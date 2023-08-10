Издание о технологиях CNET удалило «тысячи» старых статей — оно решило, что так будет выше в поисковой выдаче Google Статьи редакции
Представители компании так не считают — и порекомендовали не удалять контент, который считается «старым».
- Об этом сообщило Gizmodo, которое изучило сохранившиеся архивные версии страниц CNET. Как отмечает издание, до середины июля 2023 года статьи удаляли небольшими партиями, но затем темпы возросли.
- Представитель CNET подтвердил, что тексты убрали с сайта, но не назвал точное количество. Gizmodo утверждает, что речь о «тысячах» статей. В CNET объяснили, что это «обычная практика» для крупных сайтов, которые зависят от SEO-трафика. В памятке издания сотрудникам, которой оно поделилось со СМИ, говорится, что так CNET посылает Google «сигнал», что сайт «свежий, актуальный и достоин быть выше конкурентов в результатах поиска».
- В памятке раскрываются критерии удаления: тексты изучают, опираясь на дату публикации, объём текста, посещаемость и трафик, «историческую значимость» и «другие редакционные факторы». Если текст решают убрать, его автора (если он работает в издании) предупреждают об этом за десять дней, а потом сохраняют статью с помощью Wayback Machine в «Архиве интернета».
- На новость отреагировал представитель Google по вопросам поиска Дэнни Салливан: он напомнил, что компания не рекомендует удалять статьи только потому, что они считаются «старыми». По его словам, это может перенаправить внимание Google на другой контент, но не поднимет в выдаче весь сайт.
- CNET — популярное издание о технологиях, основанное в 1994 году. СМИ называют его одним из старейших профильных изданий. В январе 2023 года редакцию CNET раскритиковали за то, что та размещала тексты, написанные ИИ. Несмотря на это, издание заявило, что не планирует отказываться от подобных экспериментов.
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То есть сайты теперь делают для Google, а не для людей, как раньше рекомендовал делать сам Google.
Это то самое it которое мы заслужили.
Так дело не в IT а в отдельных идиотах
Давайте трезво, например корп сайт и сайты услуг - никому из реальных людей на них обычно контент не нужен, максимум процентов 5% от всего объема их информации. Потому да, это надо только для поисковиков ))
Но вообще дерзко они, можно было просто убрать данные страницы из под индексации и все.
Одно из старейших профильных изданий, а творит такую дичь.
Пзц ссылка на твиттер, а попадаешь на Х
Важная новость, влияющая на жизнь людей
А что не так? "vc.ru — крупнейшая в рунете платформа для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов"
Из правил. Новость релевантна, более, чем обсуждение миграции например.
Часто читаете старые и неактуальные статьи в CNET? Как эта новость влияет на жизнь «предпринимателей и высококвалифицированных специалистов»?
А ну тут да, согласен)) Здесь про другое скорее - про то что ради индексации они забили на старый контент и пофигачили его. Но я думаю, что так многие делают. Как бы не супер-новость, скорее инфо-повод покачать комменты тут ))
Я не слишком молодой, но даже не слышал о них, так что думаю дело тут не в старых статьях
Информация очень быстро устаревают, поэтому это не потери
На самом деле я уже не первый раз слышу, что мы теряем очень много информации из старого интернета. Куча станиц исчезает. А чем это заменяется? Тиктоком?
И пропагандой. Добро пожаловать в прекрасный интернет будущего, где человека легко и непринужденно кормят гуано. Причем его можно нажраться, даже если стараться от него уклониться - например, на ютубе под видео про выращивание винограда или про котов можно в комментариях узреть пропагандонов, которым то ли денег платят, то ли у них просто мозги давно трансплантированы
Если издание ежедневно генерирует полезный или хотя бы развлекательный контент, при этом разнообразный, написанный людьми, то большой архив им только в плюс, как подтверждение того, что они внесли весомый вклад в наполняемость Интернета. Это заставляет людей посещать ресурс из закладок, без поиска и попадания к ним. Но CNET проигрывает гонку, внедряя пустые, сплошь водянистые тексты от ИИ. Рассчитывают попадать в топ, подкручивая алгоритмы. Вместо того, чтобы размещать наполненные смыслом, актуальные и интересные посты.
Очень странное решение с удалением, мне кажется SEO спец у ребят сегодня часто икал