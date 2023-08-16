«Яндекс» подписал соглашение о партнёрстве с КХЛ на пять лет Статьи редакции
Оно предполагает совместное производство контента, продажу билетов на игры в «Яндекс Афише» на специальных условиях и другое.
- Соглашение рассчитано на пять лет, начиная с сезона 2023/2024, рассказали компании. «Кинопоиск» покажет все игры Континентальной хоккейной лиги, часть из них — эксклюзивно по подписке «Плюс». Трансляции также будут доступны на сайте КХЛ.
- «Плюс» станет стандартной подпиской КХЛ для российских болельщиков и сменит платные трансляции и сезонные абонементы на просмотр матчей. Пользователи смогут оформить её на сайте лиги и в сервисах «Яндекса».
- «Яндекс Афиша» будет продавать билеты на матчи «Фонбет Чемпионата КХЛ» без сервисного сбора и с кэшбеком баллами до 5% при наличии подписки. Билеты на свои матчи в сервисе продают 17 из 23 клубов.
- Также лига и «Плюс Студия» договорились о совместном производстве контента для «расширения аудитории хоккея».
- Сумму контракта партнёры не раскрыли. По оценке директора департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрия Колесова, которую приводят «Ведомости», только стоимость прав на трансляцию одного сезона игр могла составить около $3-5 млн (290-480 млн рублей) — то есть 1,45-2,4 млрд рублей за пять сезонов.
- В сезоне 2022/23 в России матчи КХЛ транслировали на каналах и сайте «Матч ТВ», каналах KHL и KHL Prime, а также на 18 региональных ТВ-каналах, уточняет газета. В сезоне 2023/2024 эти телеканалы продолжат транслировать игры лиги, на которые не распространяется эксклюзив «Яндекс Плюса», пояснили в «Яндексе».
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А в КХЛ кто играет? напомните пожалуйста
Ротенберг.:)))
откуда деньги ?
Казахский израильтянин дал)
Как так Канделаки эксклюзивное соглашение упустила?
народ нищает пенсионеры дохнут а они шайбу гоняют и миллионы из кармана в карман перекладывают - молодцы чо
А могли бы нищать и дохнуть с народом, эх
Конечно. Сразу
То есть, если перестать шайбу гонять, пенсионеры дохнуть перестанут?
как к вам устроиться на работу ?
Электронная приемная есть. А далее с Вами свяжутся. 🫵
дайте адрес и ссылку