«Эксмо» получило контроль над издательством Popcorn Books Статьи редакции
Покупателя искали с февраля 2023-го. После принятия закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» актив стал «токсичным», объясняли участники рынка.
- Группа получила 51% в ООО «Попкорн букс», пишет РБК со ссылкой на участников сделки. Её сумму они не раскрывают. По оценке главы «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса Popcorn Books на начало 2023-го могла составлять до 100 млн рублей. Инвестбанкир Илья Шумов предположил, что весь бизнес мог стоить 30-70 млн рублей.
- В «Эксмо» объяснили покупку «стратегическими интересами группы по расширению молодёжной читательской аудитории и их покупательской активности». Издательство возьмёт на себя дистрибуцию и «станет источником инвестиций для формирования нового авторского портфеля».
- В компании добавили, что заключили соглашение о невмешательстве в редакционную политику. В Popcorn Books отметили, что благодаря возможностям группы у издательства появится доступ «к новым инструментам по покупкам прав, дистрибуции и производству». Объём инвестиций в проект компания определит до конца 2023 года.
- Портфель издательства планируют расширять романами африканских и южноамериканских авторов, развивать направление комиксов. В конце июля 2023-го в «Эксмо» рассказывали о запуске отдельной редакции по работе с российскими авторами комиксов.
- По данным «Контур.Фокуса», 100% «Попкорн букс» с 2022 года принадлежит совладельцу книжной сети «Читай-город—Буквоед» Денису Котову. Выручка компании за 2022-й выросла до 44,7 млн рублей, чистая прибыль составила 1000 рублей против 1,5 млн убытка годом ранее.
- Popcorn Books — независимое московское издательство, основанное в 2018 году. Оно выпускает молодёжную литературу в жанре young adult, которая затрагивает «неудобные» темы. Например, «Лето в пионерском галстуке».
- В декабре 2022-го против издательства завели дело из-за «пропаганды ЛГБТ». Пока книжные сети убирали из продажи книги ЛГБТ-тематики, компания «демонстративно украшала их обложки» цитатами из 29 статьи Конституции, которая гарантирует свободу слова и запрет цензуры, писал депутат Александр Хинштейн.
- В феврале 2023 года «Ведомости» писали, что Котов рассматривает возможность продать Popcorn Books. Закрыть сделку получится «только с существенным дисконтом» — из-за «токсичности» актива, отмечали опрошенные газетой эксперты.
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Вообще, конечно, каждая новость об расширении Эксмо — боль и печаль. Им и так принадлежит слишком большой процент рынка.
ЛГБТ-аудитории. Тоже читать хотят, видимо.
Я один такой испорченный, что не могу с первого раза правильно прочитать "Popcorn Books"?
Их, похоже, и купили потому что тоже неправильно прочли (-:
"После принятия закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» актив стал «токсичным»" - двусмысленное заявление, ущемили права активов))
Кого же этот Денис Котов напоминает... Ах да, Куравлева в "ищите женщину"
Что значит «токсичным»?
Опасным. Деньги приносит, но можно влететь на штрафы.
теперь рублей будет много - хватит и на книги
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