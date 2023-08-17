Медиа
Таня Боброва

YouTube-канал о технологиях Linus Tech Tips приостановил выпуск контента из-за обвинений в ошибках и нарушении этики Статьи редакции

В середине августа издание Gamers Nexus публично обвинило Linus Tech Tips в фактических ошибках в обзорах, а бывшая сотрудница рассказала о домогательствах и травле.

  • Linus Media Group, которая владеет YouTube-каналом Linus Tech Tips с 15,5 млн подписчиков, приостановила производство роликов, чтобы команды внесли изменения в рабочие процессы, пишет The Verge.
  • Скандал разгорелся в середине августа 2023 года после того, как издание Gamers Nexus опубликовало видео, в котором заявило о фактических ошибках и этических проблемах в роликах Linus Tech Tips.
  • В частности, канал выпустил обзор на прототип системы охлаждения графического процессора от стартапа Billet Labs, но протестировал его на неправильно подобранной видеокарте. Затем систему продали с аукциона без разрешения производителя.
  • Извинения и оправдания Линуса Себастьяна о том, что продажа произошла из-за «недопонимания», и Billet Labs возместят стоимость прототипа, на форумах раскритиковали, пишет The Verge.
  • 16 августа к этому добавились обвинения в домогательствах. Бывшая сотрудница Linus Tech Tips Мэдисон Рив написала в X (Twitter), что слишком большая рабочая нагрузка подорвала её психическое здоровье, некоторые руководители «постоянно принижали», называя её работу «собачьим дерьмом», а менеджеры на это не реагировали. Кроме того, по словам Рив, её «неуместно хватали» в офисе.
  • Linus Tech Tips опубликовал почти 21-минутное видео с заявлениями гендиректора Террена Тонга, финансового директора Ивонны Хо и других руководителей, которые признали, что в производстве есть проблемы, но с ними справятся. В ответ на обвинения бывшей сотрудницы Тонг, который возглавил компанию в июле 2023-го, заявил The Verge, что шокирован ими.
  • 17 августа заявление опубликовала и компания: она проводит внутреннюю проверку и привлечёт стороннего следователя для изучения обвинений, а затем опубликует результаты. Linus Media Group дополнительно попросила сотрудников сообщить о любых возможных случаях домогательств или буллинга на рабочем месте.
  • Linus Tech Tips больше десяти лет публикует обзоры, образовательные видео и другие ролики о технологиях. Кроме него в портфеле Linus Media Group есть YouTube-каналы TechLinked с новостями о технологиях и играх (1,85 млн подписчиков), ShortCircuit с распаковками (2,2 млн) и другие.

#новость #youtube

1422 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 Вася Пражкин
называя её работу «собачьим дерьмом»

Надо ее на обычную стройку отправить, прорабом. Там она изменит свое мнение.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Ну прорабом это ещё по божески, лучше разнорабочим

Ответить
Развернуть ветку
Варя Исаева

Ну даже если человек работает на стройке и у него адекватное руководство — никто не будет ему тыкать такими фактами в лицо. Суть всегда в людях и в политике поведения начальства и коллег, а не в месте работы.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Слова человека, который не знает какой контингент на стройках)

Ответить
Развернуть ветку
H0ttabych .

Я смотрю этот канал достаточно давно уже и могу смело сказать: туда ему и дорога. За последние лет 5 канал скатился в оверхайпнутую помойку с сомнительными сотрудниками и высосанными из пальца хайповыми сюжетами.

Ответить
Развернуть ветку
John Smith Junior

У бабы в твиттере she/they. Значит верим на слово.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

А должно быть she/her.

К тому же, она косплейерша и геймерка с вечно грязными волосами, и огромными очками с закосом на интеллект.
А значит инфантильная распиздяйка

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Koryas

ох уж эти бабы, amirite gamerz?

Ответить
Развернуть ветку
Русик Чебот

Ты настолько неприятно её описал, что она мне заведомо уже не нравится, хотя сам не видел

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 2.0

есть противоядие - говоришь, что ты муслим

Ответить
Развернуть ветку
Canis Lupus Vulpes Vulpes

Короче, если откроете ООО на западе, то ни в коем случае не нанимайте женщин. Это просто ядерная бомба в офисе.

А чтобы вас не обвинили в том что вы ущемляете права женщин тем что не нанимаете их - наймите трансгендерную женщину (ну то есть мужика). Или еще лучше - сами станьте трансгендерной женщиной, так вас точно никто не заложит.

Кажется я начинаю понимать как устроен бизнес на западе.

Ответить
Развернуть ветку
Hambala Fully

Причем тут женщины - весь сыр-бор начался из-за видео Gamer Nexus, а на твит сотрудницы вообще никто кроме СМИ внимания не обратил.

Я вообще удивлен, что Линусу за хуевые обзоры прилетело только сейчас. Это по сути американский вилсаком.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист
Ответить
Развернуть ветку
Revenant

Максимально странно видеть такую новость, учитывая как плотно сотрудничали Gamers Nexus и Linus Tech Tips.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

По поводу видеокарты не понял. А накой нужна система охлаждения, если она подходит только к определённой видеокарте?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Koryas

там кастомный блок для определённой модели за кучу бабок, это для задротов/профессионалов.

Ответить
Развернуть ветку
Yakov

Видеокарты же отличаются по размеру, поэтому для разных видеокарт предполагаются разные модели кулера. И совсем уж непрофессионально делать выводы о качестве продукта, когда он используется не по назначению 😵‍💫

Ответить
Развернуть ветку
bsatou

прототип на то и прототип что не доработан в каких то моментах, вот выслали лтт прототип для 6800хт допустим, а они проверили на 3080

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
18 комментариев
null