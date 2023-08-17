YouTube-канал о технологиях Linus Tech Tips приостановил выпуск контента из-за обвинений в ошибках и нарушении этики Статьи редакции
В середине августа издание Gamers Nexus публично обвинило Linus Tech Tips в фактических ошибках в обзорах, а бывшая сотрудница рассказала о домогательствах и травле.
- Linus Media Group, которая владеет YouTube-каналом Linus Tech Tips с 15,5 млн подписчиков, приостановила производство роликов, чтобы команды внесли изменения в рабочие процессы, пишет The Verge.
- Скандал разгорелся в середине августа 2023 года после того, как издание Gamers Nexus опубликовало видео, в котором заявило о фактических ошибках и этических проблемах в роликах Linus Tech Tips.
- В частности, канал выпустил обзор на прототип системы охлаждения графического процессора от стартапа Billet Labs, но протестировал его на неправильно подобранной видеокарте. Затем систему продали с аукциона без разрешения производителя.
- Извинения и оправдания Линуса Себастьяна о том, что продажа произошла из-за «недопонимания», и Billet Labs возместят стоимость прототипа, на форумах раскритиковали, пишет The Verge.
- 16 августа к этому добавились обвинения в домогательствах. Бывшая сотрудница Linus Tech Tips Мэдисон Рив написала в X (Twitter), что слишком большая рабочая нагрузка подорвала её психическое здоровье, некоторые руководители «постоянно принижали», называя её работу «собачьим дерьмом», а менеджеры на это не реагировали. Кроме того, по словам Рив, её «неуместно хватали» в офисе.
- Linus Tech Tips опубликовал почти 21-минутное видео с заявлениями гендиректора Террена Тонга, финансового директора Ивонны Хо и других руководителей, которые признали, что в производстве есть проблемы, но с ними справятся. В ответ на обвинения бывшей сотрудницы Тонг, который возглавил компанию в июле 2023-го, заявил The Verge, что шокирован ими.
- 17 августа заявление опубликовала и компания: она проводит внутреннюю проверку и привлечёт стороннего следователя для изучения обвинений, а затем опубликует результаты. Linus Media Group дополнительно попросила сотрудников сообщить о любых возможных случаях домогательств или буллинга на рабочем месте.
- Linus Tech Tips больше десяти лет публикует обзоры, образовательные видео и другие ролики о технологиях. Кроме него в портфеле Linus Media Group есть YouTube-каналы TechLinked с новостями о технологиях и играх (1,85 млн подписчиков), ShortCircuit с распаковками (2,2 млн) и другие.
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Надо ее на обычную стройку отправить, прорабом. Там она изменит свое мнение.
Ну прорабом это ещё по божески, лучше разнорабочим
Ну даже если человек работает на стройке и у него адекватное руководство — никто не будет ему тыкать такими фактами в лицо. Суть всегда в людях и в политике поведения начальства и коллег, а не в месте работы.
Слова человека, который не знает какой контингент на стройках)
Я смотрю этот канал достаточно давно уже и могу смело сказать: туда ему и дорога. За последние лет 5 канал скатился в оверхайпнутую помойку с сомнительными сотрудниками и высосанными из пальца хайповыми сюжетами.
У бабы в твиттере she/they. Значит верим на слово.
А должно быть she/her.
К тому же, она косплейерша и геймерка с вечно грязными волосами, и огромными очками с закосом на интеллект.
А значит инфантильная распиздяйка
ох уж эти бабы, amirite gamerz?
Ты настолько неприятно её описал, что она мне заведомо уже не нравится, хотя сам не видел
есть противоядие - говоришь, что ты муслим
Короче, если откроете ООО на западе, то ни в коем случае не нанимайте женщин. Это просто ядерная бомба в офисе.
А чтобы вас не обвинили в том что вы ущемляете права женщин тем что не нанимаете их - наймите трансгендерную женщину (ну то есть мужика). Или еще лучше - сами станьте трансгендерной женщиной, так вас точно никто не заложит.
Кажется я начинаю понимать как устроен бизнес на западе.
Причем тут женщины - весь сыр-бор начался из-за видео Gamer Nexus, а на твит сотрудницы вообще никто кроме СМИ внимания не обратил.
Я вообще удивлен, что Линусу за хуевые обзоры прилетело только сейчас. Это по сути американский вилсаком.
Максимально странно видеть такую новость, учитывая как плотно сотрудничали Gamers Nexus и Linus Tech Tips.
По поводу видеокарты не понял. А накой нужна система охлаждения, если она подходит только к определённой видеокарте?
там кастомный блок для определённой модели за кучу бабок, это для задротов/профессионалов.
Видеокарты же отличаются по размеру, поэтому для разных видеокарт предполагаются разные модели кулера. И совсем уж непрофессионально делать выводы о качестве продукта, когда он используется не по назначению 😵💫
прототип на то и прототип что не доработан в каких то моментах, вот выслали лтт прототип для 6800хт допустим, а они проверили на 3080