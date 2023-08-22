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Таня Боброва

«Мегафон» запустил подписку на Start, Okko, Premier и «иви» за 299 рублей в месяц — пользоваться ими можно попеременно Статьи редакции

Переключаться с одного видеосервиса на другой можно раз в день.

  • «Мегафон» запустил единую подписку «Мегакино» — в ней будет доступен базовый контент Start, Okko, Premier и «иви». На первом этапе она будет доступна «наиболее активным» пользователям видеосервисов, с сентября 2023 года — всем абонентам оператора в личном кабинете.
  • Пользователи смогут бесплатно переключаться с одного онлайн-кинотеатра на другой. Например, посмотреть сериал одного сервиса, на следующий — второго, ещё через три дня — третьего. Фильмы и сериалы, которые нужно покупать за отдельную плату, оплачиваются отдельно в сервисах.
Скриншот «Мегафона»
  • Для подписки компания выбрала наиболее востребованные сервисы у своих абонентов и другие онлайн-кинотеатры добавлять не планирует. По её оценкам, 48% зрителей активно используют от двух до четырёх приложений — эта доля растёт.
  • Условия сотрудничества с онлайн-кинотеатрами «Мегафон» не раскрывает. Оператор владеет 45% в Start.
  • У «билайна» тоже есть разные варианты подписок, в том числе совмещённые: оператор самостоятельно закупает контент и заключает партнёрства со стриминговыми сервисами, рассказали в компании Forbes.
  • У МТС есть мультиподписка для абонентов домашнего интернета с контентом Amediateka, Start и «иви». У Wink (принадлежит «Ростелекому») — подписка «5 в 1» с частью контента пяти видеосервисов, добавляет издание.

#новость #онлайнкинотеатры #мегафон

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 Thom322

Смотреть там нечего. Хоть раз в день перключайся хоть два.

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fyp

Ну не согласен. У старта и премьера очень много собственного контента. Тут тоже начинает сама сериалы снимать.

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Maksim Florov

Вот если Netflix, Disney+, Hulu, HBO Max.
Тогда бы был разговор!

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Таир Бакиев

Ну так Мегафон и не At&t

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неформат

и смотреть елки с утра до вечера? что там у них такого чего по ящику не крутят, россериальчики?

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Таир Бакиев

Да

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Олег Павлов
Фильмы и сериалы, которые нужно покупать за отдельную плату, оплачиваются отдельно в сервисах

Это самое бесячее в этих подписках

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Yury

Мегафон бы со связью вопрос решил, а тут подписки вводят.
Будет так же лажать, как и их LTE. На карте прям покрытие нарисовали, по факту связи нет.

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user0564335

будто вводят подписки и чинят связь одни и те же люди) составьте обращение через поддержу, они проверят

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Yury

с ТП общаюсь на протяжении 3х лет. Одни отписки.
А по поводу разных людей, прекрасно понимаю, что это разные подразделения. Но...
Один хер это Мегафон...

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user0564335

можете попробовать оставить заявку на перенос номера, они позвонят выяснять почему уходите. может тогда охотнее жалобу рассмотрят) а может ещё и скидку дадут

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Yury

Вчера уже отправил))
Жаль было спустя 12 лет уходить. Но МТС оказался лучше по качеству связи.

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Вадим Д.

Раз в день переключаться. Ну, кстати, возможно, кому-то будет удобно и выгодно.
Другой вопрос, что очень много контента за отдельную плату.

Трекеры не побеждены, Мегафон (-:

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панкратович

Смысл этих переключений, если везде контент один и тот же

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Таир Бакиев

эм, ну как бы на Старт и Премьер люди приходят их эксклюзивы смотреть.
У Иви и Окко тоже есть эксклюзивы

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redpanda

Который не нужен и даром.

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Фоксик

И как обычно у мегафона - потом эти подписки не отключить?

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user0564335

10 лет пользуюсь мегафоном, проблем с отключением чего либо не возникало

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Гоги Твардовски

Ошибка выжившего

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MisterS

Попеременно, как то с пользовательской точки зрения не очень удобно. То есть нужно куда то зайти, выбрать нужный сервис, затем идти в сервис...
У Apple TV хорошо агрегация организована в приложении, сделал бы Мегафон такое - цены бы не было.
(Понятно, что у Apple сторонние сервисы не входят в подписку, но единый поиск и история просмотров то что надо).
Иначе пользователю требуется еще и в голове держать, на каком сервисе какой фильм.

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Artem

Лучше б нетфликс и дисней, чтобы смотреть про фемок, белых эксплуататоров и гомосятину всех оттенков. Один фиг, дед всё испортил и смотреть на окках нечего.

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21 комментарий
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