в киноадаптации своей книги «Эффект Тетриса» без разрешения Статьи редакции

И потребовал через суд возместить ущерб в размере 6% от бюджета фильма «Тетрис».

Кадр из фильма «Тетрис» 
  • Главный редактор Gizmodo и автор книги «Эффект тетриса» Дэн Акерман подал иск к Apple в федеральный суд Манхеттена, пишет Reuters. По его словам, компания без разрешения адаптировала его произведение в художественный фильм, выпущенный в марте 2023 года.
  • Книга Акермана опубликована в 2016 году и описывает историю популярной игры, а также борьбу за права на её продажу по всему миру как «триллер времен холодной войны с политической интригой», следует из иска.
  • В заявлении также утверждается, что перед публикацией Акерман отправил копию произведения в Tetris и нашёл продюсеров для экранизации. Однако компания отказалась лицензировать связанные с книгой проекты, в том числе фильм, и отговорила продюсеров, готовых организовать съёмки. Компания также пригрозила автору судом, если он займётся производством собственного фильма или сериала про «Тетрис».
  • Генеральный директор Tetris Майя Роджерс и сценарист Ноа Пинк начали адаптировать книгу под сценарий фильма в 2017 году, считает Акерман. По его мнению, картина «заимствовала многочисленные конкретные детали и события книги» и «схожа с ней почти во всех существенных аспектах».
  • Он требует возмещения ущерба в размере 6% от бюджета фильма «Тетрис», который составил $80 млн. Представители Apple и Tetris не ответили на вопросы Reuters.
Книга Дэна Акермана «Эффект тетриса: игра, которая загипнотизировала мир» 

#новость #тетрис

1376 просмотров
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14 комментариев
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 Влад

Пажитнов сидит в сторонке и наблюдает....

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АНЕКДОТЫ УГАР

- Тетя Соня, зачем ваш Яша ходит в музыкальную школу? У него же нет никакого слуха!

- Яша ходит туда не слушать! Яша ходит играть!

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ZIPA

Если запад распоясается, запретим им играть в Тетрис

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Добрый Пуховик
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Варя Исаева

Ну пожалуйста, очень хочется

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Вадим Д.

Ну конечно, историю Тетриса кроме него никто ведь не знает.

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Тима Косихин

Ну явно написано же, что взято много мелких деталей.
А от истории тетриса, которая была в реальности, и в фильме, и в книге (полагаю) - копейка.

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панкратович

Он знает просто лучше всех

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Аллоизий Могарыч

"Представители Apple и Tetris не ответили на вопросы агенства."
Возможно ответа от них и не дождутся

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user0564335

как они суд будут игнорить?

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SERGEY KUZNETSOV

Gizmodo и Apple с 2010 года испытывают взаимную неприязнь

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Слегка Придурковатый

Чот мало запросил. Надо было не 6%, а 6,5%, или даже 7%. К иску приложить аудизапись НОМа. https://www.youtube.com/watch?v=c6LUvgbd4SA

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Александр Иванов

Пусть сразу на Пажитнова!
А то он очень похож на персонажа книги!!!

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Redmadpanda

6 так 6

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14 комментариев
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