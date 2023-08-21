YouTube запланировал платить компенсации правообладателям за использование их музыки для ИИ-контента Статьи редакции
Конкретные планы компания пока не раскрывает, но предположила, что может запустить систему, подобную Content ID.
- YouTube опубликовал набор принципов, которые касаются использования ИИ в музыкальной индустрии. Всего их три, они предусматривают ответственное отношение платформы и её партнёров к ИИ, меры защиты контента для его авторов, и создание политики безопасности.
- В целом YouTube отмечает, что планирует обновить политики в отношении контента, сгенерированного искусственным интеллектом, а также внедрит ИИ для обнаружения видео, нарушающих правила платформы.
- Кроме того, компания предположила, что она может внедрить программу по примеру уже существующей программы Content ID — но для ИИ-музыки и «музыкальных партнёров, которые решат в ней участвовать». По ней, например, правообладатели могут отслеживать видео с принадлежащим им контентом и решить, заблокировать его или монетизировать.
YouTube будет сотрудничать с музыкальным лейблом Universal Music и подписанными на него артистами, для этого платформа объявила о создании «музыкального инкубатора ИИ» для сотрудничества с аристами, авторами песен и продюсерами. Как он будет работать — пока неизвестно, но компания планирует в ближайшее время рассказать о конкретных технологиях, возможностях монетизации и политике по защите контента.
- В апреле 2023 года Universal Music попросила Apple Music, Spotify и другие стриминги удалять музыку, созданную ИИ. В августе FT сообщила, что Google и Universal Music обсуждают возможность лицензировать голоса и «мелодии» музыкантов, которые энтузиасты могут использовать для создания новых песен с помощью ИИ.
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Прямо пособие от google, как стопорить прогресс
А по справедливости - если музыку человека использовали для тренировки нейросети, чтобы потом генерить похожее - ему не нужно выплатить или % с прибыли от новой музыки или единовременную выплату? Вот сейчас по сути актеры и сценаристы в США за это бьются, чтобы когда их заменят ИИ, им за это деньги капали. И художники сейчас судятся с миджоурней и другими. Хотя интересно, что в случае с музыкой как-то больше готовы сразу решать дело в пользу копирайтеров
Отчислять может и нужно, а блокировать.. ну когда блокировки и запреты приводили к прогрессу? На моей памяти - никогда
Про блокировку соглашусь. Стим вроде тоже запретил игры, в которых используется ИИ
А по справедливости все друг у друга воруют, американцы не хотят Моцарту отчислить ?
Разве Моцарт уже не в public domain? Кстати, интересный кейс - что, если натренить АИ только на музыке 100+ летней давности - по сути, никому ничего не должен платить?
Так классическую музыку до сих пор пишут, докопаются до ритма и удалят.
Есть прецеденты такого? Особенно, если человек может доказать, что выборка для тренировки ИИ - все в public domain?
Кто там орал про прогрессивные технологии в США. Старые деды вцепились в свои доходы, что бы не пустить инди музыкантов без крутых продюсеров в музыкальные реки.
Я напомню , что в США уже лишали авторских прав на комикс созданный с помощью ИИ.
ИИ ну и че?
мемесики и есть основной канал продвижения мызыки.. .в результате насрут на треки будет ИИ генерить и вся музыкальная индустрия нагнется. Идиоты.
Разве не было такого кейса – пару лет назад, два нейронкой нагенерировали разных семплов, зарегистрировали и сделали свободный патент. Типо чтобы не было вот такой темы. А вообще большая часть проигрышей, 100500 пере…ые…