YouTube будет сотрудничать с музыкальным лейблом Universal Music и подписанными на него артистами, для этого платформа объявила о создании «музыкального инкубатора ИИ» для сотрудничества с аристами, авторами песен и продюсерами. Как он будет работать — пока неизвестно, но компания планирует в ближайшее время рассказать о конкретных технологиях, возможностях монетизации и политике по защите контента.