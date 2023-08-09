Мы же просто хотим в наших таких суровых реалиях кино показывать — дать доступ к каким-то развлечениям.

Здесь есть, конечно, свои нюансы технические. Я сам киновед и понимаю реакции других людей, которые говорят, что это незаконно и нечестно по отношению к правообладателям. Но для простых людей, которые хотят провести вечер, это вполне нормальная альтернатива [в условиях] отсутствующих больших картин в кинопрокате.