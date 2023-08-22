«Мегафон» запустил подписку на Start, Okko, Premier и «иви» за 299 рублей в месяц — пользоваться ими можно попеременно Статьи редакции
Переключаться с одного видеосервиса на другой можно раз в день.
- «Мегафон» запустил единую подписку «Мегакино» — в ней будет доступен базовый контент Start, Okko, Premier и «иви». На первом этапе она будет доступна «наиболее активным» пользователям видеосервисов, с сентября 2023 года — всем абонентам оператора в личном кабинете.
- Пользователи смогут бесплатно переключаться с одного онлайн-кинотеатра на другой. Например, посмотреть сериал одного сервиса, на следующий — второго, ещё через три дня — третьего. Фильмы и сериалы, которые нужно покупать за отдельную плату, оплачиваются отдельно в сервисах.
- Для подписки компания выбрала наиболее востребованные сервисы у своих абонентов и другие онлайн-кинотеатры добавлять не планирует. По её оценкам, 48% зрителей активно используют от двух до четырёх приложений — эта доля растёт.
- Условия сотрудничества с онлайн-кинотеатрами «Мегафон» не раскрывает. Оператор владеет 45% в Start.
- У «билайна» тоже есть разные варианты подписок, в том числе совмещённые: оператор самостоятельно закупает контент и заключает партнёрства со стриминговыми сервисами, рассказали в компании Forbes.
- У МТС есть мультиподписка для абонентов домашнего интернета с контентом Amediateka, Start и «иви». У Wink (принадлежит «Ростелекому») — подписка «5 в 1» с частью контента пяти видеосервисов, добавляет издание.
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Смотреть там нечего. Хоть раз в день перключайся хоть два.
Ну не согласен. У старта и премьера очень много собственного контента. Тут тоже начинает сама сериалы снимать.
Вот если Netflix, Disney+, Hulu, HBO Max.
Тогда бы был разговор!
Ну так Мегафон и не At&t
и смотреть елки с утра до вечера? что там у них такого чего по ящику не крутят, россериальчики?
Да
Это самое бесячее в этих подписках
Мегафон бы со связью вопрос решил, а тут подписки вводят.
Будет так же лажать, как и их LTE. На карте прям покрытие нарисовали, по факту связи нет.
будто вводят подписки и чинят связь одни и те же люди) составьте обращение через поддержу, они проверят
с ТП общаюсь на протяжении 3х лет. Одни отписки.
А по поводу разных людей, прекрасно понимаю, что это разные подразделения. Но...
Один хер это Мегафон...
можете попробовать оставить заявку на перенос номера, они позвонят выяснять почему уходите. может тогда охотнее жалобу рассмотрят) а может ещё и скидку дадут
Вчера уже отправил))
Жаль было спустя 12 лет уходить. Но МТС оказался лучше по качеству связи.
Раз в день переключаться. Ну, кстати, возможно, кому-то будет удобно и выгодно.
Другой вопрос, что очень много контента за отдельную плату.
Трекеры не побеждены, Мегафон (-:
Смысл этих переключений, если везде контент один и тот же
эм, ну как бы на Старт и Премьер люди приходят их эксклюзивы смотреть.
У Иви и Окко тоже есть эксклюзивы
Который не нужен и даром.
И как обычно у мегафона - потом эти подписки не отключить?
10 лет пользуюсь мегафоном, проблем с отключением чего либо не возникало
Ошибка выжившего
Попеременно, как то с пользовательской точки зрения не очень удобно. То есть нужно куда то зайти, выбрать нужный сервис, затем идти в сервис...
У Apple TV хорошо агрегация организована в приложении, сделал бы Мегафон такое - цены бы не было.
(Понятно, что у Apple сторонние сервисы не входят в подписку, но единый поиск и история просмотров то что надо).
Иначе пользователю требуется еще и в голове держать, на каком сервисе какой фильм.
Лучше б нетфликс и дисней, чтобы смотреть про фемок, белых эксплуататоров и гомосятину всех оттенков. Один фиг, дед всё испортил и смотреть на окках нечего.