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Полина Лааксо

Организатор «пиратского» показа «Барби» в Тюмени: «Незаконно по отношению к правообладателям, но хотим кино показывать» Статьи редакции

RTVI поговорил с кинотеатром, который показывает россиянам экранную версию голливудского блокбастера Греты Гервиг.

  • За три недели мирового проката сборы фильма «Барби», расходы на маркетинг которого превысили бюджет производства, составили более $1 млрд. В России новинку смогут показать только после цифрового релиза — предположительно, не раньше октября 2023 года.
  • Участники рынка сразу допускали, что российские кинотеатры, скорее всего, попытаются показать «пиратскую» копию фильма на фоне его популярности. Одним из таких кинотеатров стал тюменский Gorkiy Cinema, пишет RTVI. Билеты на несколько первых сеансов уже распроданы.
  • Gorkiy Cinema в своих соцсетях предупредил зрителей, что покажет «лучшую» экранную версию картины, а любителям высокого качества изображения и «идеального» звука посоветовал дождаться цифрового релиза. По словам кинокритика Ильи Доленко, билеты стоили от 300 рублей до 1000.
  • Организатор показа Владимир (фамилию не раскрывают) подтвердил RTVI, что транслирует копию, полученную «пиратским» способом.

Мы же просто хотим в наших таких суровых реалиях кино показывать — дать доступ к каким-то развлечениям.

Здесь есть, конечно, свои нюансы технические. Я сам киновед и понимаю реакции других людей, которые говорят, что это незаконно и нечестно по отношению к правообладателям. Но для простых людей, которые хотят провести вечер, это вполне нормальная альтернатива [в условиях] отсутствующих больших картин в кинопрокате.

Владимир в разговоре с RTVI
  • В ответ на замечание Доленко о том, что озвучка у фильма «всратая» (плохая — vc.ru), организатор показа уточнил: она «профессиональная». Он также добавил, что в версии Gorkiy Cinema присутствует реклама букмекеров в виде водяных знаков, но её обещали убрать. При этом модераторы соцсети кинотеатра отметили кинокритику, что «от "вотермарки" ни один зритель не умер».
Кадр из фильма «Барби» режиссёра Греты Гервиг
  • Права на «Барби» принадлежат Warner Bros. — она ушла из России весной 2022 года. В Софведе предложили не защищать права авторов фильмов из «недружественных» стран вплоть до 2025 года и тем самым разрешить «параллельный импорт» таких картин. Однако соответствующих законов ещё не приняли.
  • Министр культуры Ольга Любимова говорила, что ведомство не получало заявки на российский прокат «Барби», поэтому кинотеатры не вправе её показывать. При этом афиши видели в Екатеринбурге, а закрытые показы проводятся также в Перми.
  • Летом 2022 года в кинотеатрах России также появилось «предсеансное обслуживание»: в паре с отечественным фильмом ставили голливудский. «Теневой» прокат обеспечил компаниям треть от общих сборов за первое полугодие 2023-го.

#новость #фильмы

2986 просмотров
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73 комментария
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 Слегка Придурковатый

То есть они реально будут показывать всратую копию с рекламой букмекеров и вотермарками? И брать за это деняк? Шапито, пиздец.

(к этому каменту, по идее, должна быть прикреплена фотка Александра Пистолетова в образе пирата, но тюменский кинотеатр настолько охуел, что фотка самоликвидировалась)

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Не очень хороший человек

не понимаю, как это говно смотреть
как на людей смотреть, что в розовое начали одеваться
как к девушкам относиться, которые после фильма парней бросают

раньше жаба с гадюкой ебали друга друга, а теперь меня 🤡

п. с. охреневаю, как людям легко мозг промывать

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1 комментарий
Антон Гамаюнов

Самое смешное, что я читал на этой неделе, спасибо 😂

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Полина Лааксо
Автор

спасибо, Антон, рады служить!

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Сергей Мазур
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1 комментарий
Pedal Horse Mashineries Inc

Пусть взамен чебурашку крутят в своих ласвегасах

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Полина Лааксо
Автор

а, может, лучше ВЫЗОВ?

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2 комментария
Вадим Д.

Незаконно, конечно, но уж очень хочется 🤷🏼‍♂️
Да и денег у кинопрокатчиков, прямо скажем, последние годы не так, чтобы завались.
А тут такая возможность срубить деньжат.

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Score of Doom

Организатор притона в подмосковье: Незаконно по отношению к власти, но хотим девушек показывать

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1 комментарий
Mr Black

Поготь,тут походу целый эксперимент,либо смотришь фильм про физика ядерщика,либо про куклу…интересно на что больше людей придет)

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7 комментариев
veryrarepepega

Я каждый раз читаю комментарии под такими новостями и не понимаю. Вы кино не хотите смотреть? Мне вот ровным счетом плевать что там с правообладателями, в кино я хочу сходить. Если они сделали выбор уйти - ну это их проблемы. Если кинотеатры достали копию - ну значит они молодцы.

Особенно смешно читать эти вскукареки с учетом что 99% здесь качают пиратские копии с рутрекера.

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Garmonbon

Вы видимо отчаянная сопливая школьница из коментария выше?

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Я давно предлагал переименовать кинотеатры в уютные торрент-залы. Тогда всё будет пучком, хехе.

Но нельзя быть пиратом чуть-чуть. Если ты являешься кинотеатром и встал на эту дорожку - то только она и останется. С тобой больше не будут иметь дел правообладатели.

Это я уж молчу о том, что если ты всё-таки сделал выбор и начал крутить в своём кинотеатре пиратку, так дай хотя бы качество. А не вот этот позор с вотермарками и рекламой букмекеров.

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7 комментариев
Олег Морозов
Незаконно грабить тебя (именно тебя @veryrarepepega ), но хотим раздать деньги бедным
Мы же просто хотим в наших суровых условиях, когда 10 лет подряд реальные доходы граждан падают в среднем по 2%, дать беднякам доступ к каким-то развлечениям
Здесь есть, конечно, свои нюансы, по типу надо ли мозги тебе вышибить, если ударишься в самооборону. Сам я патриот своей страны, уважаю законы и знаю, когда правоохранительные органы говорят, что так нельзя, понимаю, что они хотят арестовать меня. Но для бедных людей, которые хотят купить водку в пятерочку, ограбить @veryrarepepega вполне нормальная альтернатива.

Когда ты нарушаешь 1 закон, можно нарушать и другой. Хотя да, какие законы в РФ, о чем это я

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1 комментарий
Фоксик

Если воруешь, то хоть воруй нормально.
Я что-то не помню, что бы в видео салонах в фильме была реклама

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2 комментария
Vitaly Karasik

А если там пропаганда нескрепных ценностей?!

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Kirill Kirillov

Блядь, от 300 до 1000 за экранку, которую спиздили бесплатно? Ну вот в любом пиратском онлайн-кинотеатре эта самая экранка с "Барби" лежит абсолютно свободно. Я пытался смотреть 5 минут. Да , экранка хорошая, но это видно, что экранка. Почему в кинотеатрах на лицензионные фильмы с объемным изображением на непопулярное время сеанса было 100 рублей, а тут вдруг нахаляву решили осчастливить лохов, которые не в курсе, что идут на "экранку". Давайте с VHS тогда в кинотеатрах фильмы показывать и деньги за это брать, как в конце 80-х начале 90-х. А чо такова?

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Dimitri

Одно дело рутрекери качать и дома смотреть, другое дело смотреть это в кинозалах с рекламой 1хбет.

Это просто дно. Даже не мог себе представить еще в начале прошлого года что да такого может скатиться.

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5 комментариев
Mike V. Gorbunov

Профессионально всратая озвучка

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Bacceti Sphodromantis
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Mr Black

Закон вышел из чата)

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Алексей

Даже не представляю, кому кроме сопливых школьниц интересен фильм?)

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Garmonbon

Сопливые школьницы накидали млрд зеленых. Нормальные такие школьницы.

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1 комментарий
Pedal Horse Mashineries Inc

95% людей в фильме титаник увидели трагическую любовь прекрасной девушки, а остальные увидели тупую блядину профукавшую всё связавшись с пидарасом

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1 комментарий
Арсений

Поклонникам Райана Гослинга

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2 комментария
Eddie II

А можно весь список законов которые можно нарушать и ничего тебе за это не будет? Убивать людей можно без последствий, это я слышал. Сейчас вот выяснили, что можно брать чужой контент и зарабатывать на нем без каких-либо отчислений правообладателю.
Что-то ещё важное упускаем?

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Захар

Еще можно до Москвы со своей ЧВК скататься

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Даже рутрекер себе такого не позволяет))

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noname
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Бондарь Даниил

Там уже лежит образ фильма с переводом

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дед Мазай и муравьеды

После ссоры с Барби, Кен уехал в Россию и долго переживал. Но это совсем другая история

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Garmonbon

У тюменцев от яркой цветовой палитры пестрящей в фильме депрессия не начнется после выхода из кинотеатра.

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Mardan

Тюмень рулит, так что не начнётся (нет)

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Artyom

Ушли из России — катайте пиратку. Наши всё пытаются соблюдать кские-то законы правообладателей. Так же и на Кинопоиске уже реализовали бы. Главное фил мов меньше становится, а стоимость подписки та же.

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Арсений

А Опенгеймера случайно там не показывают в Тюмени?

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Manga TV

Я его вчера посмотрел на 70мм IMAX , классная штука

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Рэдрик Шухарт

Я конечно извиняюсь и так нельзя обобщать, но они там в своей Тюмени все такие же невменяемые как местный Илон Маск?
В смысле блин показывал пиратку с рекламой букмекеров и брал за это деньги?!

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панкратович

В целом ну неплохая инициатива, люди хоть как-то посмотрят

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Kirill Kirillov

В целом хоть как-то в таком качестве можно дома на компе или смарт тв посмотреть. Сбер свои телеки скоро бесплатно начнёт раздавать. Усмотрись. Но платить за это от 300 до 1000? "Барби" не протухла бы, если бы кинотеатры нормальной цифровой копии дождались и тогда это "хоть как-то", "на большом экране", "с нормальным попкорном(?) , а не из микроволновки" было бы оправдано( хоть как-то)

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Варя Исаева

Умеют в Тюмени деньги делать

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73 комментария
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